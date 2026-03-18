பட்டா சிட்டா முதல் ரேஷன் கார்டு அப்டேட் வரை! தமிழ்நாடு அரசின் 5 முக்கிய வெப்சைட்டுகள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 18, 2026, 04:07 PM IST
Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு, அரசின் சேவைகள் மக்களை மிக விரைவாகவும் எளிமையாகவும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறது. பட்டா சிட்டா உள்ளிட்ட பத்திரப்பதிவுத்துறை சேவைகள், ரேஷன் கார்டு சேவைகள் என பல சேவைகளை இப்போது ஆன்லைனிலேயே மக்கள் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இதற்காக பிரத்யேகமாக தமிழ்நாடு அரசு வெப்சைட்டுகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

குழந்தைகளுக்குத் தமிழ்ப் பெயர்கள்

குழந்தைகளுக்குத் தமிழ்ப் பெயரைச் சூட்டுங்கள் என முதலமைச்சர் முன்வைத்த கோரிக்கைக்கு வரவேற்பு கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து, தமிழ்ப் பெயர்களுக்கான வலைத்தளம் ஒன்றை உருவாக்கினால் சிறப்பாக இருக்கும் என எக்ஸ் தளத்தின் வழியாக முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள், குழந்தைகளுக்கான அழகிய தமிழ்ப் பெயர்களும் அதற்கான பொருள் விளக்கங்களும் அடங்கிய இணையப்பக்கம் தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் வாயிலாகத் தொடங்கப்படும் என அறிவித்தார். அதன்பேரில் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் சீரிய வழிகாட்டுதல்களின் படி உருவாக்கப்பட்டுள்ள அன்புக் குழந்தைகளுக்குத் 'தமிழில் பெயர்கள்' சிறப்பு இணையப் பக்கம் (https://tamildigitallibrary.in/tamilnames) குழந்தைகளுக்குச் தமிழ்ப் பெயர்களையும் சூட்டுவதற்கான அவற்றுக்கான விளக்கங்களையும் கொண்டுள்ளது.

நாட்டுடைமை நூல்கள்

தமிழ்நாடு அரசு அதிக எண்ணிக்கையிலான தமிழறிஞர்கள், எழுத்தாளர்களின் நூல்கள் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நூல்களைப் பெருமளவில் வாசகர்களிடம் கொண்டுசேர்க்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவுறுத்தியதன் பேரில் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை நிதிநல்கையுடன் 'நாட்டுடைமை நூல்கள்' சிறப்பு இணையப் பக்கம் (https://tamildigitallibrary.in/nationalisedbooks) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறப்பு இணையப் பக்கத்தில் 1963 ஆம் ஆண்டு முதல் 2025ஆம் ஆண்டு வரையில் நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு உள்ளிட்ட விவரங்கள், அவர்களின் நூல் தொகுப்புகள் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இச்சிறப்பு இணையப் பக்கம் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்படும்.

பண்பாட்டு மின் நிலவரை ஏடு

தமிழ்நாடு பண்பாட்டு மின் நிலவரை ஏடு (https://tamilculturalatlas.in) திட்டத்தில், முதல் கட்டமாக மதுரை, விருதுநகர், திண்டுக்கல், சிவகங்கை, தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள கோவில்கள், தொல்லியல் தளங்கள், வரலாற்று நினைவுச் சின்னங்கள், கைவினைக் கலைகள் முதலியவற்றின் விவரங்கள், புகைப்படங்கள், காணொலிகள் ஆகியவை இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் பண்பாட்டு ஆர்வலர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் இத்தளம் தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்படும்.

பட்டா சிட்டா சேவைகள்

தமிழ்நாட்டின் நில உரிமையாளர்கள் இனி தங்களது நிலம் சார்ந்த விவரங்களைத் தெரிந்துகொள்ள அரசு அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை. பொதுமக்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே எளிதாகத் தங்கள் நிலம் தொடர்பான தகவல்களைப் பெறுவதற்காகத் தமிழக அரசு புதிய இணையதளத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. https://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html என்ற இணைய முகவரி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் டிஜிட்டல் முறையில் நில ஆவணங்களை விரைவாகவும் வெளிப்படையாகவும் சரிபார்த்துக் கொள்ள முடியும். 

இந்த வெப்சைட்டில் உங்கள் நிலத்தின் பட்டா நகல் மற்றும் சிட்டா விவரங்களை ஆன்லைனில் பார்த்துக்கொள்ளலாம் மற்றும் பதிவிறக்கம் (Download) செய்யலாம். நிலத்தின் வகைப்பாடு, பரப்பளவு மற்றும் தீர்வை குறித்த விவரங்களை அறியலாம். உங்கள் நிலத்தின் வரைபடத்தை (Field Map Sketch) ஆன்லைனில் சரிபார்க்கலாம். நிலம் நஞ்சையா, புஞ்சையா அல்லது அரசுப் புறம்போக்கு நிலமா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளலாம். மேலும், ஆன்லைன் மூலமாகவே பட்டா மாறுதலுக்கான விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும், அதன் நிலையை தெரிந்து கொள்ளவும் முடியும்.

ரேஷன் கார்டு சேவைகள்

தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு தொடர்பான பெரும்பாலான சேவைகளை ஆன்லைன் முறைக்கு மாற்றியுள்ளது. tnpds வெப்சைட்டில் ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம், பெயர் சேர்த்தல் மற்றும் நீக்கல், நகல் குடும்ப அட்டை விண்ணப்பம் உள்ளிட்ட சேவைகளை ஆன்லைன் வழியாகவே விண்ணப்பிக்க முடியும். உங்கள் கையில்  ஒரு மொபைல் அல்லது லேப்டாப் இருந்தால் இந்த சேவைகளுக்கு சில நிமிடங்களில் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

எனவே, பொதுமக்கள் தமிழ்நாடு அரசின் தங்களுக்கு தேவை இருப்பின் இந்த 5 வெப்சைட்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும்.

