  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கட்டணமில்லாத இலவச பட்டா - அமைச்சர் கீதாஜீவன் முக்கிய அறிவிப்பு

கட்டணமில்லாத இலவச பட்டா - அமைச்சர் கீதாஜீவன் முக்கிய அறிவிப்பு

Free Patta : அமைச்சர் கீதா ஜீவன் , குறிப்பிட்ட வருமானத்திற்கு கீழுள்ள நபர்களுக்கு எந்தவித கட்டணமுமின்றி அரசு பட்டாக்களை வழங்குகிறது என தெரிவித்தார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 24, 2025, 08:54 PM IST
  • இலவச பட்டா குறித்த அப்டேட்
  • அமைச்சர் கீதாஜீவன் குட் நியூஸ்
  • பட்டா பெறுவது எப்படி? முழு விவரம்

கட்டணமில்லாத இலவச பட்டா - அமைச்சர் கீதாஜீவன் முக்கிய அறிவிப்பு

Free Patta : தூத்துக்குடி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற தூத்துக்குடி வட்டத்தில் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் குடியிருப்போருக்கு வரன்முறைப்படுத்தி பட்டா வழங்கும் விழாவில் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் பி.கீதா ஜீவன் கலந்து கொண்டு இ-பட்டாக்களை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார். அப்போது பேசிய அவர், முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் ஆட்சிகாலத்தில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு பட்டாக்களை வழங்கினார்கள். தற்பொழுது தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரு இடத்தில் குடியிருக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு பட்டாக்களை வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டதற்கிணங்க, 635 பயனாளிகளுக்கு பட்டாக்கள் இன்றையதினம் வழங்கப்படுகிறது. தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் மாப்பிள்ளையூரணியில் 250 பயனாளிகளுக்கும், தூத்துக்குடி தொகுதியில் உள்ள 385 பயனாளிகளுக்கு பட்டாக்கள் வழங்கப்படுகின்றன என கூறினார். 

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் கீதாஜீவன், குறிப்பிட்ட வருமானத்திற்கு கீழுள்ள நபர்களுக்கு எந்தவித கட்டணமுமின்றி அரசு பட்டாக்களை வழங்குகிறது. வருமானத்திற்கு அதிகம் உள்ளவர்களுக்கு அதற்கான உரிய கட்டணத்தை செலுத்தும் பொழுது அவர்களுக்கும் பட்டாக்கள் வழங்கப்படும். எனவே, விரைந்து பணத்தை செலுத்தி பட்டாக்களை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமென உங்களை அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன். முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் ஆட்சி காலத்தில் வழங்கிய இலவச பட்டாக்களை இதற்கு முன் ஆட்சி செய்தவர்களின் அலட்சியத்தால் கணினி பதிவேற்றம் செய்ய முடியாத சூழலில் அதற்கு பட்டா வழங்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறது என்றார்.

மேலும், அதற்கும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் உரிய வழிவகைகளை ஆராய்ந்து, முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட பட்டாவிற்கு கணினி வழியில் பட்டாக்கள் வழங்கிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களிடம் கேட்டுக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த நாள் உங்களுக்கும் எனக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஏனென்றால் நீண்ட நாட்களாக நீங்கள் குடியிருக்கின்ற வீடு அல்லது நிலத்திற்கு இன்று உரிமைப் பட்டாக்கள் கிடைத்திருக்கிறது. இதனை செய்து கொடுத்தவர் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் வழியில் நல்லாட்சி நடத்தி வரும் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் என்பதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார். 

அவர்களின் கரத்தை எப்போதும் நீங்கள் பலப்படுத்திட வேண்டும் என்று உங்களை அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன் என மாண்புமிகு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து, இன்றையதினம் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை சார்பாக சிறப்பு வரன்முறைப்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் தூத்துக்குடி வட்டத்திற்குட்பட்ட 635 பயனாளிகளுக்கு ரூபாய் 20 கோடியே 67 இலட்சத்து 44 ஆயிரத்து 840 மதிப்பிலான கணினி வழி இ- பட்டாக்களை சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் அவர்கள் பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார்.

 

மேலும் படிக்க | சென்னையில் 'டபுள் டக்கர் மேம்பாலம்' - எங்கு வருகிறது தெரியுமா...? இந்தியாவிலேயே டாப்!

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

Free PattaMinister Geetha JeevanTN e-patta distributiongovernment pattaTamil Nadu government

