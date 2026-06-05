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விஜய் அண்ணா ஆட்சியில் இன்னும் என்னென்ன நடக்கப் போகுதோ: ஆர்.பி.உதயகுமார் பரபரப்பு வீடியோ

RB Udhayakumar: தேர்தலுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமானால் கால அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கை சீர் செய்வதிலே ஒரு நாள் கூட தாமதித்தால் என்ன ஆகும் என்பதை நான் இப்போது நாடு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது: அதிமுக அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 05, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:32 AM IST
விஜய் அண்ணா ஆட்சியில் இன்னும் என்னென்ன நடக்கப் போகுதோ: ஆர்.பி.உதயகுமார் பரபரப்பு வீடியோ
Image Credit: Former Minister RB Udhayakumar on CM Vijay (Photo: X / @Udhayakumar_RB)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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