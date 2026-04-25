மகளைக் கொன்ற இளைஞனை காத்திருந்து கொன்ற தந்தை: தஞ்சாவூரில் பரபரப்பு

தஞ்சாவூர்: ஆசிரியர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பழிக்கு பழியாக காதலனை வெட்டி கொன்ற தந்தை. தஞ்சாவூரை திகிலடையச் செய்த பகீர் சம்பவம். நடந்தது என்ன? இந்த பதிவில் காணலாம்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே பிராந்தை பகுதியை சேர்ந்தவர் காவியா. இவருக்கு வேறு ஒருவருடன் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்ற நிலையில் தனது காதலனால் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பள்ளிக்கு செல்லும் போது நடுரோட்டில் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக அவரது காதலன் அஜித்குமார் கைது செய்யப்பட்டு கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஜாமீனில் வந்துள்ளார். இந்த கொலைக்கு பழி வாங்குவதற்காக காத்திருந்த காவியாவின் தந்தை மற்றும் அவரது உறவினர்கள் இன்று காலை வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அஜித்குமாரை வீட்டுக்குள் புகுந்து சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துள்ளனர்.
கொலை செய்துவிட்டு நான்கு பேரும் அம்மாபேட்டை காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நிறைவேறாத காதல்
தஞ்சாவூர் அருகே உள்ள பிராந்தை பகுதியைச் சேர்ந்த காவ்யாவும், மேலகளக்குடியைச் சேர்ந்த அஜித்குமாரும் பல ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகின்றது. காவியா ஆலங்குடி அரசு ஆதிதிராவிடர் தொடக்கப்பள்ளியில், தற்காலிக ஆசிரியராகப் பணியாற்றி வந்தார். அஜித்குமார் பெயிண்டராக இருந்தார். தங்கள் மகள் ஆசிரியராக இருந்த நிலையில், பெயிண்டரான அஜித்குமாரை காதலித்தது காவியாவின் பெற்றோருக்கு பிடிக்கவில்லை. ஆகையால் அவரது மனதை மாற்றி வேறு ஒருவருடன் திருமணம் செய்து வைக்க முடிவெடுத்து நிச்சயதார்த்தம் செய்துள்ளனர்.
நிச்சயதார்த்தம் ஆன காவியா இனி தன்னை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் என அஜித்குமாரை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இதனால் கோவமடைந்த அஜித்குமார் நவம்பர் 27 ஆம் தேதி காவியா பள்ளிக்கு சென்றபோது அவரை குத்தி கொலை செய்துள்ளார். இந்த சம்பலம் தஞ்சாவூரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
இதைத் தொடர்ந்து அஜித்குமார் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர் கடந்த மாதம் ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார். இதனை அறிந்த காவியாவின் தந்தை 3 பேருடன் சேர்ந்து இன்று காலை அஜித்குமார் வீட்டிற்கு சென்று அவரை கொலை செய்துள்ளார், அதன் பிறகு அனைவரும் காவவல் நிலையம் சென்று சரணடைந்துள்ளனர்.
காவியா கொல்லப்பட்ட அதிர்ச்சியிலிருந்தே இன்னும் வெளிவராத உள்ளூர் மக்கள், மகளை கொன்ற காதலனை தந்தை பழி தீர்த்த செய்தி கேட்டு மேலும் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
