  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பெண் குழந்தைகளுக்கு புற்றுநோய் தடுப்பூசி இலவசம்! தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்

பெண் குழந்தைகளுக்கு புற்றுநோய் தடுப்பூசி இலவசம்! தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Tamil Nadu government : கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி இலவசமாக பெண் குழந்தைகளுக்கு செலுத்தும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 27, 2026, 02:02 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் புதிய திட்டம்
  • இலவச கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி
  • அரியலூர், தருமபுரி மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறது

Tamil Nadu government : தமிழ்நாட்டில் பெண் குழந்தைகளையும், பெண்களையும் பாதுகாக்கும் நோக்கில் தமிழ்நாடு அரசு இன்று முதல் மிக முக்கியமான திட்டத்தை மனிதாபிமான உணர்வோடு இலவசமாக தொடங்கி வைத்துள்ளது. இந்தியாவிலேயே பெண்களை அதிகம் பாதிக்கும் இரண்டாவது புற்றுநோயாக இருக்கும் கருப்பை வாய் புற்றுநோயை தடுக்கும் விதமாக 14 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் இலவசமாக தடுப்பூசி செலுத்தும்  திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார். அதாவது, இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக  இளம் பெண் குழந்தைகளுக்கான கருப்பைவாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி திட்டம் தமிழ்நாட்டில் இன்று தொடங்கி உள்ளது. 

இந்த தடுப்பபூசி செலுத்தும் திட்டமானது முதற்கட்டமாக அரியலூர், பெரம்பலூர், திருவண்ணாமலை மற்றும் தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 14 வயதுக்குட்பட்ட 3,38,649 பெண் குழந்தைகள் இலவசமாக HPV தடுப்பூசி பெற உள்ளனர். இது முற்றிலும் இலவசம். தனியார் மருத்துவமனைகளில் இதே தடுப்பூசிக்கு இரண்டு டோஸ்க்கு சுமார் ரூ. 28,000 வரை செலவாகும். கருப்பைவாய் புற்றுநோய் என்றால் என்ன?, அதன் பாதிப்புகள் மற்றும் அறிகுறிகள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

HPV வைரஸ் என்றால் என்ன?

HPV என்பது மனித பாப்பிலோமா வைரஸ் என்பதன் சுருக்கம். இது தோல் அல்லது சளி சவ்வுகளின் (mucous membranes) மூலம் பரவும் ஒரு வகை வைரஸ். இது பெரும்பாலும் உடலுறவு மூலம் பரவுகிறது. இதில் 200-க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் உள்ளன. பெரும்பாலானவை ஆபத்தற்றவை, ஆனால் சில வகைகள் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் வல்லமை கொண்டவை. குறிப்பாக, கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் (Cervical Cancer) ஏற்பட 99% இந்த வைரஸே காரணமாக இருக்கிறது.

உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) கூறுவது என்ன?

உலக சுகாதார அமைப்பு HPV-ஐ ஒழிக்க சில முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்கியுள்ளது. 9 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட பெண் குழந்தைகளுக்கு HPV தடுப்பூசி போடுவதே இந்த புற்றுநோயைத் தடுக்க மிகச்சிறந்த வழி. 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 90% பெண் குழந்தைகளுக்கு 15 வயதிற்குள் தடுப்பூசி போடுவதற்கு உலக சுகாதார மையம் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. 70% பெண்களுக்கு 35 மற்றும் 45 வயதில் பரிசோதனை (Screening) செய்யவும், 90% பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு முறையான சிகிச்சை அளிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.இது பெண்களை மட்டும் பாதிப்பதில்லை; ஆண்களுக்கு மலக்குடல் மற்றும் தொண்டை புற்றுநோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

இந்தியாவில் இதன் பாதிப்பு எப்படி உள்ளது?

இந்தியாவில் HPV தொடர்பான பாதிப்புகள் கவலைக்குரியதாகவே உள்ளன. இந்தியாவில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் புற்றுநோய்களில், மார்பக புற்றுநோய்க்கு அடுத்தபடியாக கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. உலகளவில் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயால் ஏற்படும் மரணங்களில் சுமார் 25% இந்தியாவில் நிகழ்கின்றன. ஒவ்வோர் ஆண்டும் சுமார் 1.2 லட்சம் பெண்கள் இதனால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இந்திய அரசு தற்போது தேசிய தடுப்பூசி திட்டத்தில் HPV தடுப்பூசியைச் சேர்க்க தீவிரமாக முயன்று வருகிறது. உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட 'Cervavac' என்ற மலிவான தடுப்பூசியும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தடுப்பூசி திட்டம்

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை கருப்பை வாய் புற்றுநோயை தடுக்க தடுப்பூசி திட்டம் தமிழ்நாடு அரசால் இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம் குறித்து 38 மாவட்டங்களிலும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் ஏற்படுத்த உள்ளது. இதுதொடர்பாக பெரம்பலூரில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் பேசும்போது, 14 வயதுடைய சிறுமிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய கர்ப்பவாய் புற்றுநோயினை தடுக்க வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் அதற்காக தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகள் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இந்த தடுப்பூசியானது கர்ப்பவாய் புற்றுநோயை உருவாக்கும் ஹியூமன் பாப்பிலோனா வைரஸ் தடுக்கும்.

இந்த தடுப்பூசியானது பெரம்பலூர் மாவட்த்தில் உள்ள 98 அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும், 14 வயதான 2,712 மாணவிகளுக்கு இரண்டு தவணைகளாக செலுத்தப்படவுள்ளது. எனவே, மாணவிகளின் எதிர்கால நலன்கருதி செலுத்தப்படும் இந்த தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவம் குறித்து மாணவிகளிடமும், அவர்களின் பெற்றோரிடத்திலும் ஆசிரியர்கள் எடுத்துக்கூற வேண்டும். தனியார் மருத்துவமனைகளில் சுமார் 3000க்கு மேல் பணம் செலுத்தினால் மட்டுமே செலுத்தப்படும் இந்த தடுப்பூசியானது. நமது அரசால் இலவசமாக மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றது என்ற விபவரத்தை அனைவருக்கும் தெரிவித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டார்.

