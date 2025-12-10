டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு எதிர்ப்பு: நாகையில் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுடன் விவசாயிகள் தர்ணா போராட்டம்

டித்வா புயல் காரணமாக, நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் பயிரிடப்பட்டிருந்த பல லட்சம் ஏக்கர் பயிர்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகின. இந்த பாதிப்பினால் ஏற்பட்ட இழப்புகளுக்கு அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.
டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு முறைக்கு எதிர்ப்பு
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு பயிர்க் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்குவதற்காக, தமிழக அரசு வேளாண்மைத் துறையின் மூலம் நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மொபைல் செயலி வாயிலாக டிஜிட்டல் முறையில் பயிர்களின் நிலை மற்றும் விளைச்சலைக் கணக்கெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.
இந்த டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு முறையில், உண்மையான பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு தொகை சென்று சேராது என்ற ஆழமான அச்சம் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்தக் கணக்கெடுப்பு முறைக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
நாகையில் விவசாயிகள் தர்ணா போராட்டம்
டிஜிட்டல் முறையில் கணக்கெடுப்பு நடத்தி வரும் தமிழக அரசையும், வேளாண்மைத் துறையையும் கண்டித்து, நாகை மாவட்ட விவசாயிகள் இன்று ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களைக் கையோடு கொண்டு வந்து, முக்காடு போட்ட நிலையில் விவசாயிகள் இந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
டிஜிட்டல் முறையைக் கைவிட்டுவிட்டு, பாரம்பரியமான கைமுறை வழியாகக் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
விவசாயிகள் தங்கள் குற்றச்சாட்டுகளைப் பின்வருமாறு தெரிவித்தனர்:
கணக்கெடுப்பு நடத்த வரும் அலுவலர்கள், தொலைத்தொடர்பு சிக்னல் கிடைக்கவில்லை என்று கூறி, பணியைத் தாமதப்படுத்துவதாகக் குற்றம் சாட்டினர்.
இதனால், பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களைக் கணக்கெடுப்பு நடத்த வருவதற்கு தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இந்த டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு முறையானது, "மூன்று தாள் சூதாட்டம்" போல குழப்பமாகவும், நம்பகத்தன்மையற்றதாகவும் இருப்பதாக அவர்கள் குறை கூறினர்.
அரசு தங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு நிவாரணத்தை வழங்கவில்லை என்றால், தங்கள் போராட்டம் தொடரும் என நாகை மாவட்ட விவசாயிகள் அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதன் மூலம், வேளாண் துறையின் டிஜிட்டல்மயமாக்கல் முயற்சிக்கு எதிராக விவசாயிகள் தங்கள் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
