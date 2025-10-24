English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பாலாற்றில் வெள்ள பெருக்கு: வாலாஜாபாத் தரைப்பாலத்தில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிப்பு

பாலாற்றில் வெள்ள பெருக்கு: வாலாஜாபாத் தரைப்பாலத்தில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிப்பு

பாலாற்றில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ள பெருக்கினால் வாலாஜாபாத்திலுள்ள வாலாஜாபாத்-அவளூர் செல்லும் தரைபாலத்தில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்படடுள்ள நிலையில் பொது மக்கள் தரைபாலத்தில் நடந்த செல்ல மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 24, 2025, 02:35 PM IST
  • தரைப்பாலத்தை கடந்துச் செல்ல போக்குவரத்துக்கு தடை விதிக்கப்பட்டும்
  • அசாம்பிதங்கள் ஏற்படாமல் இருப்பதை தடுத்திட போலீசார் பாதுகாப்பு

Trending Photos

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! OG to சக்தி திருமகன்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT releases
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! OG to சக்தி திருமகன்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
டாப் 10 இந்திய வீரர்கள்... ODI-ல் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் - முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon10
Team India
டாப் 10 இந்திய வீரர்கள்... ODI-ல் அதிக ரன்களை அடித்தவர்கள் - முழு லிஸ்ட் இதோ
இன்னும் 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இனி தங்க மழைதான், 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்
camera icon7
Venus Transit
இன்னும் 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இனி தங்க மழைதான், 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம் பார்க்க... சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிப்பு - முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
camera icon8
Tiruchendur
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம் பார்க்க... சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிப்பு - முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
பாலாற்றில் வெள்ள பெருக்கு: வாலாஜாபாத் தரைப்பாலத்தில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிப்பு

தமிழகத்தில் தற்போது வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள ஜவ்வாது மலையில் பெய்த கனமழையால் செய்யாற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வெள்ள நீர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பாயும் பாலாற்றுக்கு அதிகமாக வந்துகொண்டிருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் தொடர் கனமழை பெய்து வருவதால், ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட அனைத்து நீர்நிலைகளும் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன.

இதற்கிடையில், இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள காவேரிப்பாக்கம் பாலாறு அணைக்கட்டிலிருந்து சுமார் 12,000 கன அடி உபரி நீர் பாலாற்றில் வெளியேற்றப்படுவதால், பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு மேலும் அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பாலாற்றில் வெள்ள உபரி நீர் கரைபுரண்டு ஆர்ப்பரித்து ஓடுகிறது.

தற்போது, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத்தில் உள்ள வாலாஜாபாத்-அவளூர் செல்லும் பாலாற்றுத் தரைப்பாலம் வெள்ளப் பெருக்கினால் மூழ்கும் நிலையில் உள்ளது. இதனால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அப்பகுதியில் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டு, வாகனப் போக்குவரத்துக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாலாஜாபாத்திலிருந்து அவளூர், தம்மனூர், இளையனார்வேலூர் உள்ளிட்ட சுமார் 15-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு இந்தப் பாலம் வழியாகத்தான் பொதுமக்கள் சென்று வந்தனர். தற்போது தரைப்பாலம் மூழ்கும் நிலையில் இருப்பதால், இந்த 15-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்குச் செல்ல முடியாமல் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பொதுமக்கள் தங்கள் ஊருக்குச் செல்ல வேண்டுமென்றால் சுமார் 30 கி.மீ தூரம் சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

தற்போது, இந்தத் தரைப்பாலத்தின் இருபுறமும் காவல்துறையினர் தடுப்புகளை ஏற்படுத்தி, யாரும் செல்லாதவாறு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், வாகனப் போக்குவரத்து மட்டுமே தடை செய்யப்பட்டுள்ளது; பொதுமக்கள் நடந்து செல்ல மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்போதெல்லாம் இந்தத் தரைப்பாலம் மூழ்கி போக்குவரத்து துண்டிக்கப்படுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது. இதனால், இந்தத் தரைப்பாலத்திற்கு மாற்றாக ஒரு புதிய உயர்மட்டப் பாலத்தைக் கட்ட வேண்டும் என்பது அப்பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும். ரூ.75 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய உயர்மட்டப் பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ஒப்பந்ததாரர் (Vendor) மட்டுமே விடப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்னும் பணிகள் தொடங்கப்படாமல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பாலாற்று வெள்ளப்பெருக்கினால் சேதமடைந்த இந்தத் தரைப்பாலம், சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் ரூ.2 கோடியே 60 லட்சம் செலவில் புனரமைக்கப்பட்டு மீண்டும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால், தற்போது வெள்ளப் பெருக்கின் காரணமாக மீண்டும் போக்குவரத்துக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்.. கைநிறைய சம்பளம்.. மதுரை மக்களுக்கு செம்ம சான்ஸ்

மேலும் படிக்க | AI, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்... தமிழ்நாடு அரசின் இலவச பயிற்சி - முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

மேலும் படிக்க | வங்கக் கடலில் சம்பவம்.. உருவாகும் Montha புயல்.. வெளுக்குமா கனமழை?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Palar RiverNandi HillsVelloreKanchipuramTraffic banned

Trending News