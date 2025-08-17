English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கரூரில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி!வங்கித் தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி

Free Bank Exam Coaching in Karur : கரூரில் உள்ள கூட்டுறவு வங்கித் தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காக இலவச பயிற்சி கொடுக்கப்படுகிறது. முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 17, 2025, 08:36 AM IST
  • கூட்டுறவு வங்கி உதவியாளர் தேர்வு
  • கரூர் மாவட்டத்தில் இலவச பயிற்சி
  • விருப்பம் உள்ளவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்

Free Bank Exam Coaching in Karur : கரூரில் உள்ளவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி! கூட்டுறவு வங்கித் தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்காக, கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்த உள்ளது. இந்தக் கட்டுரை அந்தத் திட்டத்தைப் பற்றிய முழுமையான விவரங்களை வழங்குகிறது.

கூட்டுறவு வங்கித் தேர்வுக்கான இலவசப் பயிற்சி வகுப்பு

கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் இயங்கி வரும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டம், பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவசமாக பயிற்சி அளித்து வருகிறது. தற்போது, தமிழ்நாடு மாவட்ட கூட்டுறவு சங்கத்தில் உதவியாளர் பணிக்கான 2513 காலியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தேர்வுக்கான இலவச இணையவழி பயிற்சி வகுப்பு, கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் ஆகஸ்ட் 20, 2025 முதல் தொடங்குகிறது.

முக்கிய விவரங்கள்

பதவியின் பெயர்: உதவியாளர் (Assistant)

மொத்த காலியிடங்கள்: 2513

விண்ணப்பிப்பதற்கான இணையதளம்: https://rcs.tn.gov.in

விண்ணப்பிக்கும் காலக்கெடு: ஆகஸ்ட் 06, 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 29, 2025 வரை

கல்வித் தகுதி

ஏதேனும் ஒரு துறையில் பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.

கூட்டுறவு மேலாண்மைப் பயிற்சி (Diploma in Cooperative Management) சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பி.ஏ (கூட்டுறவு) அல்லது பி.காம் (கூட்டுறவு) பட்டதாரிகள், தங்கள் பட்டப்படிப்பில் கணக்குப் பதிவியல், வங்கியியல், கூட்டுறவு மற்றும் தணிக்கை ஆகிய பாடங்களில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால், கூட்டுறவுப் பயிற்சி சான்றிதழிலிருந்து விலக்கு பெறலாம். இல்லையெனில், அவர்களும் கூட்டுறவுப் பயிற்சியை முடித்திருக்க வேண்டும்.

பயிற்சி வகுப்பின் சிறப்பம்சங்கள்

இந்த இலவசப் பயிற்சி வகுப்பில், மாணவர்களின் வெற்றிக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும்.

பயிற்சி அட்டவணை

நாள்தோறும் சிறு தேர்வுகள் (Spot Test).

வாராந்திர மற்றும் இணையவழித் தேர்வுகள் (Online Test).

முழு மாதிரித் தேர்வுகள்.

பதிவு செய்யும் முறை

கடந்த காலங்களில் நடத்தப்பட்ட TNPSC-Gr-1, Gr-2, Gr-4, TNUSRB, TRB போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்ட பல மாணவர்கள் வெற்றி பெற்று அரசுத் துறைகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இப்பயிற்சி வகுப்பில் சேர விரும்பும் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், உடனடியாக மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தை நேரடியாகத் தொடர்புகொண்டு அல்லது கீழ்க்கண்ட எண்களில் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.

தேவையான ஆவணங்கள்: 2 பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல்.

தொடர்பு எண்கள்: 04324-223555 அல்லது 6383050010

