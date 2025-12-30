English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
விவசாயத்துக்கு இலவச மின்சாரம் - காலவகாசத்தை நீட்டிக்குமா தமிழ்நாடு அரசு?

Free Electricity : விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சாரம் கேட்டு விண்ணப்பிப்பதற்கான காலவகாசத்தை தமிழ்நாடு அரசு நீட்டிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 30, 2025, 02:15 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
  • இலவச மின்சாரத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும்
  • காலவகாசம் நீட்டிக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை

விவசாயத்துக்கு இலவச மின்சாரம் - காலவகாசத்தை நீட்டிக்குமா தமிழ்நாடு அரசு?

Free Electricity : தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மானக் கழகம் (TANGEDCO) விவசாயிகளுக்காகச் செயல்படுத்தி வரும் தட்கல் (Tatkal) விவசாய மின் இணைப்புத் திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்ட வெளியாகியுள்ளது. இத்திட்டத்துக்கு விவசாயிகள் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில், இதன் காலவகாசத்தை மேலும் நீட்டிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

2025-2026 ஆம் ஆண்டிற்கான மிக முக்கியமான அப்டேட்கள் இதோ:

தட்கல் மின் இணைப்புத் திட்டம் என்றால் என்ன?

விவசாயிகள் சாதாரண வரிசையில் மின் இணைப்பு பெற நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால், ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை (One-time payment) அரசுக்குச் செலுத்துவதன் மூலம், முன்னுரிமை அடிப்படையில் விரைவாக மின் இணைப்பு பெறும் முறையே 'தட்கல்' திட்டமாகும்.

முன்னுரிமை அடிப்படையில் விநியோகம்: தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஆண்டில் சுமார் 50,000 முதல் 1 லட்சம் வரை புதிய விவசாய மின் இணைப்புகளை வழங்க இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இதில் தட்கல் முறையில் விண்ணப்பிப்பவர்களுக்குச் சிறு சோதனைகளுக்குப் பிறகு 30 முதல் 45 நாட்களுக்குள் மின் இணைப்பு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

பதிவு செய்யும் முறை: தட்கல் திட்டத்தின் கீழ் மின் இணைப்பு பெற விரும்பும் விவசாயிகள், ஏற்கனவே சாதாரண வரிசையில் விண்ணப்பித்திருக்க வேண்டும். அவர்கள் இப்போது தங்கள் விண்ணப்பத்தைத் தட்கல் முறைக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம். அல்லது புதிய விண்ணப்பதாரர்களும் நேரடியாகத் தட்கல் பிரிவில் இணையலாம்.

கட்டண விவரங்கள் (குதிரைத்திறன் அடிப்படையில்): தட்கல் முறையில் மின் இணைப்பு பெற விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டிய ஒருமுறை வைப்புத் தொகை:

* 5 HP (குதிரைத்திறன்) வரை: ரூ. 2,50,000/-
* 7.5 HP வரை: ரூ. 2,75,000/-
* 10 HP வரை: ரூ. 3,00,000/-
* 15 HP வரை: ரூ. 4,00,000/-

மின் வாரியம் இந்த விண்ணப்பங்களை மூன்று முக்கியப் பிரிவுகளாகப் பிரித்துச் செயல்படுத்துகிறது:

எம்.எஸ்.சி (MSC): மின்கம்பங்கள் ஏதும் தேவையில்லாமல், நேரடியாக அருகில் உள்ள மின் பாதையிலிருந்து இணைப்பு வழங்கப்படுவது.

மைனர் (Minor): ஒன்று அல்லது இரண்டு மின்கம்பங்கள் அல்லது கம்பி மாற்றங்கள் செய்து இணைப்பு வழங்குவது.

மேஜர் (Major): கூடுதல் மின்கம்பங்கள் மற்றும் மின் மாற்றிகள் (Transformers) அமைத்து மின் இணைப்பு வழங்குவது.

விண்ணப்பிக்கத் தேவையான ஆவணங்கள்:

* நிலத்தின் பட்டா மற்றும் சிட்டா நகல்.
* கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் (VAO) பெறப்பட்ட அடங்கல் மற்றும் நில வரைபடம் (FMB).
* கிணறு அல்லது போர்வெல் அமைக்கப்பட்டிருப்பதற்கான சான்று.
* விண்ணப்பதாரரின் ஆதார் அட்டை மற்றும் குடும்ப அட்டை (ரேஷன் கார்டு) நகல்.
* மின் மோட்டார் நிறுவப்பட்டதற்கான உறுதிமொழி மற்றும் பிளம்பர்/மின் பணியாளர் சான்று.

தட்கல் 24/7 மின்சாரம்: இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இணைப்பு பெறும் விவசாயிகளுக்கும், மற்ற இலவச மின் இணைப்பு விவசாயிகளைப் போலவே மின்சாரம் முற்றிலும் இலவசம். ஆனால், இணைப்பைப் பெறுவதற்கான செலவை மட்டும் விவசாயி ஏற்கிறார். விவசாயிகள் தங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலையை TANGEDCO-வின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் அவ்வப்போது சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இந்தத் திட்டம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள செயற்பொறியாளர் (Executive Engineer) அலுவலகத்தை அணுகலாம்.

கவனிக்க வேண்டியவை

தட்கல் முறையில் நீங்கள் செலுத்தும் தொகை என்பது முன்னுரிமை அடிப்படையில் இணைப்பைப் பெறுவதற்கான கட்டணமே தவிர, மின்சாரம் எப்போதும் போல விவசாயிகளுக்கு முற்றிலும் இலவசமாகவே வழங்கப்படும். மேலும், 2026-ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் வரவுள்ள சூழலில், தேர்தல் விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வரும் முன்பே இந்த 10,000 இணைப்புகளையும் வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. எனவே, தகுதியுள்ள விவசாயிகள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தித் தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

Free electricityTamil nadufarmers NewsTANGEDCO Agriculture SchemeTatkal Electricity Update

