English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு இலவச சர்வதேச ஆங்கில வழிக்கல்வி - தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Tamil Nadu Government : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அங்கன்வாடி மையத்தில் இலவச சர்வதேச ஆங்கில வழிக்கல்வி முறை வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 28, 2025, 03:52 PM IST
  • அங்கன்வாடி மையங்களில் ஆங்கில வழிக்கல்வி
  • கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது
  • சர்வதேச ஆங்கில வழிக்கல்வி கொடுக்க ஏற்பாடு

Trending Photos

விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம்: பள்ளிகளுக்கு இன்று அரை நாள் விடுமுறை - எங்கெல்லாம்?
camera icon8
School Leave
விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம்: பள்ளிகளுக்கு இன்று அரை நாள் விடுமுறை - எங்கெல்லாம்?
8வது ஊதியக்குழு குட் நியூஸ்: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்
camera icon11
Commuted Pension
8வது ஊதியக்குழு குட் நியூஸ்: பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம், 3 ஆண்டுகள் முன்னதாகவே முழு ஓய்வூதியம்
தோனியை விட ஐபிஎல்லில் அதிகம் சம்பாதித்த அஸ்வின்.. இத்தனை கோடியா?
camera icon11
Ravichandran Ashwin
தோனியை விட ஐபிஎல்லில் அதிகம் சம்பாதித்த அஸ்வின்.. இத்தனை கோடியா?
விளக்கேற்றி வைத்த கெனிஷா! ரவி மோகனுக்கு புது ஆரம்பம்..வைரலாகும் புகைப்படங்கள்
camera icon9
Ravi Mohan Studios
விளக்கேற்றி வைத்த கெனிஷா! ரவி மோகனுக்கு புது ஆரம்பம்..வைரலாகும் புகைப்படங்கள்
அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு இலவச சர்வதேச ஆங்கில வழிக்கல்வி - தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் திட்டம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்பில் பல்வேறு சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், இப்போது சர்வதேச ஆங்கில வழிக்கல்வி அங்கன்வாடி மையங்களிலும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அமீகா அறக்கட்டளை சார்பாக இந்த இலவச மாண்டிசோரி ஆங்கில வழிக்கல்வி அங்கன்வாடி மையக் குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தரப்பட  உள்ளது. இந்த திட்டத்தை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகஸ்டு 26 ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.  

Add Zee News as a Preferred Source

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், சின்னஎலசகிரி மற்றும் நல்லூர் அங்கன்வாடி மையங்களில், அமீகா அறக்கட்டளை சார்பாக இலவச மாண்டிசோரி முறை ஆங்கில வழிக் கல்வித் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தினேஷ் குமார் அவர்கள் ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி இந்தத் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டம் அமீகா அறக்கட்டளை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி பணிகள் துறையும் (ICDS) இணைந்து, டைட்டன் நிறுவனத்தின் சமூக பொறுப்புத் திட்டத்தின் (CSR) ஆதரவுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 

டைட்டன் நிறுவனம், அதன் சமூக பொறுப்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, சுண்ணாம்பு ஜீபி, சின்னஎலசகிரி மற்றும் நல்லூர் அங்கன்வாடி மையங்களில் கல்வி பயிலும் குழந்தைகளுக்கு உயர்தர இலவசக் கல்வியை வழங்குவதற்காக அமீகா அறக்கட்டளையுடன் கைகோர்த்துள்ளது. இந்த மையங்கள் டைட்டன் நிறுவனத்தால் புதுப்பிக்கப்பட்டு, நவீன கல்விச் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தொடக்கத்தின் மூலம், ஓசூரில் உள்ள 100 அங்கன்வாடி குழந்தைகள் உலகத்தரம் வாய்ந்த இலவச ஆங்கில வழிக் கல்வியைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர். 

அமீகா அறக்கட்டளை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி பணிகள் துறையுடன் இணைந்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 13 அங்கன்வாடி மையங்களில் சுமார் 450 குழந்தைகளுக்கு இலவச மாண்டிசோரி அடிப்படையிலான ஆங்கில வழிக் கல்வியை வழங்கி வருகிறது. மேலும், அமீகா அறக்கட்டளை கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 10 அங்கன்வாடி மையங்களை புதுப்பித்து அல்லது மறுசீரமைத்து, சிறுவர்களுக்கான கல்விச் சூழலை மேம்படுத்தியுள்ளது. எனவே, பெற்றோர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தினேஷ் குமார் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்.

 

மேலும் படிக்க | பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 நிதியுதவி: மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு

மேலும் படிக்க | மதுரை தவெக மாநாட்டிற்கு சென்றவர் உயிரிழப்பு! 1 வாரத்திற்கு பின் நேர்ந்த சோகம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentMontessori EducationAnganwadi SchoolFree English EducationAnganwadi Krishnagiri 2025

Trending News