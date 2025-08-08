தமிழ்நாடு முழுவதும் சனிக்கிழமை இலவச மருத்துவ முகாம்! எல்லா நோய்களுக்கும் பரிசோதனை

Tamilnadu Government : 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சட்டமன்ற அறிவிப்பில் உயர் மருத்துவ சேவைகள் வழங்க மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறிவித்தார். அதன்படி கடந்த வாரம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் (Nalam Kaakkum Stalin scheme) மருத்துவ முகாமினை தொடங்கி வைத்தார். இம்முகாம்கள் வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை நடத்தப்படும். அதன்படி இந்த வார சனிக்கிழமையும் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடக்க உள்ளது.
முகாம்களில் முன்னுரிமை
இம்முகாம்கள் சிறப்பு மருத்துவ வசதிகள் குறைந்த ஊரகப் பகுதிகள்,குடிசைப் பகுதிகள், பழங்குடியினர் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நடத்தப்படுகிறது. நீரிழவு மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், மன நல பாதிப்புடையோர், இதய நோயாளிகள், கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்கள், வளர்ச்சிக் குன்றிய குழந்தைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு இம்முகாம்களில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
என்னென்ன ஸ்கேன் செய்யப்படும்?
இம்முகாம்களில் இரத்த அழுத்த பரிசோதனை மற்றும் அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் இரத்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு முழுமையான இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை. இரத்த சர்க்கரை அளவு, சிறுநீரக செயல்பாட்டு சோதனைகள் செய்யப்படுகிறது. மேலும் ஈ.சி.ஜி,எக்கோ, எக்ஸ்ரே, ஸ்கேன் காசநோய் மற்றும் தொழுநோய் பரிசோதனைகள், பெண்களுக்கான கர்ப்பப்பை வாய் மற்றும் மார்பக புற்றுநோய் கண்டறியும் பரிசோதனைகளும் செய்யப்படுகிறது.
என்னென்ன சிகிச்சை வழங்கப்படும்?
இம்முகாமில் பங்குகொள்ளும் மக்களுக்கு பொது மருத்துவம், பொது அறுவை சிகிச்சை மருத்துவம், இருதய மருத்துவம், எலும்பியல் மருத்துவம், நரம்பியல் மருத்துவம், தோல் மருத்துவம், காது. மூக்கு மற்றும் தொண்டை மருத்துவம், மகப்பேறு மருத்துவம், இயன்முறை மருத்துவம், பல் மருத்துவம், கண் மருத்துவம், மன நல மருத்துவம், குழந்தைகள் நல மருத்துவம், நுரையீரல் மருத்துவம் ஆகிய மருத்துவ சேவைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.
நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாமில் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள்
முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்தல் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அரசு அங்கீகார சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது. வரும்முன் காப்பதே சிறந்தது என்ற நோக்கில் முன்கூட்டியே மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொண்டு,மருத்துவ சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கொள்ள இதுபோன்ற முகாம்களை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
எங்கு நடக்கும்?
ஒவ்வொரு தாலுகாவிலும் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும். உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் ஊராட்சி அலுவலகம், மக்கள் பிரதிநிதிகள் ஆகியோரை தொடர்பு கொண்டாலே நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம் எங்கு நடக்கிறது என்ற விவரம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
