English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  மகளைக் கொன்ற இளைஞனை காத்திருந்து கொன்ற தந்தை: தஞ்சாவூரில் பரபரப்பு

மகளைக் கொன்ற இளைஞனை காத்திருந்து கொன்ற தந்தை: தஞ்சாவூரில் பரபரப்பு

ஆசிரியர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பழிக்கு பழியாக காதலனை வெட்டி கொன்ற தந்தை. தஞ்சாவூரை திகிலடையச் செய்த பகீர் சம்பவம். நடந்தது என்ன?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 25, 2026, 03:30 PM IST
  • நிறைவேறாத காதல்.
  • பெண்ணை கொன்ற இளைஞன்.
  • காத்திருந்து பழி வாங்கிய தந்தை.

தஞ்சாவூர்: ஆசிரியர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு பழிக்கு பழியாக காதலனை வெட்டி கொன்ற தந்தை. தஞ்சாவூரை திகிலடையச் செய்த பகீர் சம்பவம். நடந்தது என்ன? இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே பிராந்தை பகுதியை சேர்ந்தவர் காவியா. இவருக்கு வேறு ஒருவருடன் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்ற நிலையில் தனது காதலனால் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பள்ளிக்கு செல்லும் போது நடுரோட்டில் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். 

இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக அவரது காதலன் அஜித்குமார் கைது செய்யப்பட்டு கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு ஜாமீனில் வந்துள்ளார். இந்த கொலைக்கு பழி வாங்குவதற்காக காத்திருந்த காவியாவின் தந்தை மற்றும் அவரது உறவினர்கள் இன்று காலை வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த அஜித்குமாரை வீட்டுக்குள் புகுந்து சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துள்ளனர். 

கொலை செய்துவிட்டு நான்கு பேரும் அம்மாபேட்டை காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நிறைவேறாத காதல்

தஞ்சாவூர் அருகே உள்ள பிராந்தை பகுதியைச் சேர்ந்த காவ்யாவும், மேலகளக்குடியைச் சேர்ந்த அஜித்குமாரும் பல ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்ததாக கூறப்படுகின்றது. காவியா ஆலங்குடி அரசு ஆதிதிராவிடர் தொடக்கப்பள்ளியில், தற்காலிக ஆசிரியராகப் பணியாற்றி வந்தார். அஜித்குமார் பெயிண்டராக இருந்தார். தங்கள் மகள் ஆசிரியராக இருந்த நிலையில், பெயிண்டரான அஜித்குமாரை காதலித்தது காவியாவின் பெற்றோருக்கு பிடிக்கவில்லை. ஆகையால் அவரது மனதை மாற்றி வேறு ஒருவருடன் திருமணம் செய்து வைக்க முடிவெடுத்து நிச்சயதார்த்தம் செய்துள்ளனர்.

நிச்சயதார்த்தம் ஆன காவியா இனி தன்னை தொந்தரவு செய்ய  வேண்டாம் என அஜித்குமாரை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இதனால் கோவமடைந்த அஜித்குமார் நவம்பர் 27 ஆம் தேதி காவியா பள்ளிக்கு சென்றபோது அவரை குத்தி கொலை செய்துள்ளார். இந்த சம்பலம் தஞ்சாவூரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. 

இதைத் தொடர்ந்து அஜித்குமார் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர் கடந்த மாதம் ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ளார். இதனை அறிந்த காவியாவின் தந்தை 3 பேருடன் சேர்ந்து இன்று காலை அஜித்குமார் வீட்டிற்கு சென்று அவரை கொலை செய்துள்ளார், அதன் பிறகு அனைவரும் காவவல் நிலையம் சென்று சரணடைந்துள்ளனர்.

காவியா கொல்லப்பட்ட அதிர்ச்சியிலிருந்தே இன்னும் வெளிவராத உள்ளூர் மக்கள், மகளை கொன்ற காதலனை தந்தை பழி தீர்த்த செய்தி கேட்டு மேலும் அதிர்ச்சியடைந்தனர். 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

ThanjavurThanjavur DistrictcrimeMurderTamil nadu

Trending News