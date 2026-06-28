/அனைத்து பஸ்களிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயணம்! பட்ஜெட்டில் வரும் புதிய அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயண திட்டத்தை விரிவுபடுத்துவது தொடர்பாக, அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் வாரியாக விரிவான அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிகள் தற்போது மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தை தொடர்ந்து, இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் தற்போது வேகமெடுத்துள்ளன.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலின் போது, தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது தேர்தல் அறிக்கையில் பல்வேறு முக்கிய நலத்திட்டங்களை அறிவித்திருந்தது. அதில் மிக முக்கியமாக, ஏழை, எளிய மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு உதவும் வகையில், அனைத்து அரசு பேருந்துகளிலும் மகளிர் இலவச பயணத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று முதலமைச்சர் விஜய் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். தற்போது ஆட்சியைப் பிடித்துள்ள நிலையில், தங்களது முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதியான இந்த திட்டத்தை முழுமையாக தரைமட்டத்தில் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளில் அரசு தற்போது இறங்கியுள்ளது.
இந்த திட்டத்தை எவ்வித தொய்வும் இன்றி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்துவது எப்படி என்பது குறித்து, கடந்த 16 ஆம் தேதி சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள், நிதித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் முக்கிய அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர். இந்த ஆலோசனையின் தொடர்ச்சியாகவே, தமிழக போக்குவரத்து துறையின் கீழ் இயங்கும் அனைத்து அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களும் தங்களுக்கு தேவையான நிதி மற்றும் கட்டமைப்பு குறித்த விரிவான அறிக்கையை தயார் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டது.
தமிழக போக்குவரத்து துறையின் கீழ் தற்போது மொத்தம் 8 அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இவற்றின் வாயிலாக மாநிலம் முழுவதும் தினசரி 21,527 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது சாதாரண கட்டண பேருந்துகளில் மட்டுமே மகளிர் இலவச பயண திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. ஆனால், தற்போதைய புதிய திட்டத்தின்படி விரைவு பேருந்துகள், சொகுசு பேருந்துகள் உள்ளிட்ட அனைத்து விதமான அரசு பேருந்துகளுக்கும் இந்த இலவச பயண திட்டத்தை விரிவுபடுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
அறிக்கை தயாரிக்கும் அதிகாரிகள்
இது குறித்து அரசு போக்குவரத்துக் கழக அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: "தற்போது இயக்கப்படும் அரசு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில், ஒட்டுமொத்த பயணியரின் எண்ணிக்கையில் பெண் பயணியரின் சதவீதம் 62 முதல் 64 சதவீதமாக உள்ளது. நடப்பில் உள்ள மகளிர் இலவச பயண திட்டத்திற்காக, அரசு தரப்பிலிருந்து போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு தற்போதைய நிலவரப்படி மாதந்தோறும் 16 கோடி ரூபாய் நிதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது."
தற்போது இந்த திட்டத்தை அனைத்து பஸ்களுக்கும் விரிவுபடுத்தும்போது, போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு கூடுதலாக எவ்வளவு நிதி தேவைப்படும்?, டீசல் செலவு, ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் பேருந்து பராமரிப்பு செலவுகளை எவ்வாறு ஈடுகட்டுவது?, டிக்கெட் கட்டணம் மூலமாக கிடைக்காத வருவாயை, மாற்று வழிகளில் அதாவது விளம்பரங்கள், பிற வர்த்தக முறைகள் எவ்வாறு பெருக்குவது? போன்ற பல்வேறு அம்சங்களை உள்ளடக்கி, போக்குவரத்து கழகங்கள் தங்களது விரிவான அறிக்கையை தயார் செய்து வருகின்றன.
அரசு போக்குவரத்து கழகங்களால் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் இந்த முழுமையான மற்றும் விரிவான அறிக்கை, மிக விரைவில் தமிழக அரசிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளது. நிதித்துறையின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, இந்த திட்டத்திற்கான முறையான மற்றும் முழுமையான அறிவிப்பு, தமிழக அரசின் அடுத்த பட்ஜெட்டில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அனைத்து அரசு பேருந்துகளிலும் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என்ற இந்த புதிய நடைமுறை அமலுக்கு வரும் பட்சத்தில், அது பணிக்கு செல்லும் பெண்கள், கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் கிராமப்புற பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார உதவியாக அமையும். இதனால் இத்திட்டத்தின் அறிவிப்பை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் பெண்களுக்கு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் முதலமைச்சர் விஜய் சர்பிரைஸ் கொடுக்கப்போகிறார்.