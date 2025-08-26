விநாயகர் சதுர்த்தி 2025: பூக்களின் விலை இரு மடங்காக உயர்வு

விநாயகர் அவதரித்த தினத்தை தான் நாம் விநாயகர் சதுர்த்தி (Ganesh Chaturthi) தினமாக இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடி வருகிறோம். விநாயகரை நாம் மொத்தம் 51 வடிவ சிலைகளை வழிபட்டு வருகிறோம். மாதா மாதம் வரும் சங்கடஹர சதுர்த்தியை விட ஒவ்வொரு ஆண்டு வரும் விநாயகர் சதுர்த்தி மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தது. விநாயகர் இந்த நாளில் பிறந்தார் என்று புராணக் கதைகளில் கூறப்பட்டுகிறது. 10 நாள் விநாயகர் விழா இந்த விநாயகர் சதுர்த்தியிலிருந்தே தொடங்குகிறது. இந்த நேரத்தில், பக்தர்கள் தங்கள் வீடுகள், அலுவலகங்கள், வணிக நிறுவனங்கள், கோயில்கள் போன்ற இடங்களில் கணபதி சிலையை நிறுவி வழிப்படுவார்கள். பிள்ளையாரை ஸ்தபனத்திற்காக பெரிய அளவிலான அலங்காரங்கள் செய்யப்படும். பெரிய பந்தல்கள் அமைக்கப்படும்.
இந்நிலையில் தற்போது தூத்துக்குடி பூச்சந்தையில் விநாயகர் சதுர்த்தி சுப முகூர்த்த தினத்தை முன்னிட்டு பூக்களின் விலை இரு மடங்காக உயர்வு. இதில் மல்லிகை பூ கிலோ 2000 ரூபாய் வரையும் கனகாம்பரம் கிலோ 2000 வரையும் பிச்சிப்பூ கிலோ 1500 ரூபாய் வரையும் முல்லைப்பூ கிலோ 1500 ரூபாய் வரையும் விற்பனை சென்றுள்ளது. இதனுடன் ரோஸ் பூக்களின் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது.
நாளை விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து சுப முகூர்த்த தினங்கள் உள்ளன இதன் காரணமாக தூத்துக்குடி பூச்சந்தையில் பூக்களை வாங்க பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகளின் கூட்டம் அலைமோதியது. தூத்துக்குடி பூச்சந்தைக்கு தெய்வச்செயல்புரம் அணியாபுரம் நல்லூர் மீனாட்சி பட்டி காசிலிங்கபுரம் சிங்கத்தாகுறிச்சி குப்பண்ணாபுரம் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்து மல்லிகை பூவும் சென்ட் பூவும் பிச்சிப்பூ கடையநல்லூர் தென்காசி ஆலங்குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் கனகாம்பரம் அருப்புக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்தும் வந்துள்ளது.
பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகளின் கூட்டம் அலைமோதியின் காரணமாக பூக்களின் விலை நேற்று விட இரண்டு மடங்கு உயர்ந்து காணப்பட்டது. மல்லிகைப்பூ கிலோ 2000 ரூபாய்க்கும் பிச்சிப்பூ கிலோ 1500 ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் கிலோ 2000 ரூபாய்க்கும் முல்லை பூ கிலோ 1500 ரூபாய்க்கு விற்பனையானது இதேபோன்று ரோஸ் கிலோ 500 ரூபாய் வரையும் சென்டுபூ கிலோ நூறு ரூபாய் முதல் அறுபது ரூபாய் வரையும் விற்பனையானது விலை உயர்ந்து காணப்பட்டாலும் விலையையும் பொருட்படுத்தாமல் பொதுமக்கள் பூக்களை வாங்கி சென்றனர். பூக்களின் விலை உயர்ந்து காணப்பட்டதால் பூ விவசாயம் செய்துள்ள விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
