டீ, வடை விலை ஏறுமா? LPG தட்டுப்பாட்டால் முடங்கும் உணவகங்கள்.. ஸ்தம்பித்த தமிழகம்!

எல்பிஜி சிலிண்டர் செய்திகள்: அமெரிக்கா - ஈரான் இடையிலான போர் பதற்றம் காரணமாக சர்வதேச அளவில் எரிவாயு விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதன் நேரடி தாக்கம் தற்போது தமிழகத்தின் வணிகச் சந்தையில் எதிரொலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. மத்திய அரசு வீட்டு உபயோக காஸ் சிலிண்டர் முன்பதிவுக்கான கால இடைவெளியை 21 நாட்களிலிருந்து 25 நாட்களாக அதிகரித்துள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் அடுத்த 20 நாட்களுக்குத் தேவையான சிலிண்டர்கள் கையிருப்பில் உள்ளதாகத் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
சிலிண்டர் விலை உயர்வு
அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் மற்றும் ஈரான் இடையிலான போர் பதற்றம் காரணமாகச் சர்வதேச அளவில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் எதிரொலியாக, வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை ரூ.60-மும், வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர் விலை ரூ.115-மும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
ஹோட்டல் தொழில் கடும் நெருக்கடி
வணிகப் பயன்பாட்டு சிலிண்டர் விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உணவகங்களை மூட வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது. இது குறித்து உணவக உரிமையாளர்கள் கூறும் போது, சாதாரண நாட்களில் ஒரு ஹோட்டலுக்குத் தினசரி 1 முதல் 2 சிலிண்டர்கள் தேவைப்படும். விசேஷ ஆர்டர்கள் இருந்தால் 5 முதல் 7 சிலிண்டர்கள் வரை தேவைப்படும்.
தற்போது சிலிண்டர் கிடைக்காததால் பல ஆர்டர்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மாற்று ஏற்பாடாக விறகு அடுப்பைப் பயன்படுத்த நினைத்தாலும், விறகின் விலை கிலோவிற்கு ரூ.5-லிருந்து ரூ.7-ஆக உயர்ந்துவிட்டது. மேலும், நகர்ப்புறங்களில் புகை காரணமாக விறகு அடுப்பு பயன்படுத்த அனுமதி கிடைப்பதில்லை. மேலும் சென்னை ஹோட்டல்கள் சங்கம், இந்த விவகாரத்தில் பிரதமர் தலையிட்டு சிலிண்டர் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என கடிதம் எழுதியுள்ளது.
சிலிண்டர் பதுக்கினால் சிறை தண்டனை
சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி பதுக்கலில் ஈடுபடுபவர்களைத் தடுக்க, ஒன்றிய அரசு எஸுமா (ESMA - Essential Services Maintenance Act) சட்டத்தை அமல்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம் சிலிண்டர் பதுக்கலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு 3 மாதங்கள் முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: தமிழக அரசு நடவடிக்கை
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். விடுதிகளில் தங்கிப் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உணவுத் தட்டுப்பாடு ஏற்படாத வகையில் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும் என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார். அடுத்த 20 நாட்களுக்குத் தேவையான கையிருப்பு உள்ளதால் பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
ஈரோட்டில் மட்டும் 4,000 தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு?
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நீடித்தால் உணவகங்களை முழுமையாக மூட வேண்டியிருக்கும் என உரிமையாளர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். 10 கிலோ புரோட்டா போட்ட இடங்களில் தற்போது சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் 5 கிலோ மட்டுமே போடும் நிலை உள்ளது. மேலும் வரும் நாட்களில் டீ, காபி மற்றும் உணவுப் பண்டங்களின் விலையை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும் என ஹோட்டல் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர். ஈரோடு டவுன் பகுதியில் மட்டும் உணவகங்களை நம்பியுள்ள சுமார் 4,000 தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
நாமக்கல் லாரி உரிமையாளர்களுக்கு ரூ.100 கோடி இழப்பு
எரிவாயு தட்டுப்பாட்டினால் எல்.பி.ஜி போக்குவரத்துத் துறையும் முடங்கியுள்ளது. நாமக்கல் பகுதியில் மட்டும் சுமார் 4,500 எரிவாயு லாரிகள் இயங்கி வருகின்றன. கடந்த நான்கு நாட்களில் மட்டும் இந்தத் தொழிலில் சுமார் ரூ.100 கோடி அளவிற்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் போக்குவரத்து உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். போர் நீடித்தால் இந்த இழப்பு இன்னும் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.
இல்லத்தரசிகளின் கவலை
வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் பதிவிலும் குளறுபடிகள் நீடிப்பதாகப் பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். மாற்று ஏற்பாடாக மின்சார அடுப்பைப் பயன்படுத்த நினைத்தாலும், தமிழக அரசின் 100 யூனிட் இலவச மின்சாரத் திட்டம் பாதிக்கப்படும் என்பதால் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர். விறகு அடுப்பிற்கு மாறினாலும், விறகின் விலையும் தற்போது கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது கூடுதல் சுமையாக மாறியுள்ளது.
மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை
இந்தச் சிக்கலான சூழலில் இருந்து சிறு வணிகர்களையும், பொதுமக்களையும் காக்க மத்திய அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்து, சிலிண்டர் தட்டுப்பாடின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அனைத்துத் தரப்பினரும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
