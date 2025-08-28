அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு இலவச சர்வதேச ஆங்கில வழிக்கல்வி - தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் பல்வேறு சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், இப்போது சர்வதேச ஆங்கில வழிக்கல்வி அங்கன்வாடி மையங்களிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அமீகா அறக்கட்டளை சார்பாக இந்த இலவச மாண்டிசோரி ஆங்கில வழிக்கல்வி அங்கன்வாடி மையக் குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தரப்பட உள்ளது. இந்த திட்டத்தை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகஸ்டு 26 ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், சின்னஎலசகிரி மற்றும் நல்லூர் அங்கன்வாடி மையங்களில், அமீகா அறக்கட்டளை சார்பாக இலவச மாண்டிசோரி முறை ஆங்கில வழிக் கல்வித் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தினேஷ் குமார் அவர்கள் ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி இந்தத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டம் அமீகா அறக்கட்டளை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி பணிகள் துறையும் (ICDS) இணைந்து, டைட்டன் நிறுவனத்தின் சமூக பொறுப்புத் திட்டத்தின் (CSR) ஆதரவுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
டைட்டன் நிறுவனம், அதன் சமூக பொறுப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, சுண்ணாம்பு ஜீபி, சின்னஎலசகிரி மற்றும் நல்லூர் அங்கன்வாடி மையங்களில் கல்வி பயிலும் குழந்தைகளுக்கு உயர்தர இலவசக் கல்வியை வழங்குவதற்காக அமீகா அறக்கட்டளையுடன் கைகோர்த்துள்ளது. இந்த மையங்கள் டைட்டன் நிறுவனத்தால் புதுப்பிக்கப்பட்டு, நவீன கல்விச் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தொடக்கத்தின் மூலம், ஓசூரில் உள்ள 100 அங்கன்வாடி குழந்தைகள் உலகத்தரம் வாய்ந்த இலவச ஆங்கில வழிக் கல்வியைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர்.
அமீகா அறக்கட்டளை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி பணிகள் துறையுடன் இணைந்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 13 அங்கன்வாடி மையங்களில் சுமார் 450 குழந்தைகளுக்கு இலவச மாண்டிசோரி அடிப்படையிலான ஆங்கில வழிக் கல்வியை வழங்கி வருகிறது. மேலும், அமீகா அறக்கட்டளை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 10 அங்கன்வாடி மையங்களை புதுப்பித்து அல்லது மறுசீரமைத்து, சிறுவர்களுக்கான கல்விச் சூழலை மேம்படுத்தியுள்ளது. எனவே, பெற்றோர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தினேஷ் குமார் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்.
