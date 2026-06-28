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அனைத்து பஸ்களிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயணம்! பட்ஜெட்டில் வரும் புதிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Free Bus Scheme : அனைத்து அரசு பேருந்துகளிலும் மகளிர் இலவச பயணத் திட்டம் குறித்த அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியில் போக்குவரத்து கழகங்கள் ஈடுபட்டுள்ளன. பட்ஜெட்டில் இந்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்பு.

Published: Jun 28, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:36 AM IST
அனைத்து பஸ்களிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயணம்! பட்ஜெட்டில் வரும் புதிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Free Bus Scheme Latest UpdateSource: Bureau

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