தமிழ்நாடு போலீஸ் தேர்வுக்கு சென்னையில் இலவச பயிற்சி - முழு விவரம்

Police Exam : அரசுப் பணி, குறிப்பாக போலீஸ் வேலையை கனவாக வைத்திருப்பவர்கள் இப்போது கட்டாயம் தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் தேர்வுக்கு படித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு தான் இப்போது வெளியாகியுள்ளது. இந்த தேர்வுக்கு தரமான பயிற்சி, இலவசமாக வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். சென்னையில் உள்ள வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் மாநிலத் தொழில்நெறி வழிகாட்டி மையம் TNUSRB - SI தேர்வுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியாகியுள்ள அந்த அறிவிப்பில், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையின் கீழ் இயங்கி வரும் மாநிலத் தொழில்நெறி வழிகாட்டி மையம், வேலையில்லா இளைஞர்கள், பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ/மாணவிகளுக்குத் தொழில்நெறி வழிகாட்டல் மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்குதல், பணி நியமனம் கோருதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. போலித் தேர்வுகளுக்கு நேரில் பதிவு செய்தல் மற்றும் மாதிரித் தேர்வுகள் நடத்துதல் ஆகியவை மாநிலத் தொழில்நெறி வழிகாட்டி மையத்தின் செயல்பாடுகளில் முக்கியமானதாகும் என தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், வேலை தேடும் மற்றும் பணி நியமனம் கோரும் இளைஞர்களுக்கு TNUSRB - SI, தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் - உதவி ஆய்வாளர் போன்ற தேர்வுகளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதுடன், இலவச மாதிரித் தேர்வுகளும் நடத்தப்படுகின்றன.
போட்டித் தேர்வுகளுக்குப் பதிவு செய்தல்:
இம்மையத்தில் போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தகுதியான, திறமையான, அனுபவமிக்க பயிற்சியாளர்களைக் கொண்டு பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள், தினசரி மாதிரித் தேர்வுகள், முந்தைய ஆண்டு வினாத்தாள்கள் ஆகியவை வழங்கப்படுவதுடன் பாட வாரியான துணைக் குறிப்புகள், மாதிரித் தேர்வுகள் ஆகியவையும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
TNUSRB - SI மாதிரித் தேர்வுக்கான அறிவிப்பு:
தற்போது, TNUSRB - SI போட்டித் தேர்வுக்கான இலவச மாதிரித் தேர்விற்குப் பதிவு செய்ய விரும்புபவர்கள், 10.10.2025 அன்று முதல் தங்கள் கல்வித் தகுதிக்கான அசல் சான்றிதழ்கள் அனைத்தையும் சரிபார்ப்பிற்காகச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்தச் சான்றிதழ் சரிபார்ப்புப் பணிகள் மற்றும் பதிவு செய்தல், மதியம் 2 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை நடைபெறும். மாணவர்கள் தங்கள் கல்வித் தகுதியை உறுதி செய்ய ஏதுவாக, மாநிலத் தொழில்நெறி வழிகாட்டி மையத்தின் முதல் தளத்தில் உள்ள முதன்மைச் செயல் அலுவலர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையின் இயக்குநர் ஆகியோரைச் சந்தித்து ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
அலுவலக முகவரி மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள்:
அலுவலக முகவரி - மாநிலத் தொழில்நெறி வழிகாட்டி மையம், A-28, முதல் தளம், டான்சி கட்டிடம், டி.வி.கே. தொழிற்பேட்டை, கிண்டி, சென்னை - 600 032. தொடர்பு எண்கள் : 044 - 22500134, 9361566648. இந்த அறிவிப்பு, முதன்மைச் செயல் அலுவலர் / இயக்குநர், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறை, மாநிலத் தொழில்நெறி வழிகாட்டி மையம் மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படுபவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.
மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்புகள்
மேலும் படிக்க: கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகைக்கடன்! மக்களுக்கு வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : நிலம் வைத்திருக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ