இலவச கேஸ் முதல் இட ஒதுக்கீடு வரை! நாட்டிலேயே முதன்முறையாக திமுக கொண்டு வந்த திட்டங்கள்

DMK government schemes : இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு பல முன்னோடி திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் மாநிலம். சமூக நீதி அடிப்படையில் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் அரசின் நலத்திட்டங்கள் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் திமுக, அதிமுக என இரு கட்சிகளும் பல திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளன. இந்நிலையில், இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில் திமுக செயல்படுத்திய சில திட்டங்களின் பட்டியலை இங்கே பார்க்கலாம்.
இந்தியாவுக்கே முன்னோடியாக "முதன் முதலாக" தி.மு.க அரசு செயல்படுத்திய திட்டங்கள்
1969 / பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம்
1969 = தமிழ்நாடு = மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம்
1993 = இந்தியா = தேசியப் பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையம்
1969 / மாநில - ஒன்றிய அரசு அதிகாரப் பகிர்வு குறித்த ஆய்வு
1969 = தமிழ்நாடு = மாநில - ஒன்றிய அரசு அதிகாரப் பகிர்வு குறித்து ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட ராஜமன்னார் குழு
1983 = இந்தியா = மாநில - ஒன்றிய அரசு அதிகாரப் பகிர்வு குறித்து ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட சர்க்காரியா ஆணைக்குழு
1970 / குடியிருப்பு திட்டம்
1970 = தமிழ்நாடு = நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் (குடிசை மாற்று வாரியம்)
1985 = இந்தியா = இந்திரா வீட்டு வசதித் திட்டம் (Indira Awas Yojana)
1971 / பிச்சைக்காரர்கள் மறுவாழ்வு
1971 = தமிழ்நாடு = பிச்சைக்காரர்கள் மறுவாழ்வு திட்டம்
2021 = இந்தியா = பிச்சைக்காரர்கள் மறுவாழ்வு திட்டம்
1989 / பெண்கள் வாரிசுரிமை சட்டம்
1989 = தமிழ்நாடு = இந்து பெண்கள் வாரிசுரிமை சட்டம்
2005 = இந்தியா = இந்து பெண்கள் வாரிசுரிமை சட்டம்
1989 / அரசு வேலைகளில் பெண்கள் இட ஒதுக்கீடு
1989 = தமிழ்நாடு = அரசு வேலைகளில் பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு
2021 = இந்தியா = அரசு வேலைகளில் பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு
1989 / மகளிர் சுய உதவிக் குழு
1989 = தமிழ்நாடு = மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்
1992 = இந்தியா = மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள்
1996 / உள்ளாட்சி யில் பெண்கள் இட ஒதுக்கீடு
1996 = தமிழ்நாடு = உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு
2009 = இந்தியா = உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு
1998 / பெண்கள் பாதுகாப்பு சட்டம்
1998 = தமிழ்நாடு = பெண்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் (Tamil Nadu Prohibition of Eve-Teasing Act)
2013 = இந்தியா = பெண்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் (Sexual Harassment of Women at Workplace Act)
2007 / எரிவாயு திட்டம்
2007 = தமிழ்நாடு = இலவச எரிவாயு அடுப்பு மற்றும் இலவச எரிவாயு இணைப்பு திட்டம்
2016 = இந்தியா = இலவச எரிவாயு இணைப்பு திட்டம் (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana)
2008 / திருநங்கையர் நலன்
2008 = தமிழ்நாடு = திருநங்கையர் நல வாரியம்
2020 = இந்தியா = திருநங்கைகள் தேசிய கவுன்சில்
2009 / மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம்
2009 = தமிழ்நாடு = கலைஞர் மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம்
2018 = இந்தியா = மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana)
2026 / கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி
27 ஜனவரி 2026 = தமிழ்நாடு = கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி
28 பிப்ரவரி 2026 = இந்தியா = கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி