English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புரட்டாசி முதல் கட்ட இலவச ஆன்மீக பயணம் : விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? முழு விவரம்

Tamilnadu Government : புரட்டாசி மாதம் வைணவத் திருகோயில்களுக்கு இலவச ஆன்மீக பயணம் செல்ல வரும் 12 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 9, 2025, 09:54 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • இலவச ஆன்மீக சுற்றுலா செல்லலாம்
  • 12 ஆம் தேதிக்குள் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கவும்

Trending Photos

ஆவணி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 23 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
சிஎஸ்கேவா - மும்பையா? சஞ்சு சாம்சன் இணையப்போகும் அணி எது? மினி ஏலத்தில் காத்திருக்கும் டிவிஸ்ட்!
camera icon7
Sanju Samson
சிஎஸ்கேவா - மும்பையா? சஞ்சு சாம்சன் இணையப்போகும் அணி எது? மினி ஏலத்தில் காத்திருக்கும் டிவிஸ்ட்!
ஆவணி 24 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 24 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!
camera icon7
Actress Bhavana
திருமணம் செய்யாமல்..40 வயதில் இரட்டை குழந்தைகளுக்கு தாயான பிரபல நடிகை!
புரட்டாசி முதல் கட்ட இலவச ஆன்மீக பயணம் : விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? முழு விவரம்

Tamilnadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் இந்துசமய அறநிலையத்துறை மூத்த குடிமக்களை இலவசமாக வைணவத் திருக்கோயில்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அழைத்துச் செல்கிறது. பல்வேறு கட்டங்களாக திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த இலவச ஆன்மீக பயணத்தின் முதல் கட்ட பயணத்துக்கு வரும் 12 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதுவரை விண்ணப்பிக்காத மூத்த குடிமக்கள் இருந்தால், விரைவாக விண்ணப்பிக்கவும். எப்படி விண்ணப்பிப்பது, என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்ற முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

புரட்டாசி மாதத்தில் புகழ்பெற்ற வைணவத் திருக்கோயில்கள் ஆன்மிகப் பயணம் செல்லும் பக்தர்கள் கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு ஆன்மிக பயணம் செல்வதற்கு தேர்வுசெய்து அனுமதிக்கப்படுவர்

1. ஆன்மிக பயணம் செல்லும் பக்தர்கள் .இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.
2.60 வயதிற்கு மேற்பட்டவராகவும் 70 வயதிற்குட்பட்டவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
3. வயது சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
4. போதிய உடல் தகுதி உள்ளதற்கான மருத்துவ சான்று பெற்று இணைக்கப்பட வேண்டும்.
5. தற்போது வசிக்கும் வீட்டின் நிலையான முகவரிக்கான ஆதாரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
6. பக்தர்கள் தங்களுடன் சிறுகுழந்தைகளை அழைத்துவர அனுமதி இல்லை.
7. ஆதார் கார்டு அல்லது நிரந்தர கணக்கு எண் (Pan card) நகல் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
8. விண்ணப்பங்கள் அருகிலுள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் அலுவலகங்களில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

9. புரட்டாசி மாத ஆன்மிக பயணம் சென்னை, தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மதுரை, திருச்சி, காஞ்சிபுரம் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மண்டலங்களில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதால் மற்ற ஊர்களிலிருந்து செல்லவிருப்பம் உள்ளவர்கள் பயணத்திட்டம் துவங்கும் நாளன்று மேற்கண்ட ஊர்களில் சென்று கலந்துகொள்ள சம்மதமிருப்பின் மேற்கண்ட ஊர்களில் உள்ள இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

10. மேலும் விண்ணப்பங்கள் இந்துசமய அறநிலையத்துறை வலைதளத்திலும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
11.ஆன்மிக பயணம் செல்லும் பக்தர்களின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.2,00,000/-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். அதற்கான வருமான சான்று
வட்டாட்சியரிடம் பெற்று இணைக்க வேண்டும்.
12.பக்தர்கள் ஒருமுறை மட்டும் பயணத்தில் கலந்துகொள்ள முடியும்.

பயண விவரம்

முதல் கட்ட பயணத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி - 12.09.2025, பயணம் தொடங்கும் நாள் - 20.09.2025
இரண்டாம் கட்ட பயணத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி - 19.09.2025, பயணம் தொடங்கும் நாள் - 27.09.2025
மூன்றாம் கட்ட பயணத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி - 26.09.2025, பயணம் தொடங்கும் நாள் - 04.10.2025
நான்காம் கட்ட பயணத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி - 03.10.2025, பயணம் தொடங்கும் நாள் - 11.10.2025

பக்தர்கள் கவனத்திற்கு

எங்கு விண்ணப்பிப்பது என உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் https://hrce.tn.gov.in/resources/docs/hrcescroll_doc/237/document_1.pdf என்ற தமிழ்நாடு அரசின் லிங்கை கிளிக் செய்தால் உங்களுக்கு தேவையான விண்ணப்பம் மற்றும் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும்  தெரிந்து கொள்ளலாம். அல்லது உங்கள் ஊரில் இருக்கும் இந்துசமய அறநிலையத்துறை அலுவலகத்துக்கு சென்று கூடுதல் விவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். 

மேலும் படிக்க | கும்பகோண கொலை வழக்கு! 5 ஆண்டுகளுக்கு பின் தீர்ப்பு..பெண்ணுக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ஓய்வூதியம் பெற்றாலும் விண்ணப்பிக்கலாமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamilnadu GovernmentPurattasi spiritual tourHRCE Purattasi tour 2025senior citizen schemeTamilnadu News

Trending News