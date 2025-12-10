English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு எதிர்ப்பு: நாகையில் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுடன் விவசாயிகள் தர்ணா போராட்டம்

டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு எதிர்ப்பு: நாகையில் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுடன் விவசாயிகள் தர்ணா போராட்டம்

டித்வா புயல் காரணமாக, நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் பயிரிடப்பட்டிருந்த பல லட்சம் ஏக்கர் பயிர்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகின. இந்த பாதிப்பினால் ஏற்பட்ட இழப்புகளுக்கு அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 10, 2025, 08:17 PM IST
  • டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு முறை
  • விவசாயிகள் எதிர்ப்பு

Trending Photos

ரஜினியுடன் நடிக்க மறுத்த பிரபல நடிகை! ஐஸ்வர்யா ராய் மட்டுமல்ல-வேறு யார்?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினியுடன் நடிக்க மறுத்த பிரபல நடிகை! ஐஸ்வர்யா ராய் மட்டுமல்ல-வேறு யார்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ராசிபலன்: கார்த்திகை 24 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: கார்த்திகை 24 - இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்...?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு எதிர்ப்பு: நாகையில் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுடன் விவசாயிகள் தர்ணா போராட்டம்

டித்வா புயல் காரணமாக, நாகப்பட்டினம் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் பயிரிடப்பட்டிருந்த பல லட்சம் ஏக்கர் பயிர்கள் பெரும் பாதிப்புக்குள்ளாகின. இந்த பாதிப்பினால் ஏற்பட்ட இழப்புகளுக்கு அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.

Add Zee News as a Preferred Source

டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு முறைக்கு எதிர்ப்பு
பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு பயிர்க் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்குவதற்காக, தமிழக அரசு வேளாண்மைத் துறையின் மூலம் நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மொபைல் செயலி வாயிலாக டிஜிட்டல் முறையில் பயிர்களின் நிலை மற்றும் விளைச்சலைக் கணக்கெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது.

இந்த டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு முறையில், உண்மையான பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு தொகை சென்று சேராது என்ற ஆழமான அச்சம் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, இந்தக் கணக்கெடுப்பு முறைக்கு கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.

நாகையில் விவசாயிகள் தர்ணா போராட்டம்
டிஜிட்டல் முறையில் கணக்கெடுப்பு நடத்தி வரும் தமிழக அரசையும், வேளாண்மைத் துறையையும் கண்டித்து, நாகை மாவட்ட விவசாயிகள் இன்று ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களைக் கையோடு கொண்டு வந்து, முக்காடு போட்ட நிலையில் விவசாயிகள் இந்தப் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.

டிஜிட்டல் முறையைக் கைவிட்டுவிட்டு, பாரம்பரியமான கைமுறை வழியாகக் கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.

விவசாயிகள் தங்கள் குற்றச்சாட்டுகளைப் பின்வருமாறு தெரிவித்தனர்:

கணக்கெடுப்பு நடத்த வரும் அலுவலர்கள், தொலைத்தொடர்பு சிக்னல் கிடைக்கவில்லை என்று கூறி, பணியைத் தாமதப்படுத்துவதாகக் குற்றம் சாட்டினர்.

இதனால், பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களைக் கணக்கெடுப்பு நடத்த வருவதற்கு தாமதம் ஏற்படுவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இந்த டிஜிட்டல் கணக்கெடுப்பு முறையானது, "மூன்று தாள் சூதாட்டம்" போல குழப்பமாகவும், நம்பகத்தன்மையற்றதாகவும் இருப்பதாக அவர்கள் குறை கூறினர்.

அரசு தங்களுக்கு உரிய இழப்பீடு நிவாரணத்தை வழங்கவில்லை என்றால், தங்கள் போராட்டம் தொடரும் என நாகை மாவட்ட விவசாயிகள் அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதன் மூலம், வேளாண் துறையின் டிஜிட்டல்மயமாக்கல் முயற்சிக்கு எதிராக விவசாயிகள் தங்கள் எதிர்ப்பைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க - பொங்கல் பரிசு அறிவிப்பு... குஷியில் பொதுமக்கள் - எப்போது விநியோகம்?

மேலும் படிக்க - புதிய ரேஷன் கார்டு + மகளிர் உரிமைத்தொகை + பொங்கல் பரிசு - முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
farmers protestDigital Crop Survey MethodNagapattinamDelta districts

Trending News