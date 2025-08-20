விவசாயிகளுக்கு ரூ.2 கோடி கடன்! தென்காசி மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு அரிய வாய்ப்பு

Agriculture Loan Tamil Nadu : தென்காசி மாவட்ட விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்துடன், வேளாண் உட்கட்டமைப்பு நிதித் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.59 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகள் அதிகபட்சமாக ரூ.2 கோடி வரை கடனுதவி பெற்று, தங்கள் வேளாண் தொழிலை நவீனப்படுத்தவும், லாபத்தை பெருக்கவும் முடியும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
விவசாயிகளின் விளைபொருட்கள் அறுவடைக்குப் பிறகு வீணாவதைத் தடுக்கவும், அவற்றைச் சரியான முறையில் சேமித்து, அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யவும் தேவையான உள்கட்டமைப்புகள் மிக அவசியம். இந்தத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் நிதி உதவியுடன் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம், விவசாயிகள் விளைபொருட்களைப் பதப்படுத்தி, மதிப்பு கூட்டி, ஆண்டு முழுவதும் லாபம் ஈட்ட முடியும்.
ரூ.2 கோடி கடனில் செய்யக்கூடிய திட்டங்கள் என்னென்ன?
இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.2 கோடி வரை கடன் பெற்று பல்வேறு வேளாண் சார்ந்த திட்டங்களைச் செயல்படுத்தலாம். அவற்றில் சில:
சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு: விளைபொருட்களைப் பாதுகாப்பதற்கான சேமிப்புக் கிடங்குகள், குளிர்சாதன கிடங்குகள் (cold storage) அமைத்தல்.
மதிப்புக் கூட்டுதல்: நெல் மற்றும் பயறு ஆலைகள் போன்ற முதன்மை பதப்படுத்தும் நிலையங்கள், சிப்பம் கட்டும் கூடங்கள், விளைபொருட்களைத் தரம் பிரிக்கும் அறைகள் அமைத்தல்.
நவீன தொழில்நுட்பம்: விளைபொருட்களை ஏற்றிச்செல்லும் குளிர்சாதன வசதியுள்ள வாகனங்கள் (Reefer van), சூரிய மின்சக்தியால் இயங்கும் கட்டமைப்புகள், வேளாண் பணிகளுக்கான ட்ரோன்கள் வாங்குதல்.
விவசாய சேவைகள்: வேளாண் இயந்திரங்களை வாடகைக்கு விடும் மையங்கள், இயற்கை வேளாண் இடுபொருள் தயாரிப்பு மையங்கள் அமைத்தல்.
சந்தைப்படுத்துதல்: மின்னணு வணிக மையம் (e-commerce centre) அமைத்தல்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற விவசாயிகள், உழவர் உற்பத்தியாளர் நிறுவனங்கள், சுயஉதவி குழுக்கள், தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், வேளாண் தொழில் முனைவோர் மற்றும் புதிதாகத் தொழில் தொடங்க முன்வரும் நிறுவனங்கள் ஆகிய அனைவரும் தகுதியுடையவர்கள்.
குறைந்த வட்டி மற்றும் மானிய சலுகைகள்
இந்தத் திட்டத்தில் வழங்கப்படும் கடனுக்கு, அதிகபட்ச வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 9 சதவீதம் மட்டுமே. இதில், விவசாயிகளுக்குப் பெரும் உதவியாக, 7 ஆண்டு காலத்திற்கு ஆண்டுக்கு 3 சதவீதம் வட்டித் தள்ளுபடி வழங்கப்படும். இதன் மூலம், விவசாயிகள் மிகக் குறைந்த வட்டியில் கடனைப் பெற முடியும்.
மேலும், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் மற்ற திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்படும் மானியங்களையும் இந்தத் திட்டத்துடன் இணைத்துப் பெற்றுக்கொள்ளும் வசதியும் உள்ளது. இது கடன் பெறுபவர்களுக்கு இரட்டிப்புப் பலனை அளிக்கும்.
எனவே, தென்காசி மாவட்ட விவசாயிகள், இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, தங்கள் திட்டத்திற்கான விரிவான தகவல்களுடன் மாவட்ட வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வேளாண் வணிகத்துறை அலுவலர்களைத் தொடர்புகொண்டு பயன் பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
