  • மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! இலவச லேப்டாப் எப்போது கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்

மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! இலவச லேப்டாப் எப்போது கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu Government Free Laptop Scheme: தமிழக அரசின் இலவச லேப்டாப் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 15, 2025, 05:35 PM IST
  • இலவச லேப்டாப் திட்டம்
  • கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எப்போது கிடைக்கும்?
  • வெளியான தகவல்

Tamil Nadu Free Laptop Scheme Latest News: பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்த வருகிறது. குறிப்பாக பெண்கள், மாணவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள் ஆகியோருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த அவர்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. இதில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்காக கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பிரத்யேக திட்டங்களை தமிழக அரசு வகுத்து வருகிறது. நான் முதல்வன் திட்டம் மூலம் பல்வேறு போட்டி தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சிகளையும் தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. அதே நேரத்தில் இத்திட்ட மூலம் வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கி வருகிறது.  இதனால் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.

இலவச லேப்டாப் திட்டம்

மேலும் பொருளாதார தடை இன்றி மாணவர்கள் கல்வியை தொடர்வதற்கு மாதந்தோறும் உதவி தொகைகளையும் தமிழரசு வழங்கி வருகிறது. புதுமைப்பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் ஆகியவற்றின் மூலம் மாதந்தோறும் தகுதி உள்ள மாணவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் மாணவர்கள் பொருளாதார தடை இன்றி  கல்வியை தொடர் முடிகிறது.‌ அந்த நிலையில் மற்றொரு திட்டத்தை தமிழரசு தின அவர்களுக்கு செயல்படுத்த உள்ளது.

அதுதான் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான இலவச  மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம். ஏற்கனவே தமிழக அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு முன் கல்வி வழங்கும் திட்டத்தை செயல்பட்டு வந்தது. கொரோனா காலகட்டத்திற்கு பிறகு திட்டம் அப்படியே கைவிடப்பட்டது. இதன் பிறகு 2021 ஆம் ஆண்டு திமுக வெற்றி பெற்ற பிறகு அரசு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி அல்லது கைக்கணினி வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எப்போது கிடைக்கும்?

இதனை தொடர்ந்து 2025-2026 தமிழக பட்ஜெட்டில் மிக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கைத்தலணி வழங்கப்படும் திட்டம் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருந்தார். அதாவது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் 20 லட்சம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கைக்கணினி வழங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தார். இதற்காக 2000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளத இதனை நிறைவேற்றும் பணியில் தமிழக அரசும் தீவிரமாக நடவடிக்கை எடுத்து வந்தது.

முதற்கட்டமாக 10 லட்சம் மடிக்கணினிகளை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வழங்கவும் தமிழக அரசு திட்டமிட்டது.  அதற்கு ஏற்ப மூன்று நிறுவனங்களும் இருந்து தமிழக அரசு கொள்முதலும் செய்தது. பிரபல லேப்டாப் நிறுவனங்களான dell, acer, HP ஆகியவற்றின் மூலம் தமிழக அரசு லேப்டாப் விலை கொள்முதல் செய்தது. ஒவ்வொரு லேப்டாப் 15 அங்குலத்திலேயே கொண்டிருக்கும். கல்விக்கு தேவையான அத்தியாவசிய செயலிகளும் இந்த லேப்டாப்பில் நிறுவப்பட்டிருக்கும். வேர்ட் எக்ஸெல் உள்ளிட்ட சமீபத்திய மைக்ரோசாப்ட் சாதனங்களும் மாணவர்கள் ஒரு வருடம் இலவசமாக பயன்படுத்தவும் இந்த லேப்டாப் மூலம் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

இந்த நிலையில் இந்த திட்டத்திற்கான பணிகள் கிட்டத்தட்ட முடிவடைந்த நிலையில், இந்த மாதம் இறுதி அல்லது ஜனவரி மாதத்தில் மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இது குறித்து பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பின் மகேஷ் முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். திருச்சியில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், "கல்லூரி மாணவர்களுக்கான இலவச லேப்டாப் வழங்கும் திட்டம் டிசம்பர் மாதம் இறுதி அல்லது ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் செயல்படுத்தப்படும். முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மற்றும் துணை முதல் நீதி ஆகியோர் இருந்த மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் விலை வழங்குவார்கள்" என்று கூறினார். 

இலவச லேப்டாப் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? 

தமிழக அரசின் இலவச லேப்டாப் திட்டம் கலை அறிவியல், பொறியியல், வேளாண்மை மற்றும் மருத்துவக் கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும். அதாவது கலை, அறிவியல், பொறியியல், வேளாண்மை கல்லூரிகளில் இறுதியாக படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இலவச ஆஃப்டர் வழங்கப்படும். அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உறுதியாக கிடைக்கும். அதே நேரத்தில் தனியார் கல்லூரியில் கிடைக்கும் மாணவர்களுக்கு கிடைக்குமா என்பது கேள்விக்குறிதான். இது குறித்த அறிவிப்பை விரைவில் தமிழக அரசு வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: நேர்காணல் இல்லை.. மாதம் ரூ.67,000 சம்பளத்தில் அரசு வேலை.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

