பிரேமலதாவின் சாபம் திமுகவை சும்மா விடாது - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்!

AIADMK Former Minister Jayakumar Press Meet: சுனாமி தாக்கியதன் 21ம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அஞ்சலி செலுத்தினார். இந்த அஞ்சலில் சென்னை காசிமேடு கடற்கரையில் உயிரிழந்தோருக்கு செலுத்தப்பட்டது. ஃபைபர் படகில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயகுமார் கடலில் சற்று தூரம் சென்று பால் ஊற்றி, மலர் தூவினார்.
Premalatha Vijayakanth: பிரேமலதாவின் சாபம் திமுகவை சும்மா விடாது
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயகுமார், பிரேமலதா பேட்டியை முழுமையாக பார்த்தேன். அவர் மனவேதனையுடன் பேட்டி அளித்துள்ளார். அவர் விடுத்த சாபம் திமுகவிற்கு தான் முழுமையாக பொருந்தும். சபரீசனின் பென் நிறுவனம்தான் அரசியல் ஆதாயம் பெற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தேமுதிகவிற்கு 6 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டதாக போலியான செய்தியை பரப்பி உள்ளது. பிரேமலதாவின் சாபம் திமுகவை சும்மா விடாது. சபரீசனின் பென் நிறுவனம் கற்பனைக்கு எட்டாத கதைகளை கூறி வருகிறது. திமுகவினர் அதிமுவிற்கு அமித்ஷா முதலாளி ஆகிவிட்டதாக கூறுவதாக கேட்கிறீர்கள். அதிமுகவின் முதலாளி எப்போதும் எம்ஜிஆர் தான்.
DMK: மாணவர்கள் விஷயத்தில் திமுக தேர்தலை மனதில் வைத்து செயல்படுகிறது.
பள்ளி மாணவர்களுக்கு திமுக மடிக்கணினியை ஆட்சி முடியப்போகும் நிலையில் கொடுகிறார்கள். மாணவர்களின் நலன் என்பதை தாண்டி இது முழுக்க முழுக்க தேர்தலை மனதில் வைத்து கொடுப்பதாகும். அவர்கள் பள்ளியில் படிக்கும்போதே மடிக்கணினி கொடுத்திருக்க வேண்டும். ஆனால் இப்போது கல்லூரி சென்றுவிட்ட நிலையில், வாக்களிக்கும் வயதை மனதில் வைத்து இப்போது மடிக்கணினி கொடுக்கின்றனர்.
Tamil Nadu CM MK Stalin: கள்ளச்சாராய உயிரிழப்புக்கு செல்லாத முதலமைச்சர்
கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய சம்பவம் என்பது தலைகுனிய வேண்டிய விஷயம். கள்ளச்சாராய உயிரிழப்பு ஏற்பட்டபோது அங்கு செல்லாத முதலமைச்சர் தேர்தல் வருவதால் இப்போது செல்கிறார். ஸ்டாலினின் நிலை தெனாலி படத்தில் வரும் கமல் எதை பார்த்தாலும் பயப்படுவது போல் உள்ளது.
OPS - AIADMK: ஓபிஎஸ் அணியை கூட்டணியில் இணைக்கிறதா அதிமுக
எடப்பாடி பெயரை சொல்லவே வெட்கமாக உள்ளது என ஓ. பன்னீர் செல்வம் கூறியதாக கேட்கிறீர்கள். அவர் தனது கருத்தை கூறியுள்ளார். அவரை கூட்டணியில் இணைக்கலாமா வேண்டாமா என்பதை அதிமுக தலைமைதான் முடிவு செய்யும். கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்பு இருக்கிறதா என நான் கூற முடியாது. அரசியலில் 4 சுவருக்குள் 4 விஷயங்கள் நடக்கும். அதை எப்போது சொல்ல வேண்டுமோ அப்பபோதான் சொல்லுவோம். ஓபிஎஸ் - க்கு தொகுதிகளை வழங்குவது குறித்து பாஜக முடிவு செய்யும் என திரைக்கதை வசனம் அனைத்தும் ஊடகங்கள்தான் எழுதியுள்ளன. தேர்தலுக்கு இன்னும் காலம் உள்ளது. எனவே அவசரப்பட வேண்டாம்.
அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை பொருளாதார வளர்ச்சி, வேலை வாய்ப் போன்ற விஷயங்களை வைத்து உருவாக்கும் வகையில் இருக்கும். சிறுபான்மையின மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது என்பது அரசின் கடமை. இந்தியா மதசார்பற்ற நாடு. அதில் வேற்றுமை பார்க்க கூடாது. இவ்வாறு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார்.
