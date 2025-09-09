புரட்டாசி முதல் கட்ட இலவச ஆன்மீக பயணம் : விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா? முழு விவரம்

Tamilnadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் இந்துசமய அறநிலையத்துறை மூத்த குடிமக்களை இலவசமாக வைணவத் திருக்கோயில்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அழைத்துச் செல்கிறது. பல்வேறு கட்டங்களாக திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த இலவச ஆன்மீக பயணத்தின் முதல் கட்ட பயணத்துக்கு வரும் 12 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதுவரை விண்ணப்பிக்காத மூத்த குடிமக்கள் இருந்தால், விரைவாக விண்ணப்பிக்கவும். எப்படி விண்ணப்பிப்பது, என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்ற முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
புரட்டாசி மாதத்தில் புகழ்பெற்ற வைணவத் திருக்கோயில்கள் ஆன்மிகப் பயணம் செல்லும் பக்தர்கள் கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு ஆன்மிக பயணம் செல்வதற்கு தேர்வுசெய்து அனுமதிக்கப்படுவர்
1. ஆன்மிக பயணம் செல்லும் பக்தர்கள் .இந்து மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.
2.60 வயதிற்கு மேற்பட்டவராகவும் 70 வயதிற்குட்பட்டவராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
3. வயது சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
4. போதிய உடல் தகுதி உள்ளதற்கான மருத்துவ சான்று பெற்று இணைக்கப்பட வேண்டும்.
5. தற்போது வசிக்கும் வீட்டின் நிலையான முகவரிக்கான ஆதாரம் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
6. பக்தர்கள் தங்களுடன் சிறுகுழந்தைகளை அழைத்துவர அனுமதி இல்லை.
7. ஆதார் கார்டு அல்லது நிரந்தர கணக்கு எண் (Pan card) நகல் இணைக்கப்படல் வேண்டும்.
8. விண்ணப்பங்கள் அருகிலுள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் அலுவலகங்களில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
9. புரட்டாசி மாத ஆன்மிக பயணம் சென்னை, தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மதுரை, திருச்சி, காஞ்சிபுரம் மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய மண்டலங்களில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளதால் மற்ற ஊர்களிலிருந்து செல்லவிருப்பம் உள்ளவர்கள் பயணத்திட்டம் துவங்கும் நாளன்று மேற்கண்ட ஊர்களில் சென்று கலந்துகொள்ள சம்மதமிருப்பின் மேற்கண்ட ஊர்களில் உள்ள இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
10. மேலும் விண்ணப்பங்கள் இந்துசமய அறநிலையத்துறை வலைதளத்திலும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
11.ஆன்மிக பயணம் செல்லும் பக்தர்களின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.2,00,000/-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். அதற்கான வருமான சான்று
வட்டாட்சியரிடம் பெற்று இணைக்க வேண்டும்.
12.பக்தர்கள் ஒருமுறை மட்டும் பயணத்தில் கலந்துகொள்ள முடியும்.
பயண விவரம்
முதல் கட்ட பயணத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி - 12.09.2025, பயணம் தொடங்கும் நாள் - 20.09.2025
இரண்டாம் கட்ட பயணத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி - 19.09.2025, பயணம் தொடங்கும் நாள் - 27.09.2025
மூன்றாம் கட்ட பயணத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி - 26.09.2025, பயணம் தொடங்கும் நாள் - 04.10.2025
நான்காம் கட்ட பயணத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி - 03.10.2025, பயணம் தொடங்கும் நாள் - 11.10.2025
பக்தர்கள் கவனத்திற்கு
எங்கு விண்ணப்பிப்பது என உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் https://hrce.tn.gov.in/resources/docs/hrcescroll_doc/237/document_1.pdf என்ற தமிழ்நாடு அரசின் லிங்கை கிளிக் செய்தால் உங்களுக்கு தேவையான விண்ணப்பம் மற்றும் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ளலாம். அல்லது உங்கள் ஊரில் இருக்கும் இந்துசமய அறநிலையத்துறை அலுவலகத்துக்கு சென்று கூடுதல் விவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
