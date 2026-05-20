/காஞ்சிபுரம் டெண்டர்: ஆட்சிக்கு வந்த சில நாட்களிலேயே இப்படியா? விஜய் அரசுக்கு எழும் கேள்வி

Kanchipuram: காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் நடந்துள்ள ஒரு விசித்திரமான டெண்டர் விவகாரம், தற்போது தமிழக அரசு வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பொதுவாக அரசு டெண்டர்கள் என்றால் விதிகளைப் பின்பற்றி, பல நாட்கள் அவகாசம் கொடுத்து, முறைப்படிதான் இறுதி செய்யப்படும். ஆனால் இங்கு வெறும் 6 மணி நேரத்திற்குள் ஒரு அரசு டெண்டர் முழுமையாக முடித்து வைக்கப்பட்ட விவகாரம் தான் இப்போது பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது.
Kanchipuram Tender Scam: 'மாற்றத்திற்கான அரசியல்', 'தூய்மையான நிர்வாகம்' என்ற முழக்கங்களோடு தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையில் புதிய ஆட்சி அமைந்து சில நாட்களே ஆகியுள்ள நிலையில், அதற்குள் அரசு நிர்வாகத்தின் மீதான முறைகேடு புகார்கள் எழத் தொடங்கியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது. காஞ்சிபுரத்தில் நடந்துள்ள மின்னல் வேக டெண்டர் முறைகேடு, புதிய அரசின் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டின் மீது பலத்த கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம், கோனேரிக்குப்பம் பகுதியில் மேல்நிலை நீர் தேக்க தொட்டி அமைப்பதற்காக ஊரக உள்ளாட்சித்துறை சார்பில் டெண்டர் கோரப்பட்டது. பொதுவாக ஒரு டெண்டர் அறிவிக்கப்பட்டால், அதற்குப் பல நாட்கள் அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டு, வெளிப்படையான முறையில் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது அடிப்படை விதி.
ஆனால், இங்குதான் அந்த அதிர்ச்சி ட்விஸ்ட் அரங்கேறியுள்ளது. காலை 9 மணிக்கு தொடங்கப்பட்ட டெண்டர் நடைமுறைகள், யாருக்கும் போதிய அவகாசம் தராமல், அதே நாள் மாலை 3 மணிக்கே அவசர அவசரமாக மூடப்பட்டு, ஒதுக்கீடும் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அரசு விதிகளின்படி, எந்தவொரு பொது டெண்டராக இருந்தாலும் அதற்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்க போதிய கால அவகாசம் வழங்கப்பட வேண்டும். அப்போதுதான் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் தகுதியான நபருக்கு அந்த வேலை போய் சேரும். ஆனால் 24 மணி நேரத்திற்குள் அதுவும் குறிப்பாக வெறும் 6 மணி நேர இடைவெளியில் டெண்டரை மூடியது மிகப்பெரிய முறைகேடு புகார்களுக்கு வழிவகுத்தது.
"யாரோ ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு சாதகமாக, டெண்டரை உடனே முடித்து ஒதுக்கீடு செய்யவே இந்த 'மின்னல் வேக' வேலை நடந்துள்ளது" என ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் உள்ளூர் வட்டாரத்தில் பலத்த புகார்கள் கிளம்பின.
புதிய ஆட்சி அமைந்து மக்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இந்தச் சூழலில், அதிகாரிகளுக்கு இவ்வளவு துணிச்சல் எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்வி பரவலாக எழுகிறது.
ஆட்சி மாறியும் அதிகாரிகளின் பழைய 'கமிஷன்' பாணி இன்னும் மாறவில்லையா? புதிய அமைச்சரவையின் கண்காணிப்பு இவ்வளவு பலவீனமாக இருக்கிறதா?
வெறும் 6 மணி நேரத்திற்குள் டெண்டரை மூடி, யாருக்கு சாதகமாக இந்த ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது? இதன் பின்னணியில் இருக்கும் அரசியல் புள்ளிகள் யார்?
ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற சில நாட்களிலேயே இப்படி ஒரு பகிரங்க விதிமீறல் அரங்கேறுவது, புதிய அரசின் வழிகாட்டுதலில் உள்ள சுணக்கத்தைக் காட்டுகிறதா?
"புதிய அரசு வந்தவுடன் லஞ்சமும், முறைகேடுகளும் ஒழியும் என்று நம்பிய மக்களுக்கு, இந்த 6 மணி நேர டெண்டர் விவகாரம் பெரும் அதிர்ச்சியைத் தந்துள்ளது" என சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
இந்த விவகாரம் பூதாகரமானதைத் தொடர்ந்து, காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகள் இரண்டு பேரை சஸ்பெண்ட் செய்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது:
அரசு நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையும், ஊழலற்ற தன்மையும் இருக்க வேண்டும் என்று மக்கள் எதிர்பார்க்கும் நிலையில், அதிகாரிகளின் இதுபோன்ற தன்னிச்சையான செயல்பாடுகள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. புகார் வந்தவுடன் அதிகாரிகள் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும், ஆட்சி அமைந்த சில நாட்களிலேயே இப்படி ஒரு பகிரங்கமான முறைகேட்டைச் செய்ய அதிகாரிகளுக்குத் துணிச்சல் வந்தது எப்படி என்ற கேள்விக்கு விஜய் அரசு பதில் சொல்லியே தீர வேண்டும்.
வெறும் அதிகாரிகள் மீதான சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கையோடு நின்றுவிடாமல், இந்த டெண்டர் முறைகேட்டின் பின்னணியில் இருக்கும் 'பெரிய தலைகளையும்' வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்தால் மட்டுமே, இந்த புதிய அரசு மீதான நம்பகத்தன்மை மக்கள் மத்தியில் நீடிக்கும்!