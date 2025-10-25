English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 50க்கும் மேற்பட்ட மயில்கள் பலி, விவசாயி கைது: வனத்துறையினர் விசாரணை

50க்கும் மேற்பட்ட மயில்கள் பலி, விவசாயி கைது: வனத்துறையினர் விசாரணை

திருவேங்கடம் அருகே பறவைகளை கட்டுப்படுத்த எலி மருந்து வைத்த நிலையில் அதை தேசிய பறவையான மயில்கள் உட்கொண்டதால் 50க்கும் மேற்பட்ட மயில்கள் பலி. விவசாயி ஜான்சன் கைது. வனத்துறையினர் விசாரணை.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 25, 2025, 06:42 PM IST
  • வயலை சுற்றி எலி மருந்து.
  • செத்து மடிந்த மயில்கள்.
  • கைது செய்யப்பட விவசாயி.

50க்கும் மேற்பட்ட மயில்கள் பலி, விவசாயி கைது: வனத்துறையினர் விசாரணை

சங்கரன்கோவில்: திருவேங்கடம் அருகே பறவைகளை கட்டுப்படுத்த எலி மருந்து வைத்த நிலையில் அதை தேசிய பறவையான மயில்கள் உட்கொண்டதால் 50க்கும் மேற்பட்ட மயில்கள் பரிதாபமாக பலியாயின. விவசாயி ஜான்சனை வனத்துறையினர் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

பயிர்கள் சாகுபடி

தென்காசி மாவட்டம் திருவேங்கடம் மற்றும் சங்கரன்கோவில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தற்போது மக்காச்சோளம், உளுந்து, பாசி பயறு, நிலக்கடலை, கானம், கேழ்வரகு உள்ளிட்ட பல்வேறு மானவாரி பயிர்களை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்துள்ளனர். இந்த பயிர்களை காட்டுப் பன்றிகள், பறவைகள் உள்ளிட்ட வன உயிரினங்கள் விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்து சேதமாக்கி வருவதால்  அதை கட்டுப்படுத்த விவசாயிகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

வயலை சுற்றி எலி மருந்து

இந்த நிலையில் குருவிகுளம் அருகே உள்ள மீனாட்சிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயி ஜான்சன் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் மக்காச்சோளம் பயிரிட்டுள்ளார். தற்போது நன்கு பயிர் வளர்ந்து வரும் நிலையில் அதை பறவை இனங்களில் இருந்து கட்டுப்படுத்துவதற்காக, அவர் வயலை சுற்றி எலி மருந்துகளை வைத்தாக கூறப்படுகிறது.

செத்து மடிந்த மயில்கள்

இந்த நிலையில் அந்த மருந்துகளை தேசிய பறவையான மயில்கள் உட்கொண்டதால் 50க்கும் மேற்பட்ட மயில்கள் செத்து மடிந்தன. இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த புளியங்குடி வனத்துறையினர் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்து உயிரிழந்த மயில்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனை செய்தனர்.

கைது செய்யப்பட விவசாயி

மேலும் சட்ட விரோதமாக எலிமருந்து வைத்த விவசாயியை வனத்துறையினர் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். விவசாய நிலங்களை பாதுகாக்க எலி மருந்து வைத்த விவசாயி ஒருவர் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் தென்காசி மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

