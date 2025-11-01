English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  பொங்கலுக்கு முன் சப்ரைஸ்.. ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு தயாரான பரிசு.. தேதி குறித்த தமிழக அரசு

பொங்கலுக்கு முன் சப்ரைஸ்.. ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு தயாரான பரிசு.. தேதி குறித்த தமிழக அரசு

Tamil Nadu Government: பொங்கலுக்கு இலவச வேட்டி, சேலைகள் 2025 நவம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் என அமைச்சர் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 1, 2025, 09:54 AM IST
  • பொங்கலுக்கு இலவச வேட்டி சேலை
  • நவம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் விநியோகம்
  • தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

பொங்கலுக்கு முன் சப்ரைஸ்.. ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு தயாரான பரிசு.. தேதி குறித்த தமிழக அரசு

Pongal Gift: 2026 பொங்கல் பண்டிகைக்கு இன்னும் 2 மாதங்கள் உள்ளன. இதற்கிடையில், ஒவ்வொரு பொங்கல் பண்டிகைக்கு தமிழக அரசு சார்பில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் இலவச வேட்டி, சேலைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.  அந்த வகையில், 2026 பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, இலவச வேட்டி, சேலை ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்குவது குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.  காஞ்சிபுரத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு  பேட்டி  அளித்த கைத்தறி மற்றும் நெசவாளர் துறை அமைச்சர் காந்தி இந்த  அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். 

இலவச வேட்டி, சேலை நவம்பர் 15 முதல் விநியோகம்

காஞ்சிபுரத்தில் முருகன் கூட்டுறவு சங்கத்தின் புதுப்பிக்கப்பட்ட  விற்பனை நிலையத்தை அமைச்சர் காந்தி திறந்து வைத்தார். இதனை தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களுகக்கு பேட்டி அளித்த அமைச்சர் காந்தி, பொங்கலுக்கு இலவச வேட்டி, சேலை வழங்குவது குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டிருந்தார். அவர் பேசுகையில், "பொங்கல் பண்டிகைக்கு வழங்கப்படும் வேட்டி, சேலை தரமானதாக இருப்பதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அதனை வாங்கி செல்கின்றனர். 

கூட்டுறவு சங்கங்களில் விற்பனை செய்யப்படும் பட்டு, சேலைகள் மட்டுமே தரமானவே. இந்தாண்டு பட்டு சேலைகளின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. எனவே, 2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கான வேட்டி, சேலை 2025 நவம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும். எனவே, ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் நவம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் இலவச வேட்டி, சேலைகளை வாங்கிக் கொள்ளலாம்" என கூறினார்.

இதற்கிடையில், கடந்த மே மாதம் 2026 பொங்கல் பண்டிகைக்கு இலவச வேட்டி, வேலை திட்டத்திற்கு ரூ.75 கோடி முதற்கட்டமாக தமிழக அரசு ஒதுக்கீடு செய்திருந்தது. 2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு 1,44,10,000 வேட்டி  மற்றும் 1,46,10,000 சேலைகள் உற்பத்தி பெய்யப்பட உள்ளதாக தெரிவித்து இருந்தது.  இதற்காக  4,600 மெட்ரிக் டன் நூல் கொள்முதல் செய்துள்ளதாகவும் தமிழக அரசு ஏற்கனவே கூறியிருந்தது. 

முன்கூட்டியே வீடு தேடி வரும் ரேஷன் பொருட்கள்

இதற்கிடையில், மற்றொரு அறிவிப்பு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு நேற்று (அக்டோபர் 31) வந்துள்ளது. அதாவது, மாற்றுத்திறனாளிகள், முதிர்ந்தோர்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் 2025 நவம்பர் 3,4ஆம் தேதிகளில்  விநியோகம் செய்யப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. தாயுமானவர் திட்டத்தின் கீழ், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வீடுகளுக்கு சென்று ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. இரண்டாவது சனி, ஞாயிற்று கிழமைகளில் மட்டும் ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், 2025 அக்டோபர் மாதத்தில் தீபாவளி பண்டிகைக்காக முன்கூட்டியே ரேஷன் பொருட்கள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, தற்போது நவம்பர் மாதத்திலும் முன்கூட்டியே வழங்கப்படுகிறது குறிப்பிடத்தக்கது. 

Pongal GiftPongal 2026Tamil Nadu governmentTN GovernemtPongal free dhoti sarees

