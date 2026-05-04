தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கந்தர்வக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கந்தர்வக்கோட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கந்தர்வக்கோட்டை (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 178), திருச்சி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வரும் ஒரு முக்கியமான தனித் தொகுதியாகும். கடந்த 2016-ல் அதிமுகவும், 2021-ல் திமுக கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் (CPIM) இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளன. தற்போதைய 2026 சட்டமன்றப் பொதுத் தேர்தலில், திமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதி மீண்டும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு (CPIM) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சிபிஐ(எம்) சார்பில் சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ-வான எம். சின்னதுரை மீண்டும் வேட்பாளராகக் களமிறங்கியுள்ளார். அதிமுக கூட்டணியில் இந்தத் தொகுதி பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு (BJP) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பாஜக சார்பில் சி. உதயகுமார் வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார்.
கந்தர்வக்கோட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று கந்தர்வக்கோட்டை தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
கந்தர்வக்கோட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக கூட்டணி (CPIM): எம். சின்னதுரை
அதிமுக கூட்டணி (BJP): சி. உதயகுமார்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): நதியா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): என். சுப்பிரமணியன்
கந்தர்வக்கோட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் கந்தர்வக்கோட்டை தொகுதியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPIM) வெற்றி பெற்றது.
வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: எம். சின்னதுரை (சிபிஐஎம்) - 69,710 வாக்குகள் (44.23%)
இரண்டாம் இடம்: எஸ். ஜெயபாரதி (அதிமுக) - 56,989 வாக்குகள் (36.16%)
வாக்கு வித்தியாசம்: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் எம். சின்னதுரை, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் எஸ். ஜெயபாரதியை 12,721 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி வாகை சூடினார்.
