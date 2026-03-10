தமிழ்நாட்டில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : 8 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

LPG cylinder : அமெரிக்கா - ஈரான் போர் காரணமாக நாடு முழுவதும் வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் உணவகங்கள் மூடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இதனை சரி செய்ய மத்திய அரசு போர்க்கால நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. பொதுமக்களின் அத்தியாவசிய தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் இருக்குமாறும், சிலிண்டர் பதுக்கல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் ஆலோசனை உள்ளிட்ட 10 முக்கிய அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தமிழ்நாட்டில் எரிவாயு தட்டுப்பாடு
தமிழ்நாட்டில் வணிக சிலிண்டருக்கான தட்டுபாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், பெரிய உணவகங்களே உணவுப் பட்டியலை குறைத்துள்ளன. மாநிலம் முழுவதும் பல இடங்களில் வணிக சிலிண்டர் கிடைக்காமல் சிறு குறு ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான சிலிண்டர் போதுமான அளவு இருப்பில் இருப்பதாகவும், அடுத்த 20 நாட்கள் வரை வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு இருக்காது என தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக ஓட்டல் சங்கம் எச்சரிக்கை
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு குறித்து பேட்டியளித்துள்ள தமிழக ஓட்டல் சங்கத்தினர், இதே நிலை தொடர்ந்தால் 2 அல்லது மூன்று நாட்களில் ஹோட்டல்கள் மூடப்படுவதை தவிர வேறு வழியில்லை என தெரிவித்துள்ளனர். ஹோட்டல்களையும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து, தடையில்லாமல் எரிவாயு வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு ஆலோசனை
எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகம் குறித்து முதலமைச்சர் உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். தமிழ்நாட்டில் எல்பிஜி இருப்பு மற்றும் விநியோகம் குறித்த அப்டேட்டுகளை கேட்டுத் தெரிந்து கொண்ட அவர், பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் வகையிலும், கல்வி நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்டவைகளுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் சிலிண்டர் விநியோகம் செய்வதை உறுதி செய்யுமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
முதலமைச்சர் பிரதமருக்கு கடிதம்
அமெரிக்கா - ஈரான் போரினால் ஏற்பட்டுள்ள எரிவாயு தட்டுப்பாட்டைப் போக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார். இதனால், பொதுமக்களும் வணிக நிறுவனங்களும், தமிழ்நாட்டின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழிற்சாலைகளும் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை ஒன்றிய அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். குறிப்பாக, வணிக எரிவாயு தட்டுப்பாட்டால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள உணவகங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து மாற்று ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும், தேவைப்படும் கூடுதல் மின்சாரத்தைப் பெற்று வழங்கிட வேண்டுமென்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள்
சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை போக்க மத்திய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். தமிழகத்தில் ஏற்கெனவே சில மாவட்டங்களில் சிலிண்டர்கள் கிடைக்காததால் உணவகங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சினை மேலும் தீவிரமடையாமல் இருக்க, உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து , தக்க நேரத்தில் சிலிண்டர்கள் கிடைக்க ஆவண செய்ய வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். தமிழகத்தில் உணவகங்கள் தொடர்ந்து இயங்குவதற்கான எரிவாயு ஏற்பாடுகள் மற்றும் சலுகைகளை பொறுப்புள்ள மாநில அரசாக செய்து தர வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். மேலும், அம்மா உணவகங்களை மேலும் முழுவீச்சில் இயங்கவைத்து, உணவு வழங்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும் எனவும் திமுக அரசை வலியுறுத்துவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.
சென்னையில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இல்லை
தற்போது வரை சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் உள்ள அம்மா உணவகங்களில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு இல்லை என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபரன் கூறியுள்ளார். போதிய சிலிண்டர்கள் கையிருப்பில் உள்ளன. இது தொடர்பாக துறை அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தி போதிய இருப்பை வைக்க அறிவுறுத்தப்பட உள்ளது. அதேபோல், சென்னையில் எல்பிஜி மூலம் இயங்கும் மின் மயானங்களில் எரிவாயு தட்டுப்பாடு தற்போது வரை இல்லை. வரும் நாட்களில் பிரச்னை எழாமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
விலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் நிலை உருவாகியுள்ள நிலையில், உணவுகளின் விலையும் அதிகரிக்கும் என ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனை தடுக்க மத்திய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இந்திய ஆயில் நிறுவனம் அறிவிப்பு
வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விநியோகத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தியது இந்தியன் ஆயில் நிறுவனம். அதேநேரத்தில், கல்வி நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகளுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் சிலிண்டர் வழங்கப்படும் எனவும் ஆயில் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன.
