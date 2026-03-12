பெட்ரோல், டீசல் முதல் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வரை: 10 முக்கியத் தகவல்கள்

Petrol Price : தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனால், பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதேபோல் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது என கருதி பொதுமக்கள் விடிய விடிய பெட்ரோல் பங்குகளை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கிவிட்டனர். இதனால், பெட்போல் பங்குகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
1. இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை: சென்னையில் இன்றைய நிலவரப்படி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ₹100.84-க்கும், டீசல் ₹92.39-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. CNG ஒரு கிலோ ₹91.50-க்கு விற்பனையாகிறது. விலையில் மாற்றம் இல்லையென்றாலும் கிடைப்பதில் சிக்கல் நிலவுகிறது.
2. பெட்ரோல் பங்குகளில் அலைமோதும் கூட்டம்: சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டைத் தொடர்ந்து பெட்ரோல் மற்றும் டீசலுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என்ற அச்சத்தில், சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நள்ளிரவிலும் மக்கள் பெட்ரோல் பங்குகளில் நீண்ட வரிசையில் திரண்டுள்ளனர்.
3. சிலிண்டர் பதுக்கலுக்கு எச்சரிக்கை: நாடு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு அதிகரித்துள்ள நிலையில், சிலிண்டர்கள் பதுக்கப்படுவதைத் தடுக்க மாநில அரசுகள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
4. மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தல்: எரிவாயு சிலிண்டர்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் எவ்விதத் தடையுமின்றிச் செல்வதை உறுதி செய்யவும், அவற்றுக்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிக்கவும் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது.
5. பீதி அடைய வேண்டாம் என வேண்டுகோள்: சிலிண்டர் முன்பதிவு குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்று பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. மேலும், தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிக்க LPG உற்பத்தி 25 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு அறிவித்துள்ளது.
6. சர்வதேசப் போர் பதற்றம்: இந்தியாவுக்குச் சரக்கு ஏற்றி வந்த தாய்லாந்து கப்பல் மீது ஹார்முஸ் நீர்சந்தியில் ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில் இரண்டு இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்தச் சர்வதேசப் பதற்றமே எரிபொருள் விநியோகச் சங்கிலி பாதிக்கப்பட முக்கியக் காரணமாகும்.
7. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உரை: திருச்சியில் நடைபெற்ற பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி, "சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நெருக்கடியிலிருந்து நாம் மீண்டு வருவோம், கொரோனா போன்ற பெரிய நெருக்கடிகளையே பார்த்தவர்கள் நாம்" என்று மக்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்துள்ளார்.
8. முன்பதிவு கால மாற்றம்: தட்டுப்பாட்டை மேலாண்மை செய்ய, ஒரு சிலிண்டர் பெற்ற பிறகு அடுத்த சிலிண்டர் பதிவு செய்ய வழங்கப்பட்ட கால இடைவெளி 21 நாட்களிலிருந்து 25 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
9. வாழ்வாதாரப் பாதிப்பு: வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், உணவகங்கள் மற்றும் டீக்கடைகள் கடும் பாதிப்பைச் சந்தித்துள்ளன. பல இடங்களில் விறகு அடுப்பு மற்றும் மின்சார அடுப்புகளுக்கு மக்கள் மாறி வருகின்றனர்.
10. ஐபிஎல் தேதி அறிவிப்பு: இவ்வளவு நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் விளையாட்டு ஆர்வலர்களுக்கான அப்டேட்—2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28-ம் தேதி தொடங்குகிறது. முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி (RCB) மற்றும் எஸ்ஆர்எச் (SRH) அணிகள் மோதவுள்ளன.
