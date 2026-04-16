விஜய்யால் கடுப்பான கருணாநிதி! “அவன் லீட்ர்ன்னா..நான் யாரு?” சுறா பட சம்பவம்..

ஒரு காலத்தில் நடிகராக இருந்த விஜய், இப்போது தமிழக வெற்றி கழகம் எனும் கட்சியை தொடங்கி இப்போது தமிழகத்தின் மாபெரும் கட்சியின் தலைவர்களில் ஒருவராக இருக்கிறார். இவரால் கருணாநிதி ஒருமுறை கோபப்பட்ட சம்பவம் குறித்து உங்களுக்கு தெரியுமா?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 16, 2026, 03:05 PM IST
தமிழ் திரையுலகில் கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வந்தவர் விஜய். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் கட்சியை தொடங்கிய அவர் தனது முதல் மாநில மாநாட்டிலேயே,  தங்கள் கட்சியின் அரசியல் எதிரி திமுகதான் என்று தெரிவித்துவிட்டார். அதேபோல, கொள்கையை இதில் பாஜக என்று கூறிவிட்டார். அதன் பிறகு நடந்த கரூர் சம்பவம், அவரது அரசியல் வாழ்க்கையில் பெரும் கரும்புள்ளியாக மாறியது. தற்போது ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக கட்சியின் சார்பில் முதல்வர் வேட்பாளராக களம் இறங்க இருக்கிறார் விஜய். இவருக்கு அரசியல் சூழல் சாதகமாக அமையுமா, இவர் பிரச்சாரத்திற்கு சென்ற போதெல்லாம் இவரை காணக்கூடிய மக்கள் கூட்டம் வாக்குகளாக மாறுமா என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. இந்த சமயத்தில், அவர் படங்களில் நடித்துக்  கொண்டிருந்த காலத்தில், ஒரு முறை கருணாநிதி இவரால்  கோபமடைந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

கருணாநிதியுடன் நெருக்கம்:

தமிழ்நாட்டின் பிரதான கட்சியான திமுகவின் தலைவராகவும், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் இருந்தவர் கலைஞர் கருணாநிதி. விஜய், அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்த பிறகு வேண்டுமானால் திமுகவை தனது எதிரி என்றும், ஸ்டாலினை விமர்சித்தும் அரசியல் மேடைகளில் பேசலாம். ஆனால் ஒரு காலத்தில் விஜயின் தந்தை SA சந்திரசேகரும், கலைஞரும் நெருக்கமானவர்களாக இருந்தார்கள் கூறப்படுகிறது. 2010 காலகட்டத்தில் ஒருமுறை விஜயின் வீட்டில் ஐடி ரெய்டு நடந்தது. அதிலிருந்து அவரை காப்பாற்றியதே கருணாநிதி தான் என்ற பேச்சும் கூட இருக்கிறது. 

படத்தால் வந்து பிரச்சனை..

விஜய், அரசியலுக்கு வருவதற்கு நெடுங்காலங்களுக்கு முன்பே தனது படத்தின் பாடல்களிலும் வசனங்களிலும் ஆங்காங்கே அரசியல் பஞ்ச் பேசுவார். இவ்வளவு ஏன் தலைவா படத்தில் டைட்டில்-க்கு கீழ் “Time to lead” என்றிருந்த வாசகத்தால் வந்த பிரச்சினையை நாம் அனைவரும் அறிவோம். இதே போன்ற பிரச்சனை சுறா திரைப்படம் வெளியாகும் போதும் நடந்திருக்கிறது. 

போஸ்டரை பார்த்து கடுப்பான கருணாநிதி! 

சுறா படத்தின் பெயரசுக்கு, “The Leader” என்று எழுதப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஒருமுறை, தியேட்டருக்கு படம் பார்ப்பதற்காக கருணாநிதி சென்றிருக்கிறார். அப்போது அங்கிருந்த சுறா படத்தின் போஸ்டரில் இருந்த வாசகத்தை பார்த்திருக்கிறார். “இவர் எல்லாம் லீடரா? இவர் லீடர்ன்னா.. அப்போ நான் யாரு” என்று கோபமாக அருகில் இருந்தவரிடம் கருணாநிதி பேசியதாக கூறப்படுகிறது. 

உடனே தலைப்பு மாற்றம்?

கருணாநிதி இப்படி சுறா  படத்தின் போஸ்டர் பார்த்து கோபப்பட்ட விஷயத்தை எப்படியோ விஜய் தெரிந்து கொண்டாராம். உடனே பதறிப்போன அவர், படக்குழுவை உடனடியாக அழைத்து “The Leader”-ஐ தூக்கி விடுங்கள் எனக்கு கூறியதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு அவர்கள் முதலில் மறுப்பு தெரிவித்தாலும், எப்படியோ அவர்களை கன்வின்ஸ் செய்து அந்த வாசகத்தை தூக்க  வைத்திருக்கிறார் விஜய். இதைக் கூறியவர் விஜயுடன் நெருங்கி பழகிய ரவி ராஜ் எனும் நபர்தான். அவர் தனியார் ஊடகத்திற்கு கொடுத்திருந்த பேட்டியில் இருந்து இந்த தகவல் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

சுறா திரைப்படம், விஜய்யின் 50வது படமாகும். வழக்கமாக, அனைத்து ஹீரோக்களுக்குமே 50வது படம் என்பது மிகவும் முக்கியம். அப்படிப்பட்ட கதையை தேர்ந்தெடுத்துதான் விஜய்யும் நடித்தார். ஆனால், இந்த படம் அப்போது பெரிய தோல்வியை சந்தித்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும், இந்த படத்திற்கு மக்கள் மத்தியில் இப்போது நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறை இப்படத்தை தியேட்டரில் போடும் பாேதும் அதன் டிஆர்பி அதிகமாக இருக்கும். இந்த படம் விஜய்க்கு தோல்வியை கொடுத்திருந்தாலும், இது விஜய்யின் சினிமா வாழ்க்கைக்கு தூண்டுகோளாக இருந்தது.

தலைவா பட பிரச்சனை!

விஜய்க்கு பெரிய தலைவலியாக அமைந்தது, ‘தலைவா’ படம்தான். அந்த படத்தின் டைட்டிலில் “Time To Lead” என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். இதனால் அப்போது ஆட்சியில் இருந்த ஜெயலலிதா, படத்தை ரிலீஸ் செய்ய விடாமல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, படத்தின் தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் ஆகிய அனைவரும் ஜெயலலிதாவிடம் அப்பாய்ண்மெண்ட் கேட்டு, அவரிடம் பேசி பின்னர் சில சமரச பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தி படத்தை ரிலீஸ் செய்தனர். இந்த சமயத்தில், விஜய் கைக்கட்டி வீடியோவில் பேசியது பெரும் பேசு பொருளாக மாறியது. இதன் பிறகு விஜய், அரசியல் சார்ந்த எந்த வசனங்களையும் தன்னுடைய டைட்டிலாக வைப்பதை தவிர்த்து வந்தார்.

ஜனநாயகன் பிரச்சனை:

விஜய் கடைசியாக நடித்திருந்த படம், ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்த இந்த படம்தான், அவர் அரசியல் வாழ்க்கையில் நுழையும் முன்னர் கடைசியாக நடித்த படமாகும். இந்த படத்தின் ரிலீஸை எதிர்பார்த்து அனைவரும் காத்துக்கொண்டிருந்த நிலையில், திடீரென படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் சொன்ன தேதிக்கு (ஜனவரி 9) ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் போனது. இதையடுத்து, சில நாட்களுக்கு முன்பு ஜனநாயகன் படத்தின் HD ப்ரிண்ட் இணையத்தில் கசிந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இது குறித்த விசாரணை தற்போது நடைப்பெற்று வருகிறது.

