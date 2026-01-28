விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.1.20 லட்சம் கடன் தரும் அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Tamil Nadu Government: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. பெண்கள், இளைஞர்கள், மூத்த குடிமக்கள், விவசாயிகளுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, விவசாயிகள் நலனில் முக்கியத்துவம் கொண்டு தமிழக அரசு பல்வேறு விஷயங்களை செய்து வருகிறது. விவசாயிகளின் வாழ்தாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், அவர்களுக்காக கடன் உதவிகள், மானியம் போன்றவற்றை தமிழக அரசு தருகிறது.
அந்த வகையில், கால்நடை வளர்ப்போரின் வாழ்தாரத்தை மேம்படுத்தவும், பால் உற்பத்தியை பெருக்கும் நோக்கில், தமிழக அரசு கடன் உதவி திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்டோர் பொருளாதார மேம்பாட்டுக் கழகம் லிமிடெட் சார்பில் கடன் உதவி திட்டம் வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, கறவை மாடு வாங்குவதற்கான கடன் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த திட்டத்தில் தகுதி உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கறவை மாடு வாங்குவதற்கான கடன் திட்டம்
கறவை மாடு வாங்குவதற்கான கடன் உதவி திட்டம் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் இணையம் (ஆவின்)/மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் மூலம் வழங்கப்படுகிறது. பால் உற்பத்தியை பெருக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை உயர்த்தவும் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர், சீர்மரபினர், பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு கடன் உதவி வழங்கப்படுகிறது.
கடன் பெற தகுதிகள்
இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடன் உதவி பெற விரும்புபவர்களின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்/சீர்மரபினர் ஆக இருக்க வேண்டும். 18 வயது முதல் 60 வயதினர் வரை இத்திடத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியத்தில் உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே இந்த திட்டத்தின் மூலம் கடன் உதவி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கறவை மாடு வாங்க கடன்
இந்த திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 2 கறவை மாடு வாங்குவதற்கு ரூ.1.20 லட்சம் கடன் வழங்கப்படுகிறது. கறவை மாடு ஒன்றுக்கு ரூ.60,000 கடன் வழங்கப்படுகிறது. ரூ.1.20 லட்சம் கடனுக்கு ஆண்டு வட்டி விகிதம் 7 சதவீதம் ஆகும். பயனாளிகளின் பங்கு 5 சதவீதம் மட்டுமே. மேலும், கடனை திரும்ப செலுத்தும் காலம் மூன்று ஆண்டுகள் ஆகும்.
எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
கறவை மாடு வாங்கும் திட்டத்தின் கீழ் கடன் வாங்கும் விரும்புவோர் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் இணையம் (ஆவின்) / மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும்போது சாதி, வருமானம், பிறப்பிடச் சான்றிதழ், ஆதார், ரேஷன் கார்டு போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் கறவை மாடு வாங்க கடன் பெறலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
