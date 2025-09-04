எல்லாமே இலவசம்! மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகையுடன் பழனியில் இலவச அர்ச்சகர் பயிற்சி

Palani Murugan temple Free Archakar training : அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவில்: 2025-2026 கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு. தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோவில், 2025-2026 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான அர்ச்சகர், ஓதுவார், வேதாகம, மற்றும் தமிழ் இசைப் பயிற்சி நிலையங்களில் மாணவர் சேர்க்கையை அறிவித்துள்ளது. இந்தப் பயிற்சி நிலையங்கள், இந்து சமயத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்களுக்கு ஆன்மீகம் மற்றும் கோவில் சார்ந்த பணிகளில் திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சியை அளிக்கின்றன.
இந்த அறிவிப்பின்படி, இளநிலை அர்ச்சகர் சான்றிதழ் பயிற்சி, ஓதுவார் பயிற்சி, வேதாகமப் பயிற்சி மற்றும் தமிழ் இசைப் பயிற்சி போன்ற பல்வேறு படிப்புகளுக்கு மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுவர். ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் தனித்தனியான வயது மற்றும் கல்வித் தகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பயிற்சிகள் நிறைவடைந்ததும், மாணவர்களுக்குச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.
பயிற்சியின் போது மாணவர்களுக்கு இலவசமாக உணவு, தங்குமிடம், உடைகள் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் திருக்கோவில் நிர்வாகத்தால் இலவசமாக வழங்கப்படும். இது தவிர, ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் மாதந்தோறும் ஊக்கத்தொகையும் வழங்கப்படுகிறது. இந்தப் பயிற்சியில் சேர விரும்பும் ஆர்வலர்கள், திருக்கோவில் இணையதளத்தில் விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து, தேவையான ஆவணங்களுடன் திருக்கோவில் அலுவலகத்தில் நேரில் சமர்ப்பிக்கலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு, அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான palanimurugan.hrce.tn.gov.in ஐப் பார்வையிடலாம்.
பயிற்சி விவரங்கள்
அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளி:
கல்வித் தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
பயிற்சி காலம்: 1 ஆண்டு
ஊக்கத்தொகை: முழு நேரப் பயிற்சிக்கு மாதந்தோறும் ரூ.10,000/-, பகுதி நேரப் பயிற்சிக்கு ரூ.5,000/-
ஓதுவார் பயிற்சி பள்ளி:
கல்வித் தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
பயிற்சி காலம்: 3 ஆண்டுகள் (முழு நேரம்), 4 ஆண்டுகள் (பகுதி நேரம்)
ஊக்கத்தொகை: முழு நேரப் பயிற்சிக்கு மாதந்தோறும் ரூ.10,000/-, பகுதி நேரப் பயிற்சிக்கு ரூ.5,000/-
வேதாகமப் பாடசாலை:
கல்வித் தகுதி: 5-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
பயிற்சி காலம்: 5 ஆண்டுகள்
ஊக்கத்தொகை: மாதந்தோறும் ரூ.10,000/-
தமிழ் இசைப் பயிற்சி நிலையம்:
கல்வித் தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
பயிற்சி காலம்: 3 ஆண்டுகள்
ஊக்கத்தொகை: மாதந்தோறும் ரூ.10,000/-
வயது வரம்பு
அர்ச்சகர் மற்றும் ஓதுவார் பயிற்சிக்கு 14 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். வேதாகமப் பாடசாலைக்கு 12 முதல் 16 வயதுக்குட்பட்டவர்களும், தமிழ் இசைப் பயிற்சிக்கு 13 முதல் 16 வயதுக்குட்பட்டவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்குப் பெறுவது?
விண்ணப்பப் படிவத்தை palanimurugan.hrce.tn.gov.in என்ற திருக்கோவில் இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை திருக்கோவில் அலுவலகத்தில் நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இந்தப் பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்க என்ன வயது வரம்பு?
அர்ச்சகர் மற்றும் ஓதுவார் பயிற்சிக்கு 14 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். வேதாகமப் பாடசாலைக்கு 12 முதல் 16 வயதுக்குட்பட்டவர்களும், தமிழ் இசைப் பயிற்சிக்கு 13 முதல் 16 வயதுக்குட்பட்டவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பயிற்சிக் காலத்தில் மாணவர்களுக்கு ஏதேனும் நிதி உதவி வழங்கப்படுமா?
ஆம், ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் மாதந்தோறும் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். முழு நேரப் பயிற்சிக்கு ரூ.10,000/- மற்றும் பகுதி நேரப் பயிற்சிக்கு ரூ.5,000/- வழங்கப்படும்.
