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நடிகை தீபாவின் தந்தைக்கு அரிவாள் வெட்டு..ஆறுதல் சொன்ன Ex அமைச்சர் கீதா ஜீவன்..

தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நடிகை தீபாவின் தந்தையை சந்தித்து ஆறுதல் கூறிய முன்னாள் அமைச்சர் கீதா ஜீவன். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 04, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:28 PM IST
நடிகை தீபாவின் தந்தைக்கு அரிவாள் வெட்டு..ஆறுதல் சொன்ன Ex அமைச்சர் கீதா ஜீவன்..
Image Credit: Actress Deepa | X SM Card

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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