  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மீண்டும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

மீண்டும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

அதிமுக ஆட்சியில், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களின் கல்வி தரத்தை உயர்த்தும் நோக்கில் இலவச மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம் 2011ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 1, 2025, 03:29 PM IST
  • மீண்டும் வருகிறது இலவச லேப்டாப்!
  • முதல்வர் ஸ்டாலின் திட்டம்!
  • நிறுவனங்களுக்கு பணி ஆணை!

மீண்டும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவச லேப்டாப்! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

தமிழகத்தில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த, அரசு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான இலவச மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம், தற்போது மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது. இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடர்பான கோப்புகளில், முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கையெழுத்திட்டு, திட்டத்தை இறுதி செய்துள்ளார். இதை தொடர்ந்து, மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகளை வழங்குவதற்காக, உலகின் முன்னணி நிறுவனங்களான HP, Dell, Acer ஆகிய மூன்று நிறுவனங்களுக்கு பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திட்டத்தின் பின்னணி

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சியில், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களின் கல்வி தரத்தை உயர்த்தும் நோக்கில், இலவச மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம், 2011ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டம், மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதுடன், டிஜிட்டல் கற்றலுக்கு ஒரு பெரிய உந்துசக்தியாகவும் அமைந்தது. ஆனால், 2021ல் திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு நிதி நெருக்கடி மற்றும் கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட உலகளாவிய செமிகண்டக்டர் சிப் தட்டுப்பாடு மற்றும் சப்ளை செயின் பிரச்சினைகள் காரணமாக, இந்த திட்டம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. இதனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக, 11-ம் மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பயின்ற மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படவில்லை.

இந்த நிலையில், மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, இந்த மகத்தான திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்த, முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக, பல கட்ட ஆலோசனைகளுக்கு பிறகு, தற்போது இந்தத் திட்டத்திற்கு இறுதி ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

யாருக்கெல்லாம் லேப்டாப்?

இந்த திட்டத்தின் கீழ், முதற்கட்டமாக கடந்த ஆண்டுகளில் மடிக்கணினிகளை பெற தவறிய மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது. இதை தொடர்ந்து, நடப்பு கல்வியாண்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படும். மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மடிக்கணினிகள், தரமானதாகவும், நீண்ட காலம் உழைக்கக்கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதில் அரசு கவனம் செலுத்தியுள்ளது. இதற்காகவே, உலகத் தரம் வாய்ந்த மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு பெயர் பெற்ற ஹெச்பி, டெல், மற்றும் ஏசர் ஆகிய நிறுவனங்கள், டெண்டர் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த மூன்று நிறுவனங்களுக்கும் பணி ஆணை வழங்கப்பட்டுவிட்டதால், மடிக்கணினிகளை கொள்முதல் செய்து, மாவட்ட வாரியாக பிரித்து, பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அனுப்பும் பணி, விரைவில் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதை தொடர்ந்து, தகுதியான மாணவர்களின் பட்டியலை தயாரித்து, மடிக்கணினிகளை விநியோகிக்கும் தேதியை, அந்தந்த பள்ளி மற்றும் கல்லூரி நிர்வாகங்கள் அறிவிக்கும்.

கல்வியில் ஒரு புதிய அத்தியாயம்

இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில், கல்வி கற்பதற்கும், புதிய திறன்களை வளர்த்துக் கொள்வதற்கும், மடிக்கணினி ஒரு அத்தியாவசிய தேவையாக மாறியுள்ளது. இந்த சூழலில், தமிழக அரசின் இந்த இலவச மடிக்கணினித் திட்டம், கிராமப்புற மற்றும் ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கும், நகரப்புற மாணவர்களுக்கும் இடையே உள்ள டிஜிட்டல் இடைவெளியைக் குறைக்கும் ஒரு மிக முக்கிய படியாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த திட்டம், மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்துவதுடன், அவர்களை எதிர்கால வேலைவாய்ப்புகளுக்கு தயார்படுத்தவும், தொழில்நுட்ப உலகில் அவர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் பயணிக்கவும் ஒரு சிறந்த கருவியாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. லட்சக்கணக்கான மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு வழிகாட்டும் இந்த திட்டத்தின் மறுதொடக்கத்தை, கல்வியாளர்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் வரவேற்றுள்ளனர்.

