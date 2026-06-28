/'மாத்திரை வீடியோ'.. தைரியமிருந்தால் டெமோ காட்டட்டும் - அமைச்சர் சரத்குமாருக்கு கீதா ஜீவன் சவால்!

ஐபிஎல் போட்டியின் போது அமைச்சர் சரத்குமார் மாத்திரையை பொடியாக்கிய விவகாரத்தில், அவர் அளித்துள்ள விளக்கம் முற்றிலும் பொய்யானது என்று திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக தூத்துக்குடியில் இன்று (ஜூன் 28) செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பேசியதாவது, "ஐபிஎல் போட்டி நடந்துகொண்டிருந்த போது, அமைச்சர் ஒருவர் தனது செல்போன் மீது மாத்திரையை வைத்து பொடியாக்கும் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அதற்கு அவர் ஒரு விசித்திரமான விளக்கத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். தைரியமிருந்தால், அமைச்சர் சரத்குமாரை ஊடகவியலாளர்கள் முன்னிலையில், அதேபோல் ஆண்ட்ராய்டு போனில் மாத்திரையை வைத்து ஏடிஎம் கார்டால் பொடியாக்கி ஒரு 'டெமோ' காட்ட சொல்லுங்கள்.
அவர் கொடுத்த விளக்கம் வேடிக்கையாக இருக்கிறது. அந்த வீடியோவிற்கு 'தக்லைப்' என்று அவரே தலைப்பிட்டு பதிவிட்டுள்ளார். பொதுவாக யாராலும் செய்ய முடியாத ஒரு தில்லான காரியத்தை செய்யும்போதுதான் 'தக்லைப்' என்று சொல்வார்கள். தானும் ஏதோ ஒரு பெரிய தில்லான காரியத்தை செய்வதாக காட்டி கொள்ளத்தான் அவர் அப்படி பதிவிட்டிருக்கிறார்.
முதலமைச்சர் மாரத்தான் போட்டியை தொடங்கி வைக்கும் அதே நேரத்தில் தான் இந்த வீடியோ வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவரே எடுத்த வீடியோ என்றும், அப்போது குழந்தைக்கு ஒரு வயது என்றும் இப்போது கூறுகிறார். ஆனால், அந்த வீடியோவில் எந்த இடத்திலும் குழந்தையோ அல்லது மாத்திரையோ தெரியவில்லை. அதுமட்டுமன்றி, சரத்குமாரின் முகத்தில் எந்தவொரு வருத்தமோ அல்லது பதற்றமோ கூட காணப்படவில்லை. எனவே, அவர் அளித்துள்ளது முற்றிலும் அப்பட்டமான பொய்யான விளக்கம். மருத்துவ பரிசோதனை மூலமாக மட்டும்தான் அது போலி இல்லை என்பதை அவர்களால் நிரூபிக்க முடியும்.
நாட்டை வழிநடத்தும் முதலமைச்சரின் கீழ் பொறுப்பில் இருக்கும் ஒரு அமைச்சரே இப்படி செய்யத்தகாத செயலில் ஈடுபட்டால், நம் தமிழகம் எந்த நிலைக்கு போகும்? நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும், தமிழகத்தை வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதே எங்களின் நோக்கம். எங்கள் ஆட்சி காலத்தில் தமிழகத்தின் பொருளாதாரம் பெரும் வளர்ச்சியை கண்டது. தமிழகம் எப்போதும் வளர்ச்சி பாதையிலேயே பயணிக்க வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் விரும்புகிறோம்.
போதைத்தடுப்புப் படை அமைக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் கூறியிருந்தார், ஆனால் இதுவரை அது செய்யப்படவில்லை. இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்தவும், எதிர்கால தலைமுறையை காப்பாற்றவும் அமைச்சர் சரத்குமார் மீது முதலமைச்சர் உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கீதாஜீவன் தெரிவித்துள்ளார்.