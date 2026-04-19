அனைத்து மாசுபாடுகளையும் நாமே உருவாக்குகிறோம் - முன்னாள் நீதிபதி ஓஹா!

"லட்சக்கணக்கான மக்கள் நீராடி, குப்பைகளையும், கழிவுகளையும் கொட்டி நதியை அசுத்தப்படுத்திவிட்டு, கங்கையை எப்படி புனித நதி என்று அழைக்க முடியும்?" என்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி அபே ஸ்ரீனிவாஸ் ஓஹா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 19, 2026, 11:33 AM IST
மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஆர். இளங்கோவின் மகன் ராகேஷ் ரங்கநாதனின் 25-வது பிறந்தநாளை நினைவுகூரும் வகையில், ராகேஷ் அறக்கட்டளை மற்றும் ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகம் இணைந்து "நீதி மற்றும் சமத்துவம்" என்ற தலைப்பில் ஒரு தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருந்தன. இதன் 5-ஆம் ஆண்டு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி, சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள வள்ளுவர் கோட்டம் கூட்ட அரங்கில் கடந்த சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது. இந்த மாபெரும் நிகழ்வில், உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி அபே ஸ்ரீனிவாஸ் ஓஹா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். இவருடன், சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ஜி.எம். அக்பர் அலி, தி இந்து குழும இயக்குநர் என். ராம் மற்றும் ரோஜா முத்தையா ஆராய்ச்சி நூலகத்தின் இயக்குநர் ஜி. சுந்தர் உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றனர். இந்நிகழ்ச்சியில், 'இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் - உரிமைகளா அல்லது கடமைகளா?' என்ற தலைப்பில் முன்னாள் நீதிபதி ஓஹா ஆற்றிய சிறப்புரை அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது. 

சுற்றுச்சூழல் சீரழிவும், நமது கடமையும்!

நீதிபதி ஓஹா தனது உரையில், "நமது அரசியலமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டு 75 ஆண்டுகளை கடந்துவிட்டாலும், நாம் இன்னும் சுற்றுச்சூழலை முழுமையாக பாதுகாக்க தவறிவிட்டோம். சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படும்போது, மனிதர்களால் ஒருபோதும் அமைதியான, அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ முடியாது. சமூக, பொருளாதார நீதியை பாதுகாப்பது மட்டுமின்றி, இயற்கையை பாதுகாப்பதும் ஒவ்வொரு குடிமகனின் அடிப்படை கடமையாகும். நாம் மரங்களை வெட்டும்போது பறவைகளின் வாழ்விடத்தை அழிக்கிறோம்; நதிகளை மாசுபடுத்தும்போது கடல்வாழ் உயிரினங்களை அழிக்கிறோம். ஒருவேளை இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாக்க அரசு தவறினால், அது குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமையைப் பறிக்கும் செயலாகவே கருதப்படும்," என்று கூறினார். 

கங்கை நதி புனிதமானதா?

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரயாக்ராஜில் நடந்த கும்பமேளாவில், கங்கை நதியில் பல கோடி மக்கள் நீராடினார்கள். அங்கு நாம் நதிக்கு எத்தகைய மாசுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறோம் என்று சற்று கற்பனை செய்து பாருங்கள்! ஒருவர் ஒரு நதியை புனித நதி என்கிறார். ஆனால், அதே நதியில் தினமும் லட்சக்கணக்கானோர் குளித்து, அதை மாசுபடுத்துகிறார்கள். நீங்களே அசுத்தப்படுத்திவிட்டு, அதை எப்படி புனித நதி என்று சொல்ல முடியும்?" என ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார்.

பாலில் குளிக்கும் நதிகள்; பரிதவிக்கும் குழந்தைகள்!

மத சடங்குகளின் பெயரால் நடக்கும் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவுகளையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். "மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு மத சடங்கிற்காக பல லட்சம் லிட்டர் பால் ஆற்றில் கொட்டப்பட்டதாக படித்தேன். பால் என்பது தண்ணீரில் உள்ள ஆக்சிஜனை உறிஞ்சும் தன்மை கொண்டது. இதனால் ஆற்றில் இருந்த மீன்கள் உள்ளிட்ட பல நீர்வாழ் உயிரினங்கள் செத்து மடிந்திருக்கும். அந்த நீர் மீண்டும் பழைய நிலைக்குத் திரும்பப் பல ஆண்டுகள் ஆகும். இந்தியாவில் எத்தனையோ ஏழைக் குழந்தைகள் பாலுக்கு வழியின்றித் தவிக்கிறார்கள். ஆற்றில் ஊற்றிய அந்த 11 லட்சம் லிட்டர் பாலை ஏழைக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுத்திருக்கலாமே?" என்று சமூக நீதியோடு இணைத்து பேசினார். 

பண்டிகைகளும், மாசுபாடுகளும்!

"விநாயகர் சதுர்த்தி, நவராத்திரி போன்ற பண்டிகைகளின்போது நீர், காற்று, ஒலி என அனைத்து வகையான மாசுபாடுகளையும் நாமே உருவாக்குகிறோம். பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸால் செய்யப்பட்ட சிலைகளை நீர்நிலைகளில் கரைக்கும்போது, நதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றன. எந்தவொரு மதமும் சுற்றுச்சூழலை அழிக்க சொல்லவில்லை. மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ஒரு மகான், மரங்களும் வனவிலங்குகளுமே நமது உண்மையான உறவினர்கள் என்று 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கூறியுள்ளார். நாம் மூடநம்பிக்கைகளைத் தவிர்த்து, அறிவியல் பூர்வமாகச் சிந்திக்கப் பழக வேண்டும்," என்று வலியுறுத்தினார். 

மரங்களை வெட்டுவதுதான் வளர்ச்சியா?

வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்ற பெயரில் அழிக்கப்படும் மரங்கள் குறித்தும் அவர் கவலை தெரிவித்தார். "நெடுஞ்சாலைகள், மேம்பாலங்கள், மெட்ரோ ரயில்கள் போன்றவற்றை கட்டுவதற்காக ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் வெட்டப்படுவதை அரசியல்வாதிகள் வளர்ச்சி என்கிறார்கள். வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேண்டாம் என்று நான் கூறவில்லை; ஆனால், மரங்களை காக்க மாற்று வழிகளை யோசிக்க வேண்டும். ஒரு திட்டத்திற்காக 45,000 சதுப்புநில மரங்களை அழிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன?  காற்று மாசு ஏற்படும்போது காரில் செல்பவர்களோ, ஏ.சி அறையில் இருப்பவர்களோ பாதிக்கப்படுவதில்லை; சாலையோரம் வேலை செய்யும் ஏழை எளிய மக்களே அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்," என்று சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் தனது உரையில் ஆழமாகப் பதிவு செய்தார்.

