/விஜய் அண்ணாச்சி தேர்தல் அறிக்கை என்னாச்சு? விருத்தாசலத்தில் விவசாயிகள் போராட்டம்

Virudhachalam: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) தேர்தல் அறிக்கையை சுட்டிக்காட்டி, கடலூர் மாவட்ட விருத்தாசலத்தில் விவசாயிகள் நடத்திய திடீர் போராட்டமும், கோட்டாட்சியர் அலுவலக முற்றுகையும் தற்போது சமூக வலைதளங்களிலும் அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாசலத்தில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தின் பின்னணி என்ன? விவசாயிகளின் முக்கிய கோரிக்கைகள் என்ன? என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்களை இந்தத் தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
கடலூர் மாவட்ட பாரம்பரிய விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பாக, விவசாயிகள் தங்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மனு அளிப்பதற்காக விருத்தாசலம் கோட்டாட்சியர் (RDO) அலுவலகத்திற்குத் திரண்டு வந்தனர். அவர்களுடைய முதன்மை கோரிக்கை: "தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருந்தபடி, விவசாயிகளின் பயிர் கடன்கள் அனைத்தையும் உடனடியாக முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்பதுதான்.
அரசியல் கட்சி ஒன்றின் தேர்தல் அறிக்கையை முன்வைத்து, விவசாயிகள் அரசு நிர்வாக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட வந்த சம்பவம் அங்கிருந்தவர்களிடையே பெரும் ஆச்சரியத்தையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியது.
விருத்தாசலம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்திற்கு கோரிக்கை மனுவுடன் வந்த விவசாயிகளுக்கு அங்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது. மனுவைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அதிகாரிகள் யாரும் அந்த சமயத்தில் அலுவலகத்தில் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் கடும் ஆத்திரமடைந்த விவசாயிகள், கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தின் முன்பாக உள்ள விருத்தாசலம் - கடலூர் முக்கிய சாலையில் திடீரென அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நடுரோட்டில் விவசாயிகள் திரண்டதால், அந்த வழியே செல்ல வேண்டிய வாகனங்கள் அனைத்தும் அணிவகுத்து நின்றன. இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள், தமிழக அரசுக்கு எதிராகவும் தங்களின் கோரிக்கைகளை அலட்சியப்படுத்தும் அதிகாரிகளுக்கு எதிராகவும் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள், "விஜய் அண்ணாச்சி.. விஜய் அண்ணாச்சி.. தேர்தல் அறிக்கை என்னாச்சு?" என்றும், "ஏமாற்றாதே.. ஏமாற்றாதே.. விவசாயிகளை ஏமாற்றாதே!" என்றும் உரத்த குரலில் கோஷங்களை எழுப்பினர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பான சூழல் உருவானது.
கட்சியின் கொள்கைகளும் அறிவிப்புகளும் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மாற்றும் என நம்பியே இந்த மனுவை அளிக்க வந்ததாகவும், ஆனால், அதை பெற்றுக்கொள்ள கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் அதிகாரிகள் கூட இல்லாதது பெரும் மன உளைச்சலை அளித்ததாகவும் விவசாயிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
திடீர் சாலை மறியல் காரணமாக போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமானதை அடுத்து, அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த காவல்துறையினர் உடனடியாக களத்தில் இறங்கினர். போலீஸார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் போலீசார் விவசாயிகளை சமாதானப் படுத்த முயன்றனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் விவசாயிகளை நேரில் அழைத்துச் சென்று, அவர்களின் கோரிக்கை மனுவை அளிக்க உரிய ஏற்பாடுகளை காவல்துறையினர் செய்து கொடுத்தனர். அதிகாரிகளிடம் மனு ஒப்படைக்கப்பட்டதை அடுத்து, விவசாயிகள் தங்களது போராட்டத்தைக் தற்காலிகமாகக் கைவிட்டுக் கலைந்து சென்றனர். அதன் பின்னரே கடலூர் - விருத்தாசலம் சாலையில் போக்குவரத்து சீரானது.
தேர்தல் நேரத்தில் அரசியல் கட்சிகள் பல வித வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசுகின்றன. தேர்தல் முடிந்ததும் அவற்றில் பெரும்பாலான வாக்குறுதிகளை கட்சிகளும் மறந்துவிடுகின்றன, மக்களும் மறந்துவிடுகிறார்கள். ஆனால், இப்போது காலம் மாறி விட்டது. தேர்தல் நேரத்தில் அளிக்கப்படும் வாக்குறுதிகளை மக்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கிறார்கள். வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால் மக்கள் என்ன செய்வார்கள் என்பதற்கும், தங்களின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சினைகளுக்காக விவசாயிகள் எந்த அளவுக்குக் குரல் கொடுக்கத் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்பதற்கும் இந்த விருத்தாசலம் சம்பவமே ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக அமைகிறது.