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  • /'மாத்திரை வீடியோ'.. தைரியமிருந்தால் டெமோ காட்டட்டும் - அமைச்சர் சரத்குமாருக்கு கீதா ஜீவன் சவால்!

'மாத்திரை வீடியோ'.. தைரியமிருந்தால் டெமோ காட்டட்டும் - அமைச்சர் சரத்குமாருக்கு கீதா ஜீவன் சவால்!

அமைச்சர் சரத்குமாரின் 'மாத்திரை வீடியோ' விளக்கம் அப்பட்டமான பொய் என்றும், தைரியமிருந்தால் பத்திரிகையாளர்கள் முன்னிலையில் அதை டெமோ காட்ட வேண்டும் என்றும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கீதாஜீவன் சாடியுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 28, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:16 PM IST
'மாத்திரை வீடியோ'.. தைரியமிருந்தால் டெமோ காட்டட்டும் - அமைச்சர் சரத்குமாருக்கு கீதா ஜீவன் சவால்!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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