பாலாற்றில் வெள்ள பெருக்கு: வாலாஜாபாத் தரைப்பாலத்தில் போக்குவரத்துக்கு தடை விதிப்பு

தமிழகத்தில் தற்போது வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள ஜவ்வாது மலையில் பெய்த கனமழையால் செய்யாற்றில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த வெள்ள நீர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பாயும் பாலாற்றுக்கு அதிகமாக வந்துகொண்டிருக்கிறது.
மேலும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலும் தொடர் கனமழை பெய்து வருவதால், ஏரி, குளம் உள்ளிட்ட அனைத்து நீர்நிலைகளும் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன.
இதற்கிடையில், இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள காவேரிப்பாக்கம் பாலாறு அணைக்கட்டிலிருந்து சுமார் 12,000 கன அடி உபரி நீர் பாலாற்றில் வெளியேற்றப்படுவதால், பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு மேலும் அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பாலாற்றில் வெள்ள உபரி நீர் கரைபுரண்டு ஆர்ப்பரித்து ஓடுகிறது.
தற்போது, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத்தில் உள்ள வாலாஜாபாத்-அவளூர் செல்லும் பாலாற்றுத் தரைப்பாலம் வெள்ளப் பெருக்கினால் மூழ்கும் நிலையில் உள்ளது. இதனால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அப்பகுதியில் போக்குவரத்து துண்டிக்கப்பட்டு, வாகனப் போக்குவரத்துக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாலாஜாபாத்திலிருந்து அவளூர், தம்மனூர், இளையனார்வேலூர் உள்ளிட்ட சுமார் 15-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு இந்தப் பாலம் வழியாகத்தான் பொதுமக்கள் சென்று வந்தனர். தற்போது தரைப்பாலம் மூழ்கும் நிலையில் இருப்பதால், இந்த 15-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்குச் செல்ல முடியாமல் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பொதுமக்கள் தங்கள் ஊருக்குச் செல்ல வேண்டுமென்றால் சுமார் 30 கி.மீ தூரம் சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தற்போது, இந்தத் தரைப்பாலத்தின் இருபுறமும் காவல்துறையினர் தடுப்புகளை ஏற்படுத்தி, யாரும் செல்லாதவாறு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இருப்பினும், வாகனப் போக்குவரத்து மட்டுமே தடை செய்யப்பட்டுள்ளது; பொதுமக்கள் நடந்து செல்ல மட்டும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும்போதெல்லாம் இந்தத் தரைப்பாலம் மூழ்கி போக்குவரத்து துண்டிக்கப்படுவது தொடர்கதையாகி வருகிறது. இதனால், இந்தத் தரைப்பாலத்திற்கு மாற்றாக ஒரு புதிய உயர்மட்டப் பாலத்தைக் கட்ட வேண்டும் என்பது அப்பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாகும். ரூ.75 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய உயர்மட்டப் பாலம் அமைக்கும் பணிக்கு ஒப்பந்ததாரர் (Vendor) மட்டுமே விடப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்னும் பணிகள் தொடங்கப்படாமல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பாலாற்று வெள்ளப்பெருக்கினால் சேதமடைந்த இந்தத் தரைப்பாலம், சுமார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் ரூ.2 கோடியே 60 லட்சம் செலவில் புனரமைக்கப்பட்டு மீண்டும் பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால், தற்போது வெள்ளப் பெருக்கின் காரணமாக மீண்டும் போக்குவரத்துக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
