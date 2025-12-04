English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • வீட்டில் இருந்தே மாதம் ரூ.50,000 வரை வருமானம்! தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி!

வீட்டில் இருந்தே மாதம் ரூ.50,000 வரை வருமானம்! தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி!

மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், பால் பொருட்கள் தயாரிப்பு குறித்த 25 நாட்கள் இலவசப் பயிற்சி முகாம் நடைபெறவுள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 4, 2025, 06:16 PM IST
  • திறன் மேம்பாட்டு திட்டம்ம்
  • பால் பொருட்கள் தயாரிப்பு.
  • விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

வீட்டில் இருந்தே மாதம் ரூ.50,000 வரை வருமானம்! தமிழக அரசின் இலவச பயிற்சி!

இன்றைய பொருளாதார சூழலில், படித்து முடித்துவிட்டு வேலைக்காக காத்திருப்பதை விட, சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி முன்னேற நினைக்கும் இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, உணவு மற்றும் பால் சார்ந்த தொழில்களுக்கு எப்போதுமே சந்தையில் மவுசு அதிகம். அந்த வகையில், பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் தயாரிப்பில் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்டம், கோடுவள்ளியில் அமைந்துள்ள பால் மற்றும் உணவு தொழில்நுட்ப கல்லூரியில், மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ், பால் பொருட்கள் தயாரிப்பு குறித்த 25 நாட்கள் இலவசப் பயிற்சி முகாம் நடைபெறவுள்ளது.

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி 2026 அட்டவணை : குரூப் 2,2ஏ, குரூப் 4 தேதி அறிவிப்பு - 10 மாதம் படித்தால் அரசு வேலை

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

சொந்த காலில் நிற்க விரும்பும் இளைஞர்கள், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் சுயதொழில் ஆர்வலர்கள் என 18 வயது முதல் 35 வயது வரை உள்ள ஆண், பெண் இருபாலரும் இந்த பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். கல்வி தகுதி என்று பெரிதாக எதுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை என்றாலும், ஆர்வம் மட்டுமே முக்கிய தகுதியாக கருதப்படுகிறது. 

பயிற்சியின் சிறப்பம்சங்கள்

  • வரும் டிசம்பர் 10-ம் தேதி தொடங்கவுள்ள இந்த பயிற்சியானது, முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இது இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • பால் பண்ணை உதவியாளர்: பால் பண்ணைகளை எப்படி நிர்வகிப்பது, பாலின் தரத்தை எப்படி சோதிப்பது போன்ற நுணுக்கங்கள் இங்கு கற்று தரப்படும்.
  • பால் பொருட்கள் தயாரிப்பு உதவியாளர்: சந்தையில் அதிக லாபம் தரக்கூடிய பன்னீர், நெய், வெண்ணெய், சுவைப்பூட்டப்பட்ட பால், லஸ்ஸி, ஐஸ்கிரீம் மற்றும் பால் பவுடர் போன்ற மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை தயாரிக்கும் முறைகள் செய்முறை விளக்கத்துடன் கற்று தரப்படும்.

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமானம்

இந்த பயிற்சியின் முக்கிய நோக்கம், இளைஞர்களை தொழில்முனைவோராக மாற்றுவது தான். பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிப்பவர்களுக்கு, மத்திய அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இந்த சான்றிதழை வைத்துக்கொண்டு, வங்கிகளில் கடனுதவி பெற்று சொந்தமாக தொழில் தொடங்கலாம். வீட்டிலேயே சிறிய அளவில் இந்த தொழிலை தொடங்கினாலே, ஆரம்பக்கட்டமாக மாதம் ரூ.30,000 முதல் ரூ.50,000 வரை எளிதாக சம்பாதிக்க முடியும் என்று துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அதுமட்டுமின்றி, பெரிய பால் பண்ணைகள், ஆவின் பாலகங்கள், தனியார் பால் நிறுவனங்கள், நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் மற்றும் பேக்கரிகளில் உடனடி வேலைவாய்ப்பை பெறவும் இந்த பயிற்சி வழிவகுக்கும்.

பதிவு செய்வது எப்படி?

இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ள விரும்புவோர் உடனடியாக முன்பதிவு செய்வது அவசியம். இடங்கள் குறைவாக உள்ளதால், முதலில் வருபவர்களுக்கே முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விருப்பமுள்ளவர்கள் 94441 55312 என்ற அலைபேசி எண்ணை தொடர்புகொண்டு தங்கள் பெயரை பதிவு செய்துகொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு, திருவள்ளூர் மாவட்டம், செங்குன்றம் அருகே உள்ள கோடுவள்ளி பால் உற்பத்தி மற்றும் பால் பண்ணை மேம்பாட்டுத் துறை அலுவலகத்தை நேரில் அணுகலாம்.

வேலை தேடுபவராக இல்லாமல், வேலை கொடுப்பவராக மாற நினைக்கும் இளைஞர்களுக்கு இந்த பயிற்சி ஒரு வரப்பிரசாதம். பால் வளம் நிறைந்த நம் நாட்டில், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களுக்கு தேவை அதிகம் இருப்பதால், இது ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் லாபகரமான தொழில் வாய்ப்பாகும். எனவே, ஆர்வமுள்ளவர்கள் காலதாமதம் செய்யாமல் உடனே விண்ணப்பித்துப் பயன்பெறுங்கள்.

முக்கிய தகவல்கள்

  •    பயிற்சி இடம்: பால் மற்றும் உணவுத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, கோடுவள்ளி, திருவள்ளூர்.
  •    பயிற்சி காலம்: 25 நாட்கள்.
  •    தொடங்கும் நாள்: டிசம்பர் 10.
  •    வயது வரம்பு: 18 - 35 வயது.
  •    கட்டணம்: முற்றிலும் இலவசம்.
  •    தொடர்புக்கு: 94441 55312.

மேலும் படிக்க | ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனை பதவி நீக்கம் செய்ய... திருமா வைத்த முக்கிய கோரிக்கை - காரணம் என்ன?

