  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! குரூப் 2 மாதிரி தேர்வுகள் அறிவிப்பு

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! குரூப் 2 மாதிரி தேர்வுகள் அறிவிப்பு

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வுகளுக்கு படிப்பவர்களுக்கு இலவச மாதிரி தேர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்வர்கள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 3, 2026, 04:57 PM IST
  • டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அப்டேட்
  • குரூப் 2 மாதிரி தேர்வுகள் அறிவிப்பு
  • டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட்நியூஸ்

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு குட் நியூஸ்! குரூப் 2 மாதிரி தேர்வுகள் அறிவிப்பு

TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ மெயின்ஸ் தேர்வுகள் இம்மாதம் நடக்கிறது. இந்த தேர்வுகளுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் முழு வீச்சில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காகவே ஒரு முக்கிய அப்டேட் வந்துள்ளது. படித்தவற்றை ஞாபகப்படுத்திக்கொள்ளவும், தேர்வு பயிற்சி எடுக்கவும் யூனிட் வாரியாக இலவச மாதிரி தேர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தேவைப்படுவோர் இந்த தேர்வுகளின் மூலம் பயிற்சி எடுத்துக் கொள்ளவும்.

டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகள்

தமிழக அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான தனது விரிவான தேர்வு அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ள நிலையில், லட்சக்கணக்கான தேர்வர்கள் தங்களை இப்போதே தயார்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, குரூப் 2 மெயின்ஸ் தேர்வு முதல் ஆண்டின் இறுதியில் வரவிருக்கும் குரூப் 4 தேர்வு வரை, இந்த ஆண்டு தேர்வர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமையப்போகிறது.

பிப்ரவரியில் குரூப் 2 மெயின்ஸ்

கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற குரூப் 2 மற்றும் 2A முதல்நிலைத் தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான அடுத்த கட்டமான முதன்மைத் தேர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளடது. வரும் பிப்ரவரி 8 அன்று முற்பகல் மெயின்ஸ் தேர்வும், பிற்பகல் தமிழ்மொழி தகுதித் தேர்வும் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்வு கொள்குறி வகையில் நடக்கம். பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி குரூப் 2 மெயின்ஸ் தேர்வு நடக்க உள்ளது. இந்தத் தேர்வானது விரிவான விடையளிக்கும் (Descriptive Type) முறையில் அமைந்திருப்பதால், மாணவர்கள் கட்டுரை எழுதுதல் மற்றும் துல்லியமான தகவல்களைக் கொடுத்தல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். 

இலவசப் பயிற்சி மற்றும் மாதிரித் தேர்வுகள்

தேர்வர்களின் வசதிக்காக தமிழக அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை எடுத்துள்ளது. இப்போது, யூனிட் வாரியாக இலவச மாதிரித் தேர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. TN Govt Virtual Learning Portal வெப்சைட்டில் வழி நடத்தப்படும் தேர்வுகளை விருப்பம் உள்ளவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

அக்டோபரில் மீண்டும் ஒரு குரூப் 2 வாய்ப்பு

மெயின்ஸ் தேர்வு ஒருபுறம் இருக்க, புதிதாகப் படிப்பவர்களுக்கு மற்றொரு நற்செய்தியாக அக்டோபர் 25, 2026 அன்று மீண்டும் ஒரு குரூப் 2 மற்றும் 2A தேர்வு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் 11-ஆம் தேதி வெளியாகிறது. பட்டதாரி இளைஞர்களுக்கு ஒரே ஆண்டில் இரண்டு முறை இத்தகைய பெரிய தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

தமிழகமே எதிர்பார்க்கும் குரூப்

கிராம நிர்வாக அலுவலர் (VAO) உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான பணியிடங்களுக்கான குரூப் 4 தேர்வு, வரும் டிசம்பர் 20, 2026 அன்று நடைபெற உள்ளது. இதற்கான அறிவிக்கை அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி வெளியாகும். பத்தாம் வகுப்பு தகுதி என்பதால், இதற்கான போட்டி எப்போதும் போல் கடுமையாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சக்ஸஸ் பார்முலா

இந்த ஆண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று அரசுப் பணியில் அமர விரும்பும் மாணவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய முக்கிய வழிமுறைகளை நிபுணர்கள் பகிர்ந்துள்ளனர்:

பள்ளிப் பாடப்புத்தகங்கள்  - 6 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரையிலான சமச்சீர் கல்விப் பாடப்புத்தகங்களை முழுமையாகப் படிப்பது 80  விழுக்காடு வெற்றியை உறுதி செய்யும்.

பொதுத்தமிழுக்கு முக்கியத்துவம்: குரூப் 4 போன்ற தேர்வுகளில் தமிழ் பாடத்தில் 100-க்கு 95-க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களை எடுப்பதே தரவரிசையில் முன்னிலை பெற உதவும்.

கணிதமும் நடப்பு நிகழ்வுகளும்: தினமும் 25 மதிப்பெண்களுக்கான கணிதப் பயிற்சியும், தினசரி செய்தித்தாள் வாசிப்பும் ஒருபோதும் தவிர்க்கக் கூடாதவை.

நேர மேலாண்மை: மாதிரித் தேர்வுகளை எழுதிப் பார்ப்பதன் மூலம் மட்டுமே தேர் அறையில் ஏற்படும் பதற்றத்தைத் தவிர்த்து, மூன்று மணி நேரத்திற்குள் அனைத்துக் கேள்விகளுக்கும் விடையளிக்க முடியும்.

இந்த 2026-ஆம் ஆண்டு தமிழக இளைஞர்களுக்கு ஒரு வேலைவாய்ப்பு ஆண்டாக அமையவுள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை. முறையான திட்டமிடலும், விடாமுயற்சியும் இருந்தால் டிசம்பருக்குள் உங்கள் கையில் அரசுப் பணி நியமன ஆணை இருப்பது உறுதி.

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

TNPSCGroup 2 mock testTNPSC NewsTNPSC free online testTNPSC exam 2026 update

