  • தீபாவளிக்கு டிக்கெட் கிடைக்கலையா... தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு... 5 சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு!

Southern Railways: தீபாவளியை முன்னிட்டு தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு என ஐந்து சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. 5 சிறப்பு ரயில்களின் விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 16, 2025, 06:18 PM IST
Southern Railways, Five Special Trains For Diwali: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்தும் தென் மாவட்டங்களில் இருந்தும் முன்பதிவு இல்லாத ஐந்து சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. தென்னக ரயில்வே அறிவித்துள்ள ஐந்து சிறப்பு ரயில்கள் என்னென்ன?, இயக்கப்படும் தேதிகள் என்ன?, எந்தெந்த ஊர்களில் ரயில்கள் நிற்கும் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.

1. தாம்பரம் - செங்கோட்டை

தாம்பரம் எக்ஸ்பிரஸ் என்ற பெயரில் இயக்கப்படும் இந்த சிறப்பு ரயில் நாளை (அக். 17) தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு, செங்கோட்டை நோக்கிச் செல்லும். அதையடுத்து, தீபாவளி அன்று செங்கோட்டையில் இருந்து தாம்பரம் நோக்கி புறப்படும். முழுமையாக முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகளுடன் இந்த ரயில் இயக்கப்படுகிறது. 1 ஏசி சேர் கார் பெட்டி, 11 சேர் கார் பெட்டிகள், 4 பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 2 இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் இந்த ரயில்களில் இருக்கும். 

தாம்பரம் - செங்கோட்டை (ரயில் எண் - 06013) நாளை வெள்ளிக்கிழமை மாலை 7.30 மணிக்கு சென்னை தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்பட்டு சனிக்கிழமை காலை 7.30 மணிக்கு சென்றடையும். செங்கோட்டை - தாம்பரம் (ரயில் எண் - 06014) வரும் திங்கட்கிழமை (அக். 20) இரவு 8.45 மணிக்கு செங்கோட்டையில் இருந்து புறப்பட்டு செவ்வாய்கிழமை காலை 9.45 மணிக்கு சென்றடையும். செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூர், விழுப்புரம், விருதாச்சலம், அரியலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுதூர், ராஜபாளையம், சங்கரன்கோவில், கடையநல்லூர், தென்காசி ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.

2. சென்னை - மதுரை (One Way)

சென்னையில் இருந்து செல்லும் இந்த ரயில் மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், திருச்சி வழியாக மதுரையை சென்றடையும். சென்னை எழும்பூரில் (ரயில் எண் 06161) இருந்து நாளை வெள்ளிக்கிழமை இரவு 11.45 மணிக்கு புறப்பட்டு, சனிக்கிழமை காலை 10: 15 மணிக்கு மதுரை சென்றடையும். 12 கார் MEMU பெட்டிகளுடன் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். இந்த ரயிலும் முழுமையாக முன்பதிவு இன்றி இயக்கப்படுகிறது.

சென்னை எழும்பூரில் தொடங்கி, தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூர், விழுப்புரம், பண்ருட்டி, கடலூர் துறைமுகம், பரங்கிபேட்டை, சிதம்பரம், சீர்காழி, வைத்தீஸ்வரன் கோயில், மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், பாபநாசம், தஞ்சாவூர், பூதலூர், திருவெறும்பூர், திருச்சி, மணப்பாறை, திண்டுக்கல், அம்பாத்துரை, கொடை ரோடு, சோழவந்தான் ஆகிய இடங்களில் நின்றுச் செல்லும்.

3. மதுரை - தாம்பரம் (One Way)

மதுரையில் இருந்து சென்னைக்கு நேர்வழியில் செல்லும் இந்த ரயில் (ரயில் எண் 06162) வரும் சனிக்கிழமை மதியம் 12 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து புறப்பட்டு, சோழவந்தான், கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், மணப்பாறை, திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூர், விருதாச்சலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும். அன்றிரவு 7.15 மணிக்கு ரயில் தாம்பரத்தை எட்டும். இந்த ரயிலும் முழுமையாக முன்பதிவு இல்லாத 12 கார் MEMU பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படுகிறது.

4. சென்னை - மதுரை (One Way)

வரும் சனிக்கிழமை சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் இந்த ரயில் மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், நீடாமங்கலம், தஞ்சாவூர், திருச்சி வழியாக மதுரைக்குச் செல்கிறது. இதுவும் முழுமையாக முன்பதிவு இல்லாத 12 கார் MEMU பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படுகிறது. 

சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்படும் இந்த ரயில் (ரயில் எண் 06045) வரும் சனிக்கிழமை இரவு 11.45 மணிக்கு புறப்பட்டு, தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூர், விழுப்புரம், பண்ருட்டி, கடலூர் துறைமுகம், பரங்கிபேட்டை, சிதம்பரம், சீர்காழி, வைத்தீஸ்வரன் கோயில், மயிலாடுதுறை, பேரளம், திரூவாரூர், நீடாமங்கலம், தஞ்சாவூர், பூதலூர், திருவெறும்பூர், திருச்சி, மணப்பாறை, திண்டுக்கல், அம்பாத்துரை, கொடை ரோடு, சோழவந்தான் ஆகிய இடங்களில் நின்றுச் செல்லும். ஞாயிற்றுக்கிழமை நண்பகல் 11.30 மணிக்கு மதுரை வந்தடையும். 

5. மதுரை - தாம்பரம் (One Way)

இந்த ரயில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின் சென்னை திரும்பும் மக்களுக்காக இயக்கப்படுகிறது. தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள், அதாவது செவ்வாய்கிழமை அன்று இரவு 8.30 மணிக்கு மதுரையில் இருந்து புறப்படும் இந்த ரயில் (ரயில் எண் 06046) சோழவந்தான், கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், மணப்பாறை, திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூர், விருதாச்சலம், விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய இடங்களில் நின்றுச் செல்லும். அடுத்த நாள் (புதன்) காலை 4.30 மணிக்கு சென்னை தாம்பரத்தை அடையும். இதுவும் முழுமையாக முன்பதிவு இல்லாத 12 Car MEMU பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படுகிறது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Diwali 2025diwali special trainsSouthern RailwayChennaiMadurai

