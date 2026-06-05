/விஜய் அண்ணா ஆட்சியில் இன்னும் என்னென்ன நடக்கப் போகுதோ: ஆர்.பி.உதயகுமார் பரபரப்பு வீடியோ

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் குற்றச்சம்பவங்கள் குறித்து பேசியதுடன் அதை தடுக்க முடியாமல் தவிக்கும் தவெக அரசை வெகுவாக சாடியுள்ளார். தேர்தலுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமானால் கால அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கை சீர் செய்வதிலே ஒரு நாள் தாமதித்தால் கூட என்ன ஆகும் என்பதை நான் இப்போது நாடு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் தற்போது தமிழகத்தில் நடந்து வரும் வன்முறைகள் பற்றியும் அவற்றை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும் தவெக தலைமை பற்றியும் கூறியுளார்.
குற்றங்களை தடுக்க தவெக அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படும் என கூறப்பட்டது. ஆனால், தற்போது குற்றங்கள் தான் மாநிலம் முழுதும் புயல் வேகத்தில் நடந்துகொண்டிருக்கின்றன. இந்த சம்பவங்களை மயிலிறகால் வீசி தடுக்க முடியாது. சட்டம் ஒழுங்கை காக்க முதல்வர் எப்போது இரும்பு மனிதராக மாறுவார்? எப்போது உறுதியான உத்தரவுகளை வழங்குவார்? என ஆர்.பி. உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தேர்ந்தெடுத்த எம்எல்ஏக்களுக்கும், அமைச்சர்களுக்கும், முதலமைச்சருக்கும் அனுபவம் தெரியாது வரலாறு தெரியாது, போராட்டமும் தெரியாது, தியாகம் தெரியாது, பிரச்சனைகளும் தெரியாது, நிர்வாகம் தெரியாது, தொகுதியும் தெரியாது, தொகுதி மக்களையும் தெரியாது, தொகுதி மக்களுடைய உரிமையும் தெரியாது, மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் தெரியாது, ஆளுமையும் தெரியாது, அதிகாரமும் தெரியாது, அரவணைப்பும் தெரியாது.... எதுவும் தெரியாது, ஆனால் மக்களை ஏமாற்ற விஜய் அண்ணாவிற்கு தெரியும்!
ஆக மொத்தம் யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் மக்களை ஏமாற்றம் மட்டும் தெரியும்! விஜய் அண்ணா உங்கள் தலைமையிலே தமிழ்நாட்டின் இன்னும் என்னவெல்லாம் நடக்கப் போகிறதோ? என்பது நமக்கும் தெரியாது, மக்களுக்கும் தெரியாது. இதற்கு காலம் தான் பதில் சொல்லும். காலம் தான் இதற்கு தீர்வு சொல்லும். அதுவரை நாம் பொறுமையோடு தான் இதை கடந்து செல்ல வேண்டுமா என்பதை மக்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் என அவர் காட்டமாக கூறியுள்ளார்.
சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி பேசியுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார், தேர்தலுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமானால் கால அவகாசம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கை சீர் செய்வதிலே ஒரு நாள் கூட தாமதித்தால் என்ன ஆகும் என்பதை நான் இப்போது நாடு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று தெரிவித்தார்.
தவெக அமைச்சர் ஸ்ரீநாத், தூத்துக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று அமைச்சராகி இருக்கின்றார். தன்னை வெற்றிபெற வைத்து அமைச்சராக்கிய மக்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வில் பங்கேற்ற அவர், தான் போட்டியிட்ட தூத்துக்குடி தொகுதியின் எல்லையை தாண்டி திருச்செந்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மக்களை சந்தித்து தனக்கு வாக்களித்ததற்கு நன்றி என பேசியிருக்கிறார். இந்த வீடியோ தான் சமூகத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது. தான் போட்டியிட்ட தொகுதி கூட எதுவென்று தெரியாமல் ஒரு அமைச்சர் இருக்கலாமா என பலர் இதை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். அதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ள அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார், 'பக்கத்து தொகுதி மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் அமைச்சர் ஸ்ரீநாத். ஆனால் ஓட்டு போட்ட மக்களுக்கு எம்.எல்.ஏ யார் என்று தெரியாது, எம்எல்ஏக்களுக்கு ஓட்டு போட்ட மக்கள் யாருன்னு தெரியாது தொகுதி எதுன்னு தெரியாது, என்ன ஒரு மாற்றம் பாருங்க' என கிண்டலாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
'யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது. காலம் தான் இதற்கு தீர்வு சொல்லும். அதுவரை நாம் பொறுமையோடு தான் இதை கடந்து செல்ல வேண்டுமா என்பதை மக்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும்' என அவர் தனது வீடியோ பதிவை நிறைவு செய்துள்ளார்.