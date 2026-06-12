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SSC CGL தேர்வுக்கு இலவசப் பயிற்சி... எங்கு, எப்போது? விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

SSC CGL தேர்வுக்கு படிப்பவர்களுக்கு ஓர் அருமையான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அதாவது இத்தேர்வுக்கு இலவச பயிற்சி தென்காசி மாவட்டம் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் வரும் ஜூன் 17 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கப்பட உள்ளது. இந்த நிலையில், இந்த பயிற்சி வகுப்பிற்கு விண்ணப்பிப்பது போன்ற முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 12, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:03 PM IST
SSC CGL தேர்வுக்கு இலவசப் பயிற்சி... எங்கு, எப்போது? விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
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R Balaji

R Balaji

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SSC CGL தேர்வுக்கு இலவசப் பயிற்சி... எங்கு, எப்போது? விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
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