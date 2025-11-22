English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Green Ration Card | இலவச அரிசி & மகளிர் உரிமைத் தொகை: கிரீன் ரேஷன் கார்டு பற்றிய முழு விவரம்!

Green Ration Card | இலவச அரிசி & மகளிர் உரிமைத் தொகை: கிரீன் ரேஷன் கார்டு பற்றிய முழு விவரம்!

Green Ration Card Benefits: கிரீன் ரேஷன் அட்டை வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ள குடும்பங்களை இலக்காகக் கொண்டது. இது அதிக மானிய விலையில் அத்தியாவசிய உணவு தானியங்களைப் பெறுவதை உறுதி செய்கிறது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Nov 22, 2025, 08:01 PM IST

Green Ration Card News: "கிரீன் ரேஷன் கார்டு" என்பது பொதுவாக இந்தியாவில் வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ள (பிபிஎல்) குடும்பங்களுக்கானது. தமிழ்நாட்டிலும் இது வறுமைக் கோட்டுக்குக் கீழே உள்ள குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இந்திய அரசு 2020 ஆம் ஆண்டு நலத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக பசுமை ரேஷன் அட்டையை அறிமுகப்படுத்தி, இந்தியா முழுவதும் பல மாநிலங்களில் அதை செயல்படுத்தியது. உங்களிடம் 'கிரீன் ரேஷன் கார்டு' உள்ளதா? உங்களுக்கு கிடைக்கும் பலன்கள் பற்றி பார்ப்போம்.

மத்திய அரசின் 'கிரீன் ரேஷன் கார்டு திட்டம்' (Green Ration Card Scheme)

தேசிய அளவில் (குறிப்பாக ஜார்க்கண்ட், ஹரியானா போன்ற மாநிலங்களில்), வறுமைக் கோட்டிற்குப் கீழே உள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்காக 'கிரீன் ரேஷன் கார்டு திட்டம்' என்ற பெயரில் ஒரு தனித் திட்டம் உள்ளது.

1. யாருக்கு கிரீன் ரேஷன் கார்டு: தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் (NFSA) ரேஷன் அட்டை கிடைக்காத ஏழைகளுக்கு இது வழங்கப்படுகிறது.

2. . கிரீன் ரேஷன் கார்டு பலன்கள்: ஒரு நபருக்கு 5 கிலோ உணவு தானியம் (ரூ. 1 விலையில்) வழங்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் 'பச்சை அட்டை' (Green Ration Card / Rice Card)

தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை, "பச்சை அட்டை" என்று மக்கள் அழைப்பது "அரிசி அட்டை" (Rice Card) அல்லது "அனைத்துப் பொருட்களும் கிடைக்கும் அட்டை" (All Commodity Card) ஆகும். ஸ்மார்ட் கார்டு முறை வந்த பிறகு, இது குறிப்பிட்ட குறியீடுகளுடன் வழங்கப்படுகிறது.

1. தமிழ்நாடு கிரீன் ரேஷன் பலன்கள்: இந்த அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்குத் தான் அரசின் பெரும்பாலான இலவச மற்றும் மானிய விலைப் பொருட்கள் கிடைக்கும்.

2. குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இலவச அரிசி (பொதுவாக ஒருவருக்கு 5 கிலோ அல்லது அதற்கு மேல்).

3. கோதுமை, சர்க்கரை, பருப்பு, எண்ணெய் ஆகியவை மானிய விலையில் கிடைக்கும்.

4. பெண்கள் உரிமைத் தொகை, அதாவது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (ரூ. 1000) பெற இந்த அரிசி அட்டை (Green/Rice Card) மிக முக்கியம்.

5. தமிழக அரசு வழங்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கப் பணம் பெற இந்த அட்டை அவசியம்.

ஸ்மார்ட் கார்டில் உள்ள குறியீடுகள் (Codes): 

உங்கள் ஸ்மார்ட் கார்டில் கீழே உள்ள குறியீடுகள் இருந்தால் அது 'பச்சை அட்டை'க்குச் சமமானது.

1. PHH (Priority Household): முன்னுரிமை குடும்ப அட்டை. அனைத்துப் பொருட்களும் கிடைக்கும்.

2. PHH-AAY (Antyodaya Anna Yojana): மிகவும் ஏழ்மையான நிலையில் இருப்பவர்களுக்கானது. அதிகபட்ச சலுகைகள் மற்றும் 35 கிலோ அரிசி கிடைக்கும்.

3. NPHH (Rice Option): முன்னுரிமையற்ற அரிசி அட்டை. இவர்களுக்கும் அரிசி உள்ளிட்ட பொருட்கள் கிடைக்கும்.

(குறிப்பு: NPHH-S என்று இருந்தால் அது சர்க்கரை அட்டை (வெள்ளை அட்டை), அவர்களுக்கு அரிசி கிடைக்காது. NPHH-NC என்றால் பொருட்கள் இல்லை என்று அர்த்தம்.)

புதிய அட்டைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தேவையான ஆவணங்கள்:

நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வசித்து, உங்களுக்கு இதுவரை ரேஷன் அட்டை இல்லை என்றால், புதிய 'ஸ்மார்ட் ரைஸ் கார்டு' (Green Card) பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்.

1. ஆதார் அட்டை (குடும்பத் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள்).

2. புகைப்படம் (5 எம்பி அளவுக்குள்).

3. முகவரி ஆதாரம் (எரிவாயு ரசீது, மின் கட்டண ரசீது, வீட்டு வரி ரசீது அல்லது வாடகை ஒப்பந்தம்).

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

- TNPDS இணையதளம்: www.tnpds.gov.in என்ற இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்.

- 'புதிய மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க' (Apply New Smart Card) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்து, ஆவணங்களைப் பதிவேற்றம் செய்யவும்.

- 'உறுப்பினரைச் சேர்க்க' (Add Member) என்பதில் குடும்ப உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கவும்.

- கடைசியாக, அட்டை வகையைத் தேர்வு செய்யும்போது "Rice Card" (அரிசி அட்டை) என்பதைத் தவறாமல் தேர்வு செய்யவும்.

முக்கிய குறிப்பு:

நீங்கள் ஏற்கெனவே 'சர்க்கரை அட்டை' (White Card / NPHH-S) வைத்திருந்து, அதை 'அரிசி அட்டை'யாக (Green Card) மாற்ற விரும்பினால், ஆன்லைனில் அதற்கான வசதி அவ்வப்போது திறக்கப்படும். அப்போது நீங்கள் விண்ணப்பித்து மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

Green Ration CardRice Card Tamil Nadusmart ration cardTNPDS Smart CardRation Card

