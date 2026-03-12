English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பெட்ரோல், டீசல் முதல் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வரை: 10 முக்கியத் தகவல்கள்

பெட்ரோல், டீசல் முதல் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வரை: 10 முக்கியத் தகவல்கள்

Petrol Price : தமிழ்நாட்டில் இன்றைய பெட்ரோல் டீசல் விலை நிலவரம் முதல் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வரை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 10 முக்கிய தகவல்களை இங்கே அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 12, 2026, 07:27 AM IST
  • பெட்ரோல் பங்குகளில் கூட்டம்
  • எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு
  • மத்திய அரசு கொடுத்த அறிவுறுத்தல்

Trending Photos

இன்னும் 2 நாட்களில் சனி அஸ்தமனம்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Saturn Transit
இன்னும் 2 நாட்களில் சனி அஸ்தமனம்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், அனைத்திலும் வெற்றி
ராகு - கேது உருவாக்கும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் சேரும்
camera icon6
Rahu - Ketu Peyarchi
ராகு - கேது உருவாக்கும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் சேரும்
2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. புது முக வீரர்களுடன் CSK!
camera icon10
IPL 2026
2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் பிளேயிங் 11 இதுதான்.. புது முக வீரர்களுடன் CSK!
எந்த வங்கியில் குறைவான வட்டியில் நகைக்கடன் வாங்கலாம்? முழு விவரம்
camera icon10
Gold Loan
எந்த வங்கியில் குறைவான வட்டியில் நகைக்கடன் வாங்கலாம்? முழு விவரம்
பெட்ரோல், டீசல் முதல் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு வரை: 10 முக்கியத் தகவல்கள்

Petrol Price : தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. இதனால், பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதேபோல் பெட்ரோல் தட்டுப்பாடும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது என கருதி பொதுமக்கள் விடிய விடிய பெட்ரோல் பங்குகளை நோக்கி படையெடுக்க தொடங்கிவிட்டனர். இதனால், பெட்போல் பங்குகளில் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Add Zee News as a Preferred Source

1. இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை: சென்னையில் இன்றைய நிலவரப்படி ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ₹100.84-க்கும், டீசல் ₹92.39-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. CNG ஒரு கிலோ ₹91.50-க்கு விற்பனையாகிறது. விலையில் மாற்றம் இல்லையென்றாலும் கிடைப்பதில் சிக்கல் நிலவுகிறது.

2. பெட்ரோல் பங்குகளில் அலைமோதும் கூட்டம்: சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டைத் தொடர்ந்து பெட்ரோல் மற்றும் டீசலுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என்ற அச்சத்தில், சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் நள்ளிரவிலும் மக்கள் பெட்ரோல் பங்குகளில் நீண்ட வரிசையில் திரண்டுள்ளனர்.

3. சிலிண்டர் பதுக்கலுக்கு எச்சரிக்கை: நாடு முழுவதும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு அதிகரித்துள்ள நிலையில், சிலிண்டர்கள் பதுக்கப்படுவதைத் தடுக்க மாநில அரசுகள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

4. மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்தல்: எரிவாயு சிலிண்டர்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள் எவ்விதத் தடையுமின்றிச் செல்வதை உறுதி செய்யவும், அவற்றுக்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிக்கவும் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது.

5. பீதி அடைய வேண்டாம் என வேண்டுகோள்: சிலிண்டர் முன்பதிவு குறித்து பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்று பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. மேலும், தட்டுப்பாட்டைச் சமாளிக்க LPG உற்பத்தி 25 சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு அறிவித்துள்ளது.

6. சர்வதேசப் போர் பதற்றம்: இந்தியாவுக்குச் சரக்கு ஏற்றி வந்த தாய்லாந்து கப்பல் மீது ஹார்முஸ் நீர்சந்தியில் ஈரான் நடத்திய தாக்குதலில் இரண்டு இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்தச் சர்வதேசப் பதற்றமே எரிபொருள் விநியோகச் சங்கிலி பாதிக்கப்பட முக்கியக் காரணமாகும்.

7. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் உரை: திருச்சியில் நடைபெற்ற பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி, "சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நெருக்கடியிலிருந்து நாம் மீண்டு வருவோம், கொரோனா போன்ற பெரிய நெருக்கடிகளையே பார்த்தவர்கள் நாம்" என்று மக்களுக்கு நம்பிக்கை அளித்துள்ளார்.

8. முன்பதிவு கால மாற்றம்: தட்டுப்பாட்டை மேலாண்மை செய்ய, ஒரு சிலிண்டர் பெற்ற பிறகு அடுத்த சிலிண்டர் பதிவு செய்ய வழங்கப்பட்ட கால இடைவெளி 21 நாட்களிலிருந்து 25 நாட்களாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

9. வாழ்வாதாரப் பாதிப்பு: வணிக சிலிண்டர் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால், உணவகங்கள் மற்றும் டீக்கடைகள் கடும் பாதிப்பைச் சந்தித்துள்ளன. பல இடங்களில் விறகு அடுப்பு மற்றும் மின்சார அடுப்புகளுக்கு மக்கள் மாறி வருகின்றனர்.

10. ஐபிஎல் தேதி அறிவிப்பு: இவ்வளவு நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் விளையாட்டு ஆர்வலர்களுக்கான அப்டேட்—2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28-ம் தேதி தொடங்குகிறது. முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி (RCB) மற்றும் எஸ்ஆர்எச் (SRH) அணிகள் மோதவுள்ளன.

மேலும் படிக்க - ஈரான்-இஸ்ரேல் போரால்..சாமானியர்களுக்கு ஏற்படும் பொருளாதார முடக்கங்கள்! என்னென்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க - LPG சிலிண்டரை பதுக்கினால்... 7 ஆண்டுகள் வரை சிறை - வந்தது ESMA சட்டம்

மேலும் படிக்க - LPG முன்பதிவு காலம் 25 நாளாக உயர்வு... இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் எதிரொலி

மேலும் படிக்க | LPG கேஸ் சிலிண்டர் வேண்டுமா? உடனே இதை செய்யுங்கள். மத்திய அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு.. காத்திருக்கும் பெரிய ஆபத்து!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

petrol priceLPG cylinderPetrol price chennai todayLPG cylinder bookingTamil nadu latest news

Trending News