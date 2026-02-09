English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்: நாகை மற்றும் கரூரில் இலவசப் பயிற்சி!

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்: நாகை மற்றும் கரூரில் இலவசப் பயிற்சி!

TNPSC : நாகப்பட்டினம் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் டிஎன்பிஎஸ்சி, ரயில்வே உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சிகளில் விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 9, 2026, 04:24 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச பயிற்சி
  • கரூர், நாகை மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • ரயில்வே தேர்வர்களுக்கும் இலவசமாக படிக்கலாம்

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு 2 குட் நியூஸ்: நாகை மற்றும் கரூரில் இலவசப் பயிற்சி!

TNPSC : தமிழகத்தில் அரசுப் பணியில் சேர வேண்டும் என்ற கனவோடு காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. பொதுவாக, போட்டித் தேர்வுகளுக்குப் பயிற்சி பெற தனியார் மையங்களில் ஆயிரக்கணக்கில் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும் நிலையில், தற்போது நாகப்பட்டினம் மற்றும் கரூர் மாவட்ட நிர்வாகங்கள் இணைந்து முற்றிலும் இலவசமாகப் பயிற்சி வகுப்புகளைத் தொடங்கவுள்ளன. டிஎன்பிஎஸ்சி, ரயில்வே, வங்கித் தேர்வுகள் மற்றும் எஸ்எஸ்சி போன்ற தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.

1. கரூர் மாவட்டம்: அரசுத் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சி

கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் சார்பில், 2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள பல்வேறு மத்திய அரசுப் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான SSC, IBPS, RRB தேர்வுகளுக்கு இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மையம் வெறும் வகுப்புகளை மட்டும் நடத்தாமல், நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் மாணவர்களைத் தயார்படுத்துகிறது. பாடங்களை எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் நவீன திரைகள் மூலம் வகுப்புகள் நடத்தப்படும்.

பயிற்சியின் சிறப்பம்சங்கள்

இலவச வைபை மற்றும் நூலகம்: பயிற்சி மையத்திலேயே இலவச வைஃபை வசதி மற்றும் அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கான அரிய புத்தகங்கள் கொண்ட நூலக வசதி உள்ளது.

தேர்வு முறைகள்: நாள்தோறும் சிறுதேர்வுகள் (Spot Test), வாராந்திரத் தேர்வுகள் மற்றும் ஆன்லைன் தேர்வுகள் (Online Test) மூலம் மாணவர்களின் தரம் சோதிக்கப்படும்.

வெற்றி விகிதம்: கடந்த ஆண்டுகளில் இங்கு பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் TNPSC Group 1, Group 2, Group 4, சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு (TNUSRB) மற்றும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TRB) ஆகியவற்றில் தேர்ச்சி பெற்று இன்று அரசு அதிகாரிகளாகப் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

இப்பயிற்சி வகுப்புகள் வரும் 11.02.2026 அன்று தொடங்கப்படவுள்ளது. இதில் சேர விரும்பும் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள், 2 பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படங்கள் மற்றும் ஆதார் கார்டு நகலுடன் கரூர் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.  கூடுதல் தகவல்களுக்கு 94890-39848, 83830-50010 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் தங்கவேல் ஐஏஎஸ் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

2. நாகப்பட்டினம்

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தின் "தன்னார்வ பயிலும் வட்டம்" சார்பாக வேதாரண்யத்தில் சிறப்பு வகுப்புகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. நாகை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கிராமப்புற மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில், வேதாரண்யத்தில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி முதல் இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்படுகின்றன. இந்த வகுப்புகள் வார இறுதி நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டுமே நடைபெறும். வேலைக்குச் செல்லும் நபர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

TNPSC Group 2, Group 4 மாதிரித் தேர்வுகள்:

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 4 தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்களுக்கு, அவர்களின் தயார் நிலையைச் சோதிக்க 27.01.2026 முதல் இலவச மாதிரித் தேர்வுகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தேர்வுகள் ஒவ்வொரு வாரமும் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் நடைபெறும். நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆகாஷ் அவர்கள் இப்போட்டித் தேர்வர்கள் அனைவரும் கலந்துகொண்டு பயன்பெறுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி குட் நியூஸ்! குரூப் 1 முதல் குரூப் 4 வரை இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களே அலர்ட்! ஜனவரி 20 கடைசி நாள்.. ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப தேர்வு குறித்த அப்டேட்!

TNPSCFree TNPSCTNPSC Free ClassNagapattinamKarur

