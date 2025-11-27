விஜய் கட்சியில் இணைந்த செங்கோட்டையன்! தவெக-வில் அவருக்கு என்ன பதவி?

sengottaiyan joins Vijay's TVK: அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உடல் செங்கோட்டையனுக்கு மோதல் போக்கு நீடித்துக்கொண்டே சென்ற நிலையில், அவர் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பு என்ற ஒரு ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தார். இதன் காரணமாக அவரது கட்சி பொறுப்பு பறிபோனது. இதையடுத்து அவர் கட்சியில் இருந்தும் நீக்கப்படுவார் என கூறப்பட்டு வந்தது.
இந்த சூழலில், தேவர் ஜெயந்திக்கு சசிகலா, டிடிவி தினகரன் மற்றும் ஓபிஎஸ் உடன் நட்பு பாராட்டி பசும்பொன்னிற்கு சேர்ந்து வருகை தந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களுடன் பேசியதால் கட்சி விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டதாக கூறி செங்கோட்டையனை அதிமுகவில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கினார். இது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
விஜய் கட்சியில் இணைந்த செங்கோட்டையன்
இதையடுத்து செங்கோட்டையன் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பு என்பதில் இனி தீவிரமாக செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் கடந்த சில தினங்களாக அவர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியில் இணைய உள்ளார் என்று தகவல்கள் வெளியாகி வந்தன. இது குறித்த செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கும் செங்கோட்டையன் தட்டிகழிக்காமல் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் என்று கூறி சென்றார். இந்த நிலையில், இன்று (நவம்பர் 27) தவெக-வில் செங்கோட்டையன் இணைந்துள்ளார்.
தவெகவிற்கு பலம்
இது அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. செங்கோட்டையன் தவெகவில் இணைந்தது, அந்த கட்சிக்கு பலத்தை சேர்க்கும் என கூறப்படுகிறது. 50 ஆண்டுகால அரசியல் அனுபவத்தை வைத்திருக்கும் செங்கோட்டையனுக்கு அக்கட்சியில் விஜய் ஒரு முக்கிய பொறுப்பை கொடுப்பார் என கூறப்படுகிறது.
செங்கோட்டையனுக்கு என்ன பொறுப்பு?
தவெக-வில் இணைந்த செங்கோட்டையனுக்கு நிர்வாக குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. அதேபோல் 4 மாவட்டங்களின் அமைப்பு செயலாளர் பதவி வழங்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், கட்சியின் பொது செயலாளராக இருக்கும் புஸ்ஸி ஆனந்த்துடன் செங்கோட்டையன் இணைந்து செயல்படுவார் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது.
