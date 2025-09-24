English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Free Electricity: 1000 யூனிட்டுகள் வரை கட்டணமில்லா மின்சாரம்! தமிழ்நாடு அரசின் அசத்தல் திட்டம்!

Free Electricity For Weavers: தமிழக மக்களுக்காக திமுக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் இலவச மின்சாரம் 1,000 யூனிட்டுகள் ஆக அதிகரிப்பு.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Sep 24, 2025, 02:57 PM IST

Trending Photos

சமையல் காரர் ஆக ஆசைப்பட்ட நடிகர்! இப்போ பல லட்சம் பேரின் ஃபேவரட்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
Famous Actor
சமையல் காரர் ஆக ஆசைப்பட்ட நடிகர்! இப்போ பல லட்சம் பேரின் ஃபேவரட்-யார் தெரியுமா?
மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிய விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பு! பெண்களுக்கான முக்கிய தகவல்
camera icon13
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிய விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பு! பெண்களுக்கான முக்கிய தகவல்
டால்பின்களை பார்க்கணுமா...? அப்போ இந்தியாவின் இந்த 7 கடற்கரைகளை நோட் பண்ணுங்க!
camera icon8
dolphins
டால்பின்களை பார்க்கணுமா...? அப்போ இந்தியாவின் இந்த 7 கடற்கரைகளை நோட் பண்ணுங்க!
மாதவிடாய் சமயத்தில் Cravings இருப்பது ஏன்? இது தான் காரணம்!
camera icon7
Periods
மாதவிடாய் சமயத்தில் Cravings இருப்பது ஏன்? இது தான் காரணம்!
Free Electricity: 1000 யூனிட்டுகள் வரை கட்டணமில்லா மின்சாரம்! தமிழ்நாடு அரசின் அசத்தல் திட்டம்!

Free Electricity Unit In Tamil Nadu: கட்டணமில்லா இலவச மின்சாரம் வழங்குவது குறித்த ஒரு அதிரடியான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது தமிழகம் முழுவதும் விசைத்தறி நெசவாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் நீர்பாசன வசதிக்காக இலவச மின்சாரத்தினை அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வரிசையில் தற்போது விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இலவச மின்சாரம் அதிகரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இலவச மின்சாரம் குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு என்ன? மற்றும் அதனால் விசைத்தறி நெசவாளர்கள் அடையும் பயன் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

இலவச மின்சாரம் குறித்து தமிழக அரசு

விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் இலவச மின்சாரம் குறித்து தமிழக அரசு மக்கள் தொடர்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "விசைத்தறி நெசவாளர்கள் நலனில் தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் 1,000 யூனிட்டுகள் கட்டணமில்லா மின்சாரம். விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு கட்டணமில்லா மின்சாரம் இரு மாதங்களுக்கு 750 யூனிட்டிலிருந்து 1,000 யூனிட்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டு, வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 1,37,512 விசைத்தறி நுகர்வோர்கள் பயனடைகிறார்கள். இவ்வாறு கூறப்பட்டு உள்ளது.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tndipr (@tndipr)

நெசவாளர்களுக்கு இலவச மின்சாரம் முக்கிய அம்சங்கள்:

இலவச மின்சாரம் அதிகரிப்பு: விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு இரண்டு மாத காலத்திற்கு வழங்கப்படும் இலவச மின்சாரம் 750 யூனிட்டுகளிலிருந்து 1,000 யூனிட்டுகளாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பயனாளிகள்: இந்தத் திட்டம் மூலம் தமிழ்நாட்டில் 1,37,512 விசைத்தறி நுகர்வோருக்கு பயனளிக்கிறது.

வழங்குநர்: தமிழ்நாடு உற்பத்தி மற்றும் விநியோகக் கழகத்தால் (TANGEDCO) மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது.

நீர்பாசன வசதிக்காக இலவச மின்சாரம்

அதேபோல தமிழக அரசு விவசாயிகளின் நீர்பாசன வசதிக்காக இலவச முன்முனை மின்சாரத்தினை 24 மணி நேரமும் வழங்கி வருகிறது. விவசாய மின்னிணைப்பானது முற்றிலும் இலவச மின்சாரம் மற்றும் சுயநிதி பிரிவு தற்கால் பிரிவு என்ப அப்படின்னு பல வகையில் வழங்கி வருகின்றன. 2025 ஆம் ஆண்டில் 50,000 புதிய மின்னிணைப்புகள் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில், அதற்கான நிதியும் பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்டது.  ஆனால் இன்னும் அமல்படுத்தவில்லை மற்றும் மின் இணைப்புகள் வழங்குவதில் தாமதம் ஆகிக்கொண்டே வருகிறது. 

இலவச மின் இணைப்பு வழங்குவதில் ஏன் தாமதம்?

இதற்கான காரணம் என்ன எனப்பார்த்தால், இலவச மின் இணைப்பு மின்சாரத்துக்காக தமிழக அரசு ரூ.7000 கோடி செலவு செய்து வருகிறது. இந்த மின் செலவுகள் அதிகமானதால் மின் இணைப்புகள் வழங்குவதில் தாமதமாகி வருகிறது என அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டு உள்ளது. 

சுருக்கம்:

தமிழ்நாடு அரசு மானியத் திட்டத்தின் மூலம் குறிப்பிட்ட வகை நுகர்வோருக்கு, முதன்மையாக விவசாயிகள் மற்றும் வீட்டு வீடுகளுக்கு இலவச மின்சாரத்தை வழங்கி வருகிறது. இலவச மின்சாரத் திட்டங்களுக்கு மாநில அரசு அதிக அளவில் மானியம் வழங்குகிறது. இது செலவுகளை ஈடுகட்ட TANGEDCO-வுக்கு பணம் செலுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இது மாநிலத்தின் மின்சார விநியோக நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

மேலும் படிக்க - அடிச்சது ஜாக்பாட்... 125 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் - மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க - வீடுகளுக்கு மின்சாரம் இலவசம், ரூ.78,000 மானியம் -மத்திய அரசின் சூப்பர் திட்டம்

மேலும் படிக்க - 300 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம், 78,000 ரூபாய் மானியம் - மோடி அரசின் மிகப்பெரிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

Free electricityTamil Nadu governmentWeaversDMK GovtDIPR

Trending News