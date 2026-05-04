தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: கெங்கவல்லி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Gangavalli Election Result 2026: கெங்கவல்லி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கெங்கவல்லி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்து ஒன்றாவது (81) தொகுதியாகும். கெங்கவல்லி, சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு பேரூராட்சி மற்றும் வட்டமாக உள்ளது. இது, கள்ளக்குறிச்சி மக்களவைத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட தனி சட்டமன்றத் தொகுதியாகும். இங்கு விவசாயம் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது.
கெங்கவல்லி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி, அதாவது இன்று வரும் கெங்கவல்லி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.
கெங்கவல்லி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
அஇஅதிமுக (AIADMK): நல்லதம்பி (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
திமுக (DMK): சின்னதுரை
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அபிராமி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சுஜாதா
கெங்கவல்லி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,18,317
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,06,351
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,11,959
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 7
கெங்கவல்லி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 88.25% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கெங்கவல்லி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: நல்லதம்பி (அஇஅதிமுக) - 89,568 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஜெ.ரேகா.பிரியதர்ஷினி (திமுக) - 82,207 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: இரா.வினோதினி (நாம் தமிழர் கட்சி) - 9,323 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: ஏ.பாண்டியன் (அம்முக) - 1,519 வாக்குகள்
கெங்கவல்லி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கெங்கவல்லி தொகுதியில் 81.73% வாக்குகள் பதிவாகின.
சேலம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
