மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இலவச பஸ்பாஸ் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Free Bus Pass : மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கட்டணமில்லா பேருந்து பயணச் சலுகை திட்டத்தின் மூலம் நடப்பாண்டில் தகுதியுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் சிரமமின்றி பஸ் பாஸ் விண்ணப்பித்து பெற ஏதுவாக, சிறப்பு முகாம் மூலம் ஆன்லைனில் பஸ்பாஸ் விண்ணப்பித்து பெற்றிட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வடசென்னை மாவட்டத்தில் வசிக்கும், பார்வை திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள், அனைத்து வகை கல்வி பயிலும் மாற்றுத்திறனாளிகள், பணிபுரியும் மாற்றுத்திறனாளிகள், சிகிச்சை மற்றும் பயிற்சி எடுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகியோர் பயன்பெறும் வகையில் கட்டணமில்லா பேருந்து பயண அட்டை விண்ணப்பித்து சுலபமாகப் பெற்றிட, 07.01.2026 முதல் 31.01.2026 வரை காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரையில் (அரசு விடுமுறை தினங்கள் தவிர்த்து) சிறப்பு முகாம், சென்னை உள்ளிட்ட பிற மாவட்டங்களில் நடக்கிறது. இந்த கார்டை பெற இ-சேவை மையம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். மாவட்டங்களில் உள்ள மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்திலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
வடசென்னை
வடசென்னை பகுதியைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் பஸ் பாஸ் பெற 31.01.2026 வரை சிறப்பு முகாம் நடக்க உள்ளதாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார். சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்திலுள்ள (பின்புறம் இ-சேவை அருகில்) வடசென்னை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் நடைபெற உள்ளது.
பஸ் பாஸ் தேவைப்படும் மாற்றுத்திறனாளிகள், மாற்றுத்திறனாளி தேசிய அடையாள அட்டை (NIDC BOOK), தனித்துவம் வாய்ந்த தேசிய அடையாள அட்டை( UDID CARD), மருத்துவ சான்று. ஆதார் அடையாள அட்டை, குடும்ப அட்டை, புகைப்படம் ஆகிய ஆவணங்களுடன், பணிப்புரியும் மாற்றுத்திறனாளிகள் எனில் பணிச்சான்றுடனும் (Working Certificate) கல்வி பயிலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் எனில் கல்வி சான்றுடனும் (Bonafide Certificate), சிகிச்சை மற்றும் பயிற்சி எடுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள் எனில் தசைப்பயிற்சி மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சை பெறும் மருத்துவமனையின் மருத்துவசான்றுடனும், சிறப்பு முகாமில் கலந்துக்கொண்டு ஆன்லைன் பஸ் பாஸ் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
தென்சென்னை
தென் சென்னை பகுதியைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 07.01.2026 முதல் 31.01.2026 வரை காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணிவரையில் (அரசு விடுமுறை தினங்கள் தவிர்த்து) வேலை நாட்களில் தேனாம்பேட்டை, டி.எம்.எஸ். வளாகத்தில் அமைந்துள்ள தென்சென்னை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் சிறப்பு முகாம் நடைபெறுகிறது. இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
நீலகிரி
மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவச பயண சலுகை அட்டை பெற்றுக்கொள்ள 07.01.2026 முதல் 31.01.2026 வரை நாட்களில் அரசு விடுமுறை தினங்கள் தவிர்த்து ஏனைய பணி நாட்களில் அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்பெறும் பெறும் வகையில் தாலுக்காவில் உள்ள இசேவை மையங்களிலும் அல்லது மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம், கார்டன் சாலை, உதகையில், மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை நகல், குடும்ப அட்டை நகல், ஆதார் அட்டை நகல், சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம், பணிக்கு செல்லும் மாற்றுத்திறனாளி பணிச்சான்று கல்வி பயிலும் மாற்றுத்திறனாளி கல்வி பயிலும் சான்று, மாற்றுத்திறனாளி சிகிச்சை பெறும் மருத்துவச்சான்றுடன் விண்ணப்பித்து இலவச பயண சலுகை அட்டை ஆன்லைன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளவும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
கடலூர்
ஜனவரி 2026 முதல் இலவச பேருந்து பயண சலுகை அட்டை பெறுவதற்கு விண்ணப்பங்கள் இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே பெறப்படும். மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர், அறை எண்.112, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், கடலூர் (தொலைபேசி எண்.04142 284415) அவர்களை தொடர்பு கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. எனவே கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவச பேருந்து பயண சலுகை திட்டத்தில் பயன்பெற இ-சேவை மையத்தின் வாயிலாக மட்டுமே விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
