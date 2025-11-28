English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  தென்னாப்பிரிக்காவுடனான தோல்வி.. கம்பீரின் அந்த ஆசைதான் காரணம் - முழு விவரம்!

தென்னாப்பிரிக்காவுடனான தோல்வி.. கம்பீரின் அந்த ஆசைதான் காரணம் - முழு விவரம்!

Venkatesh Prasad Slams Gautam Gambhir: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான தோல்விக்கு தனது தவறை ஒப்புக்கொள்ளாமல் இளம் அணி என கூறி ஒளிந்துக்கொள்ளக்கூடாது என முன்னாள் வீரர் வெங்கடேஷ் பிரசாத் பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் விளாசி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 28, 2025, 01:20 PM IST
  • தென்னாப்பிரிக்கா உடன் இந்தியாவின் மோசமான தோல்வி
  • கெளதம் கம்பீரின் ஆசைதான் காரணம்
  • முன்னாள் வீரர் கடும் சாடல்

தென்னாப்பிரிக்காவுடனான தோல்வி.. கம்பீரின் அந்த ஆசைதான் காரணம் - முழு விவரம்!

Venkatesh Prasad Slams Gautam Gambhir: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இந்தியா 2-0 என்ற கணக்கில் ஒயிட்வாஷ் தோல்வியைத் சந்தித்தது. இதன் மூலம் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பின் சொந்த மண்ணில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் தோற்ற ஒரு மோசமான சாதனையைக்கு வழிவகுத்தது. அதுமட்டுமல்லாமல் கௌஹாத்தியில் நடந்த 2 வது டெஸ்ட் போட்டியில் 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்து, இந்திய டெஸ்ட் வரலாற்றின் மோசமான சாதனையைப் படைத்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

Gautam Gambhir: டெஸ்ட் வரலாற்றில் மோசமான சாதனை 

2012 முதல் சொந்த மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரில் ஒரு தோல்வி கூட இல்லாமல் வெற்றி நடை போட்ட இந்தியா, கடந்த வருடம் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒயிட்வாஷ் தோல்விக்குப் பின் இப்போது தென்னாப்பிரிக்காவிடமும் தோற்றது. 93 ஆண்டு டெஸ்ட் வரலாற்றில் சொந்த மண்ணில் அடுத்தடுத்த 2 வருடங்களில் 2 ஒயிட்வாஷ் தோல்விகளை சந்திப்பது இதுவே முதல் முறை ஆகும். 

இந்த மோசமான தோல்விக்கு பின்னர் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலிலும் இந்திய அணி சரிவை சந்திதுள்ளது. இதுவரை இந்த சைக்கிளில் 9 போட்டிகளில் விளையாடிய இந்திய அணி வெறும் 4 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் காரணமாக உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பு கேள்விக்குறி ஆகியுள்ளது. 

Gautam Gambhir: சப்பைகட்டு கட்டும் கம்பீர் 

தோல்விக்குக் காரணமாக சீனியர்கள் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, அஸ்வின் ஆகியோர் ஓய்வு பெற்றதால் அனுபவமின்மை என பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் கூறினார். "இளம் வீரர்களுக்கு நேரம் கொடுங்கள். இங்கிலாந்தில் 2-2 என சமன் செய்ததை மறக்காதீர்கள்" எனவும் அவர் கூறினார். தோல்வியை ஒப்புக்கொள்ளாமல் கெளதம் கம்பீர் இப்படி சப்பைகட்டு கட்டுவது சரியல்ல என்றும் டெஸ்ட் அணிக்கு என ஒரு ஸ்பெஷலான பயிற்சியாளரை நியமிக்க வேண்டும், கம்பீரை பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என பலரும் அதிர்ப்தி குரலை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், முன்னாள் வீரர் வெங்கடேஷ் பிரசாத் பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீரை கடுமையாக விமர்சித்து இருக்கிறார். 

Gautam Gambhir: இளம் அணி என கூறி ஒளிந்துக்கொள்ள கூடாது 

இது தொடர்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள பிரசாத், "புதுமுகங்கள் நிறைந்த இளம் வீரர்கள் கொண்ட அணி என கூறி ஒளிந்துக்கொள்ள கூடாது. சுதர்சன், நித்திஷ் ரெட்டி, துருவ் ஜுரேல் தவிர்த்து மற்றவர்கள் 7, 8 ஆண்டுகளாக அணியில் உள்ளனர். சிலர் அதிக அனுபவம் கொண்டவர்கள். தவறான தந்திரோபாயங்கள், ஆல்-ரவுண்டர்கள் மீதான அதிக ஆசை, தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்காதது தோல்விக்குக் காரணம் ஆகியவற்றைதான் இந்த தொடரில் இந்திய அணியின் தோல்விக்கு காரணமாக அமைந்தது என வெங்கடேஷ் சாடினார். 

மேலும் படிக்க: வரலாற்று சாதனை படைத்த சஞ்சு சாம்சன்.. CSK அணிக்கு 2026ல் கப் கன்ஃபார்ம் போலயே?

மேலும் படிக்க: முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் பிறந்தநாள் இன்று.. சுரேஷ் ரெய்னாவின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு?

Gautam GambhirTeam IndiaIndia vs South AfricaVenkatesh Prasad

