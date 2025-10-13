English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சாதி மாறி காதல் திருமணம்: திண்டுக்கல்லில் மாமனார் வெறிச்செயல்.. பரபரப்பு!

Dindigul Murder: வத்தலகுண்டு அருகே மகள் காதல் திருமணம் செய்த ஆத்திரத்தில் ஐந்து மாதங்கள் காத்திருந்து மருமகனை படுகொலை செய்த மாமனார் கைது செய்யப்பட்டார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 13, 2025, 02:15 PM IST
  • திண்டுக்கல்லில் காதல் திருமணம்
  • மருமனை கொலை செய்த மாமனார்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டை அடுத்த ராமநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ராமச்சந்திரன் (24). இவர் பால் கரவை தொழில் செய்து வருகிறார். அப்பகுதியில் உள்ள கணபதிபட்டி கிராமத்தில் பால் கறவைக்கு சென்ற இடத்தில் சந்திரன் என்பவர் மகள் ஆர்த்தி என்பவர் உடன் காதல் மலர்ந்திருக்கிறது. 

இதையடுத்து காதல் விவகாரம் குறித்து வீட்டாரிடம் தெரீத்த நிலையில், கடும் எதிர்ப்பு நிலவி இருக்கிறது. இந்த சூழலில் எதிர்ப்புகளை மீறி கடந்த ஜூன் மாதம் இருவரும் காதல் திருமணம் செய்துள்ளனர். இதனால் ராமச்சந்திரன் மீது சந்திரன் குடும்பத்தினர் கடும் ஆத்திரத்தில் இருந்துள்ளனர். மாதங்கள் கடந்ததால்  பிரச்சனை இன்றி காதல் தம்பதிகள் சந்தோஷமாக இருந்து வந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் வழக்கம் போல் பால் கறவைக்கு ராமச்சந்திரன் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுள்ளார். அப்போது கூட்டாத்து அய்யம்பாளையம் கிராமத்தை அடுத்து பெரியார் பாசன கால்வாய் பாலத்தில் ராமச்சந்திரன் சென்று கொண்டிருந்தபோது எதிரே வழிமறித்த சந்திரன் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் ராமச்சந்திரனை அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளார்.

இதன் காரணமாக கை துண்டான நிலையில், படு காயங்களுடன் ரத்த வெள்ளத்தில் பாலத்திலேயே சரிந்த ராமச்சந்திரன் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து நிகழ்விடத்திற்கு வந்த நிலக்கோட்டை டிஎஸ்பி செந்தில்குமார், இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியபிரபா ஆகியோர் உடலைக் கைப்பற்றி உடற்கூராய்வுக்கு திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.மேலும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டனர் 

இதன் தொடர்ச்சியாக மருமகனை படுகொலை செய்த மாமனார் சந்திரன் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டார். கொலை சம்பவம் நடந்த இடத்தை மாவட்ட காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் பிரதீப் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் காதல் திருமண தகராறில் ஐந்து மாதங்கள் காத்திருந்து நடத்தப்பட்ட படுகொலை  தொடர்பாக நிலக்கோட்டை போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து இந்த சம்பவத்தில் வேறு சிலருக்கு தொடர்பு உள்ளதா என  தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க: நாளை செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க: 11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

