/SSC CGL தேர்வுக்கு இலவசப் பயிற்சி... எங்கு, எப்போது? விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

மத்திய அரசின் பணியாளர் தேர்வாணையம் (SSC) நடத்தியுள்ள ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி அளவிலான தேர்வுக்கான SSC CGL 2026 இலவச பயிற்சி வகுப்புகள், தென்காசி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் வரும் ஜூன் 17 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்ஜீத் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய அரசு துறைகளில் காலியாக உள்ள 12,256 CGL காலி பணியிடங்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. ஏதேனும் ஒரு டிகிரி முடித்தவர்கள் இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள் ஆவர். தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள தேர்வர்கள் வரும் ஜூன் 22, 2026 க்குள் https://ssc.gov.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
இந்த நிலையில், இத்தேர்வுக்கு தயாராகும் தமிழக இளைஞர்களுக்கு உதவும் வகையில், தென்காசி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளன.
வகுப்பு தொடங்கும் நாள்: ஜூன் 17, 2026 (புதன்கிழமை)
நேரம்: காலை 10.30 மணி
இடம்: கதவு எண் :168, முகமதியா நகர், KFC பின்புறம், குத்துக்கல்வலசை, தென்காசி.
இப்பயிற்சி வகுப்புகள் அனைத்தும் அனுபவம் வாய்ந்த சிறந்த பயிற்றுநர்களை கொண்டு, நவீன ஸ்மார்ட் போர்டு வசதியுடன் நடத்தப்படவுள்ளன. மேலும், தேர்வர்களின் தயாரிப்பை ஊக்கப்படுத்த வாரந்தோறும் மாதிரித் தேர்வுகளும் நடத்தப்படும்.
இப்போட்டி தேர்வுக்கு தேவையான அனைத்து முக்கிய புத்தகங்களும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலக நூலகத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதுதவிர, வேலைவாய்ப்புத்துறையின் வலைதளமான www.tamilnaducareerservices.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில், தேர்வுகளுக்கான பாடக்குறிப்புகள் மற்றும் முந்தைய ஆண்டுகளின் வினாத்தாள்கள் (Previous Year Question Papers) இலவசமாக பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்பில் சேர விரும்பும் மாணவ-மாணவிகள் 'Tenkasi Employment Office' என்ற டெலிகிராம் சேனலில் வழங்கப்பட்டுள்ள கூகுள் படிவத்தை (Google Form) பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும் விபரங்களுக்கு, 04633-213179 என்ற தொலைபேசி எண் வாயிலாகவோ அல்லது தென்காசி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்திற்கு நேரில் சென்றோ தங்களது பெயர்களை பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.