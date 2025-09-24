Free Electricity: 1000 யூனிட்டுகள் வரை கட்டணமில்லா மின்சாரம்! தமிழ்நாடு அரசின் அசத்தல் திட்டம்!

Free Electricity Unit In Tamil Nadu: கட்டணமில்லா இலவச மின்சாரம் வழங்குவது குறித்த ஒரு அதிரடியான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது தமிழகம் முழுவதும் விசைத்தறி நெசவாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் நீர்பாசன வசதிக்காக இலவச மின்சாரத்தினை அரசு சார்பில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வரிசையில் தற்போது விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த இலவச மின்சாரம் அதிகரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இலவச மின்சாரம் குறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு என்ன? மற்றும் அதனால் விசைத்தறி நெசவாளர்கள் அடையும் பயன் என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
இலவச மின்சாரம் குறித்து தமிழக அரசு
விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் இலவச மின்சாரம் குறித்து தமிழக அரசு மக்கள் தொடர்புத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "விசைத்தறி நெசவாளர்கள் நலனில் தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் 1,000 யூனிட்டுகள் கட்டணமில்லா மின்சாரம். விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு கட்டணமில்லா மின்சாரம் இரு மாதங்களுக்கு 750 யூனிட்டிலிருந்து 1,000 யூனிட்டுகளாக உயர்த்தப்பட்டு, வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 1,37,512 விசைத்தறி நுகர்வோர்கள் பயனடைகிறார்கள். இவ்வாறு கூறப்பட்டு உள்ளது.
நெசவாளர்களுக்கு இலவச மின்சாரம் முக்கிய அம்சங்கள்:
இலவச மின்சாரம் அதிகரிப்பு: விசைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு இரண்டு மாத காலத்திற்கு வழங்கப்படும் இலவச மின்சாரம் 750 யூனிட்டுகளிலிருந்து 1,000 யூனிட்டுகளாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயனாளிகள்: இந்தத் திட்டம் மூலம் தமிழ்நாட்டில் 1,37,512 விசைத்தறி நுகர்வோருக்கு பயனளிக்கிறது.
வழங்குநர்: தமிழ்நாடு உற்பத்தி மற்றும் விநியோகக் கழகத்தால் (TANGEDCO) மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது.
நீர்பாசன வசதிக்காக இலவச மின்சாரம்
அதேபோல தமிழக அரசு விவசாயிகளின் நீர்பாசன வசதிக்காக இலவச முன்முனை மின்சாரத்தினை 24 மணி நேரமும் வழங்கி வருகிறது. விவசாய மின்னிணைப்பானது முற்றிலும் இலவச மின்சாரம் மற்றும் சுயநிதி பிரிவு தற்கால் பிரிவு என்ப அப்படின்னு பல வகையில் வழங்கி வருகின்றன. 2025 ஆம் ஆண்டில் 50,000 புதிய மின்னிணைப்புகள் வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருந்த நிலையில், அதற்கான நிதியும் பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்னும் அமல்படுத்தவில்லை மற்றும் மின் இணைப்புகள் வழங்குவதில் தாமதம் ஆகிக்கொண்டே வருகிறது.
இலவச மின் இணைப்பு வழங்குவதில் ஏன் தாமதம்?
இதற்கான காரணம் என்ன எனப்பார்த்தால், இலவச மின் இணைப்பு மின்சாரத்துக்காக தமிழக அரசு ரூ.7000 கோடி செலவு செய்து வருகிறது. இந்த மின் செலவுகள் அதிகமானதால் மின் இணைப்புகள் வழங்குவதில் தாமதமாகி வருகிறது என அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டு உள்ளது.
சுருக்கம்:
தமிழ்நாடு அரசு மானியத் திட்டத்தின் மூலம் குறிப்பிட்ட வகை நுகர்வோருக்கு, முதன்மையாக விவசாயிகள் மற்றும் வீட்டு வீடுகளுக்கு இலவச மின்சாரத்தை வழங்கி வருகிறது. இலவச மின்சாரத் திட்டங்களுக்கு மாநில அரசு அதிக அளவில் மானியம் வழங்குகிறது. இது செலவுகளை ஈடுகட்ட TANGEDCO-வுக்கு பணம் செலுத்துகிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இது மாநிலத்தின் மின்சார விநியோக நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
