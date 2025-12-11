English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அதிமுக உடன் நோ கூட்டணி... மீண்டும் உறுதிப்படுத்திய தவெக - 4 முக்கிய தீர்மானங்கள்!

அதிமுக உடன் நோ கூட்டணி... மீண்டும் உறுதிப்படுத்திய தவெக - 4 முக்கிய தீர்மானங்கள்!

TVK Vijay: தவெக மாநில நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட நான்கு தீர்மானங்களை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 11, 2025, 04:23 PM IST

அதிமுக உடன் நோ கூட்டணி... மீண்டும் உறுதிப்படுத்திய தவெக - 4 முக்கிய தீர்மானங்கள்!

TVK State Administrators and District Secretaries Meetings: சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெகவின் தலைமை அலுவலகத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (டிசம்பர் 11) நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், தவெகவின் மாநில அளவிலான நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்கள் பங்கேற்றனர். இக்கூட்டத்தில் நான்கு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

TVK Vijay: நிறைவேற்றிய 4 தீர்மானங்கள்

- ஊழல் மலிந்த திமுக ஆட்சியை அகற்றி, புதியதோர் தமிழகத்தை சிறப்புற உருவாக்க வேண்டும். அதற்காக தலைவர் விஜய்யை முதலமைச்சராக ஏற்றுக் கொண்டு, அவரின் தலைமை விரும்பி வருவோரை கூட்டணிக்கு அரவணைப்போம். மேலும் நமது கூட்டணி குறித்த அனைத்து இறுதி முடிவுகளையும் எடுக்க, தலைவர் விஜய்க்கு முழு அதிகாரம் வழங்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

- தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் “தேர்தல் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை சிறப்பு குழு” அமைக்கப்படுகிறது. இந்த தேர்தல் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குழுவுக்கான பல்வேறு கடமைகள் குறித்து விஜய்யே முடிவெடுக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது. 

- இருண்டு கிடக்கும் தமிழகத்தை மீட்க, நம் தமிழக மக்களைக் காக்க, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் “தேர்தல் வாக்குறுதிகள் உருவாக்கும் சிறப்பு குழு” அமைக்கப்படுகிறது. இந்த குழுவுக்கான பல்வேறு கடமைகள் குறித்து விஜய்யே முடிவெடுக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது. 

- அவதூறு பரப்பும் எதிரிகளின் அறைகூவல் பொய்யுரைகளை தோலுரித்து, எதிரிகளை எதிர்கொண்டு தோற்கடிக்க, ஒரு வலிமையான பரப்புரையை முன்னெடுக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுகிறது.

TVK Vijay: தவெக - அதிமுக கூட்டணி சாத்தியமா?

வரும் 2026ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது வரை எவ்வித கூட்டணியும் இல்லாமல் தனித்து போட்டியிடும் நோக்கில் விஜய் செயல்பட்டு வரும் சூழலில், தற்போது தேர்தல் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை சிறப்பு குழுவை அக்கட்சி அமைத்துள்ளது. கரூர் சம்பவத்திற்கு பின்னர் வலுவான கூட்டணியை தவெக தேடுகிறது என தகவல்கள் வெளியாகின. 

தற்போதைய சூழலில் அதிமுகவுடன் தவெக கூட்டணி வைக்கலாம் என்றாலும், அக்கூட்டணியில் பாஜகவும் இருப்பதால் விஜய் தயக்கம் காட்டுவதாக தெரிகிறது. இருப்பினும் விஜய்யை முதல்வராக்க, இபிஎஸ் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் என்பதால் தவெக - அதிமுக கூட்டணி சாத்தியமானது இல்லை என்றே அரசியல் வல்லுநர்கள் கணிக்கின்றனர். மேலும், மக்கள் சந்திப்பு கூட்டங்களில் நடைமுறைக்கு சாத்தியமான அறிவிப்புகளையும், திட்டங்களையும் தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக அளிப்போம் என தவெக தலைவர் விஜய் தொடர்ந்து பேசி வந்த நிலையில், அக்கட்சியின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் மீதும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.

