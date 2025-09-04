ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இலவச பயிற்சி! தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

UPSC coaching by Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் அகில இந்திய குடிமைப் பணித் தேர்வுப் பயிற்சி மையம், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இலவச பயிற்சி தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 4, 2025, 07:39 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • இலவச யுபிஎஸ்சி தேர்வு பயிற்சி
  • தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்து கொள்ளவும்

UPSC coaching by Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் அகில இந்திய குடிமைப் பணித் தேர்வுப் பயிற்சி மையம், 'நான் முதல்வன்' போட்டித் தேர்வுப் பிரிவுடன் இணைந்து, 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான ஒன்றிய தேர்வாணைய குடிமைப் பணிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு பயிற்சிக்கான நுழைவுத் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நுழைவுத் தேர்வில் பங்கேற்றவர்களின் முழுமையான மதிப்பெண் பட்டியல், பயிற்சி மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.civilservicecoaching.com -ல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின்படி, சென்னை, மதுரை மற்றும் கோயம்புத்தூர் மையங்களில் மொத்தம் 525 நபர்கள் இந்தப் பயிற்சிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

இந்தத் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற ஆர்வலர்களில், தரவரிசை மற்றும் இட ஒதுக்கீட்டு விதிகளின் அடிப்படையில் கலந்தாய்விற்கு அழைக்கப்படுவார்கள். சென்னை மையத்தில் முழு நேரப் பயிற்சிக்கு 225 பேரும், பகுதி நேரப் பயிற்சிக்கு 100 பேரும் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். அதேபோல, மதுரை மற்றும் கோயம்புத்தூர் மையங்களில் முழு நேரப் பயிற்சிக்குத் தலா 100 பேர் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

கலந்தாய்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு:

அனைத்து மையங்களுக்குமான கலந்தாய்வு சென்னையில் உள்ள அகில இந்திய குடிமைப் பணித் தேர்வுப் பயிற்சி மையத்தில் மட்டுமே நடைபெறும். கலந்தாய்வின் போது, விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான பயிற்சி மையத்தைத் தேர்வு செய்யலாம். கலந்தாய்வில், அசல் ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு (Certificate Verification), தற்காலிக சேர்க்கை ஆணை (Provisional Allotment Order) வழங்கப்படும். முக்கியமாக, ஏற்கெனவே இந்தப் பயிற்சி மையங்களில் முழு நேர அல்லது பகுதி நேரப் பயிற்சி பெற்றவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியாது.

இந்த அறிவிப்பு, குடிமைப் பணிகளில் சேர விரும்பும் தமிழக இளைஞர்களுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இந்தப் பயிற்சி வகுப்புகள் அக்டோபர் 3, 2025 அன்று தொடங்கவுள்ளன. மேலும், விரிவான தகவல்களுக்குப் பயிற்சி மையத்தின் இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம்.

முக்கிய நாட்கள் மற்றும் நடைமுறைகள்

விண்ணப்பப் பதிவு துவங்கும் நாள்: செப்டம்பர் 9, 2025

விண்ணப்பப் பதிவு முடிவடையும் நாள்: செப்டம்பர் 14, 2025

முதற்கட்ட தெரிவுப் பட்டியல் வெளியீடு: செப்டம்பர் 17, 2025

கலந்தாய்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு: செப்டம்பர் 22, 2025 மற்றும் செப்டம்பர் 23, 2025

தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு மற்றும் காப்புத் தொகை செலுத்துதல்: செப்டம்பர் 24, 2025

விடுதி அறை ஒதுக்கீடு: செப்டம்பர் 29, 2025 மற்றும் செப்டம்பர் 30, 2025

பயிற்சி வகுப்புகள் துவங்கும் நாள்: அக்டோபர் 3, 2025

கலந்தாய்வு நடைபெறும் இடம்: அகில இந்திய குடிமைப் பணித் தேர்வுப் பயிற்சி மையம், "காஞ்சி", பசுமைவழிச்சாலை, சென்னை-28.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

மொத்தம் எத்தனை நபர்கள் இந்தப் பயிற்சிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்?

மொத்தம் 525 நபர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். சென்னை (முழு நேரம்: 225, பகுதி நேரம்: 100), மதுரை (முழு நேரம்: 100) மற்றும் கோயம்புத்தூர் (முழு நேரம்: 100) ஆகிய மையங்களில் பயிற்சி வழங்கப்படும்.

கலந்தாய்வு எங்கு நடைபெறும்?

அனைத்து மையங்களுக்கும் கலந்தாய்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு சென்னையில் உள்ள அகில இந்திய குடிமைப் பணித் தேர்வுப் பயிற்சி மையத்தில் மட்டுமே நடைபெறும்.

ஏற்கனவே இந்தப் பயிற்சி மையத்தில் படித்தவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியுமா?

இல்லை. ஏற்கெனவே இந்தப் பயிற்சி மையங்களில் முழுநேர மற்றும் பகுதி நேரப் பயிற்சி பெற்றவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியாது.

இந்தத் தேர்வுக்கான முடிவுகளை எங்குப் பார்ப்பது?

தேர்வு முடிவுகள் www.civilservicecoaching.com என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

