/நடிகை தீபாவின் தந்தைக்கு அரிவாள் வெட்டு..ஆறுதல் சொன்ன Ex அமைச்சர் கீதா ஜீவன்..

தூத்துக்குடி முத்தையாபுரம் மகாலட்சுமி நகரை சேர்ந்தவர் புலவர் கணேசன் (72 )இவர் பிரபல சினிமா மற்றும் டிவி சீரியல் நடிகை தீபாவின் தந்தை ஆவார், இவர் தூத்துக்குடி மாநகர 57 வது வார்டு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராகவும் இருந்து வருகிறார்.
மேலும் கோவில் அருகே பெருந்தலைவர் காமராஜர் சிலை அமைக்கும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்நிலையில் முன் விரோதம் காரணமாக முத்தையாபுரம் பஜாரில் உள்ள டீக்கடை முன்பாக புலவர் கணேசன் நின்று கொண்டிருந்தபோது, திடீரென்று அங்கு மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த கும்பலை சேர்ந்த வாலிபர்கள் கையில் அரிவாளுடன் பாய்ந்து வந்து சரமாரியாக புலவர் கணேசனை அரிவாளால் வெட்டினர். வெட்டு காயம் ஏற்பட்டு உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தவரை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு உடனடியாக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் புலவர் கணேசனை திமுக வடக்கு மாவட்ட செயலாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான கீதா ஜீவன் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
தூத்துக்குடி முத்தையாபுரம் மகாலட்சுமி நகரை சேர்ந்தவர் புலவர் கணேசன் இவர் தூத்துக்குடி மாநகர 57 வது வார்டு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராகவும் இருந்து வருகிறார். முத்தையாபுரம் பகுதியில் பத்ரகாளிஅம்மன் கோவில் தர்மகர்த்தாகவும் இருந்து சிறந்த நிர்வாகத்தை வழங்கியதற்காக பாராட்டு பெற்றவர்.
மேலும் கோவில் அருகே பெருந்தலைவர் காமராஜர் சிலை அமைக்கும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்நிலையில், கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் காமராஜர் சிலை அமைக்கும் பணிகளில் அவருக்கு முன் விரோதம் விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது, இந்நிலையில் முத்தையாபுரம் பஜாரில் உள்ள டீக்கடை முன்பாக புலவர் கணேசன் நின்று கொண்டிருந்தபோது, திடீரென்று அங்கு மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த கும்பலை சேர்ந்த வாலிபர்கள் கையில் அரிவாளுடன் பாய்ந்து வந்து சரமாரியாக புலவர் கணேசனை அரிவாளால் வெட்டினர்.
இதனை அருகில் இருந்தவர்கள் பார்த்ததும் தடுக்கும் வகையில் எச்சரிக்கை விடுத்து சத்தம் எழுப்பி ஓடி வந்ததைக் கண்டதும் தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். உடலில் தலை உட்பட பல்வேறு இடங்களில் வெட்டு காயம் ஏற்பட்டு உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தவரை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு உடனடியாக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.
அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது, இது குறித்து முத்தையாபுரம் போலிசார் வழக்கு பதிவு செய்து அப்பகுதியை சார்ந்த முத்துராஜ், கார்த்தி, இசக்கி, உள்ளிட்ட 3 பேரை கைது விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.இச்சம்பவம் தூத்துக்குடியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.