இலவச விடியல் பயணம் விரிவாக்கம் முக்கிய அப்டேட்! மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு குட் நியூஸ்

Vidiyal Bus Scheme : தமிழ்நாடு அரசு பெண்களுக்காக செயல்படுத்தி வரும் மிக முக்கியமான திட்டங்களில் ஒன்று விடியல் பயணம். இத்திட்டத்தின் கீழ் மாநிலம் முழுவதும் பெண்கள் இலவசமாக அரசு பேருந்துகளில் பயணிக்க முடியும். திருநங்கைகளுக்கும் இலவச விடியல் பயணம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவர்களுடன் பயணிக்கும் துணையாளர்களும் இத்திட்டத்தில் பயன்பெறுவது தொடர்பான முக்கிய அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை சார்பில், தமிழகத்தின் மலைப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவருடன் பயணிக்கும் ஒரு துணையாளரும் (Escort பயன்பெறும் வகையில் கட்டணமில்லா விடியல் பயணத் திட்டத்தை விரிவுபடுத்துதல் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசாணையில், யாரெல்லாம் விடியல் பயணத்தில் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என விளக்கப்பட்டுள்ளது.
2016-ஆம் ஆண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைகள் சட்டத்தில் (RPWD Act-2016) தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள 21 வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளில், 40 சதவீதம் மற்றும் அதற்கு மேல் பாதிப்பு தன்மை கொண்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவர்களது துணையாளர் (Escort) ஒருவருக்கு தமிழக அரசின் போக்குவரத்துக் கழகங்களால் இயக்கப்படும் சாதாரண கட்டண, நகரப் பேருந்துகளில் (White Board) கட்டணமில்லாமல் பயணம் மேற்கொள்வதற்கு ஆணைவெளியிடப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் அவர்கள் சுதந்திர தின விழாவான 15.08.2025 அன்று ஆற்றிய உரையில் "தமிழ்நாட்டின் மலைப் பகுதியில் செயல்படுத்தப்படும் கட்டணமில்லா விடியல் பயணத்திட்டம்மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்" என தெரிவித்தார்கள். இதுதொடர்பாக, மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையரின் செயற்குறிப்பில், தமிழ்நாட்டிலுள்ள மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு முழுமையான சமூகப் பாதுகாப்பை அளிக்கும் வகையில் தேவையான பல்வேறு நல திட்டங்களை மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை வகுத்து சிறப்பான முறையில் செயல்படுத்தி வருகிறது.
அவற்றுள் மாற்றுத்திறனாளிகள் கல்வி, தொழிற் பயிற்சி பெறவும் மற்றும் பொருளாதார மேம்பாடு காணவும், மறுவாழ்விற்கான மருத்துவ சிகிச்சை பெறவும், தங்கள் இருப்பிடத்திலிருந்து வெளியே எளிதாக அரசு பேருந்துகளில் செல்ல அனுமதி அளிக்கும் வகையில் சாதாரண நகர பேருந்துகள் உட்பட அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு சொந்தமான அரசு பேருந்துகளில் பயண சலுகை திட்டங்கள் (Travel fare concession) அறிமுகம் செய்யப்பட்டு நடைமுறையில் உள்ளது.
இந்நிலையில் தமிழ்நாட்டின் மலைப்பகுதிகளில் வாழும் 2016-ஆம் ஆண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைகள் சட்டத்தில் (RPwD Act-2016) தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள 21 வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளில், 40 சதவீதம் மற்றும் அதற்கு மேல் பாதிப்பு தன்மை கொண்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அவர்களது துணையாளர் (Escort) ஒருவருக்கு 100% மலைப்பகுதிகள் (Fully Ghat) மற்றும் பகுதி மலைப்பகுதிகளில் (Partially Ghat) இயக்கப்படும் சாதாரண கட்டணப் பேருந்துகளில் பேருந்து வசதி உள்ள பகுதிகளில் (Served Area) 35 கி.மீ. வரையிலும் மற்றும் பேருந்து வசதியில்லாத பகுதிகளில் (Unserved Area) 40 கி.மீ. வரையிலும் பயன்பெறும் வகையில் விடியல் பயணத் திட்டத்தை விரிவுப்படுத்திட உரிய அரசாணை வழங்கிடவும் மற்றும் மேற்காணும் விடியல் பயணத் திட்டத்தை தமிழ்நாட்டின் மலைப்பகுதிகளில் விரிவுபடுத்த ஏற்படும் செலவினத் தொகையான போக்குவரத்துத் துறையால் கோரப்பட்ட ரூ.88,65,120/- (ரூ.22 x 1104 நபர்கள் / நாள் × 365 நாட்கள்) நிதியினை 2025-2026-ஆம் நிதியாண்டின் வரவு-செலவு திட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டு தொகையிலேயே செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்குமாறும் அரசினைக் கோரியுள்ளார்.
இந்த சூழ்நிலையில், முதலமைச்சர் அவர்கள் சுதந்திர தின விழாவின் போது வெளியிட்ட அறிவிப்பினை செயல்படுத்திட ஏதுவாக, மாற்றுத்திறனாளிகள் நல ஆணையரது செயற்குறிப்பினை நன்கு பரிசீலினை செய்த அரசு அதனை ஏற்று, 2016-ஆம் ஆண்டு மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைகள் சட்டத்தில் (RPWD Act-2016) தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள 21 வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளில் 40 சதவீதம் மற்றும் அதற்கு மேல் பாதிப்பு தன்மை கொண்ட (Bench Mark Disability) மாற்றுத்திறனாளிகள், உதவியாளர் ஒருவருடன் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு சொந்தமான சாதாரண கட்டணப் பேருந்துகளில் (White Board) கட்டணமில்லாமல் பயணிக்கும் விடியல் பயணத் திட்டத்தினை தமிழ்நாட்டின் மலைப்பகுதிகளிலும் 2025-2026-ஆம் நிதியாண்டு முதல் விரிவுபடுத்திட உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி 40 சதவீதம் மற்றும் அதற்கு மேல் பாதிப்பு தன்மை கொண்ட (Bench Mark Disability) மலைப்பகுதிகளில் வசிக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகள், துணையாளர் (Escort) ஒருவருடன் 100% மலைப்பகுதிகள் (Fully Ghat) மற்றும் பகுதி மலைப்பகுதிகளில் (Partially Ghat) இயக்கப்படும் அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு சொந்தமான சாதாரண கட்டணப் பேருந்துகளில் பேருந்து வசதி உள்ள பகுதிகளில் (Served Area) 35 கி.மீ. வரையிலும் மற்றும் பேருந்து வசதியில்லாத பகுதிகளில் (Unserved Area) 40 கி.மீ. வரையிலும் கட்டணமில்லா பயணம் செய்ய அனுமதியும் மற்றும் இதற்காக ஏற்படும் இழப்பீட்டை ஈடுசெய்யும் பொருட்டு, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்கு மானியமாக வழங்கிட ஒரு பயனாளிக்கு ரூ.22/- வீதம் ஓராண்டிற்கு ஏற்படும் உத்தேச செலவினத்தொகை ரூ.88,65,120/- (ரூபாய் எண்பத்தெட்டு இலட்சத்து அறுபத்தைந்தாயிரத்து நூற்று இருபது மட்டும்) (ரூ.22 x 1104 நபர்கள் / நாள் × 365 நாட்கள்) நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கியும் ஆணையிடுகிறது என அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
