சென்னை காசிமேடு கடற்கரையில் கரைக்கப்பட்டு வரும் விநாயகர் சிலைகள்

விநாயகரை ஞாயிற்று கிழமையான இன்று சென்னையின் பல இடங்களில் இருந்து பட்டினபாக்கம் காசிமேடு எண்ணூர் போன்ற இடங்களில் சிலைகள் கரைக்கபட்டு வருகின்றன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 31, 2025, 05:05 PM IST
  • 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
  • கடலில் விநாயகர் சிலையை போலீசார் கரைத்து வருகின்றனர்.

Ganesha idols being immersed in water: கடந்த புதன்கிழமையன்று நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்திகொண்டாடப்பட்டது. தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் வீட்டில் பூஜை செய்து வழிபட்ட விநாயகரை ஞாயிற்று கிழமையான இன்று சென்னையின் பல இடங்களில் இருந்து பட்டினபாக்கம் காசிமேடு எண்ணூர் போன்ற இடங்களில் சிலைகள் கரைக்கபட்டு வருகின்றன.

வண்ணாரப்பேட்டை சரகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பெரிய சிலைகள் மற்றும் வீட்டில் வைத்து வழிபட்டு வந்த சிலைகள் என நூற்றுகணக்கான சிலைகளை இன்று காலை முதல் காசிமேடு என்4 துறைமுக வார்ப்பு பகுதியில் கரைக்கப்பட்டு வருகின்றது.

ராட்சத கிரேன்கள் மூலம் போலீசார் சிலைகளை கரைத்து வரும் நிலையில்
பக்தரகளின் கூட்டம் அதிகரித்தே காணப்படுகிறது சுமார் 100க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

பெரியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை குடும்பம் குடும்பமாக வாகனத்தில் அணிவகுத்து சிலைகளை கொண்டு வருவதால் அசம்பாவிதம் ஏதும் நிகழாத வண்ணம் இருக்க போலீசார் சிலை கரைக்கும் பகுதியி்ல் பொதுமக்களை அனுமதிக்காமல் மறுத்தனர்.

நீச்சல் வீரர்கள் துணையுடன் தற்போது சிலைகள் கரைக்கபட்டு வரும் நிலையில் இருசக்கரத்தில் வருவோரை போலீசார் உள்ளே அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை. மேலும் இன்று மாலைக்குள் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள சிலைகளை இங்கே கரைக்கப்படுவதால்  விநாயகர் சிலை உடன் எடுத்து வரும் வாழைத்தண்டு பூ அபிஷேகம் பொருட்கள் உள்ளிட்டவைகளை தூய்மை பணியாளர்களை வைத்து அகற்றிய பின்பு கடலில் விநாயகர் சிலையை போலீசார் கரைத்து வருகின்றனர்.

இன்று காசிமேட்டில் முன்னுருக்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் கரைக்க இருப்பதினால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்காக தீயணைப்பு வாகனங்கள் மற்றும் மருத்துவ முகாம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.

Ganesha idolsGanesha idols immersedKasimeduChennai

